ITV Canarias: dónde acudir para que te inspeccionen tu coche sin cita previa

La Inspección Técnica de Vehículos, conocida popularmente como ITV, va mucho más allá de un mero trámite burocrático. Su propósito fundamental es asegurar que cada vehículo que circula por nuestras carreteras, tanto en las islas como en el resto del territorio, cumple con las condiciones óptimas de seguridad y minimiza su impacto ambiental. Es una medida preventiva diseñada para proteger no solo a quienes van dentro del coche, sino también al resto de usuarios de la vía pública y al medio ambiente.

Un vehículo en buen estado reduce significativamente el riesgo de sufrir un accidente. Durante la inspección se revisan elementos críticos como los frenos, la dirección, la iluminación, los neumáticos, la suspensión, el chasis y los sistemas de emisión de gases contaminantes. Un fallo en cualquiera de estos componentes puede tener consecuencias fatales. Por ello, pasar la ITV a tiempo y con resultado favorable es un acto de responsabilidad individual que contribuye a la seguridad colectiva.

En Canarias, al igual que en el resto de España, existen estaciones de ITV autorizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) donde los conductores pueden realizar tanto las inspecciones periódicas obligatorias como otras de carácter extraordinario, o incluso solicitar un duplicado de la ficha técnica del vehículo en caso de robo, pérdida o deterioro. Es fundamental acudir a centros reconocidos por el Gobierno de Canarias para garantizar la validez y fiabilidad de la inspección. Hay ITV en siete de las ocho Islas Canarias. La ITV móvil se se desplaza en momentos puntuales a La Graciosa.

Unidad móvil de la ITV. / LP

Documentación obligatoria al volante más allá de la ITV

Circular con la documentación del vehículo y del conductor en regla es tan importante como el buen estado del coche. Independientemente de la longitud del trayecto, existen tres documentos esenciales que todo conductor debe llevar consigo, ya sea en formato original o compulsado:

Permiso de Conducir del conductor: este documento acredita que la persona al volante está legalmente autorizada para manejar el tipo de vehículo en cuestión. Permiso de Circulación del vehículo: es la identificación del coche, donde constan datos relevantes como la marca, modelo, número de bastidor, matrícula y su titular. Tarjeta de Inspección Técnica (ITV) del vehículo: Este documento certifica que el vehículo ha superado favorablemente la Inspección Técnica periódica y está apto para circular hasta la fecha de vencimiento indicada.

Llevar estos tres documentos es crucial, ya que serán los primeros que solicitará un agente de tráfico en un control o si se ve involucrado en cualquier tipo de incidente en la vía. Es un requisito básico para poder circular legalmente.

Es relevante recordar que, desde el año 2008, no es obligatorio portar la póliza de seguro del vehículo ni el recibo del último pago en formato físico en el coche. Las autoridades pueden verificar esta información por medios telemáticos. No obstante, tener esta documentación a mano puede agilizar trámites en ciertos casos.

Esta exigencia documental se aplica igualmente a los vehículos de alquiler. Antes de ponerse en marcha con un coche arrendado, es responsabilidad del conductor verificar que toda la documentación obligatoria se encuentra en el interior del vehículo y está en vigor. No hacerlo podría acarrear problemas al conductor, a pesar de no ser el propietario del coche.

Pasar la ITV: ¿Con o sin cita previa?

Una de las preguntas más recurrentes entre los conductores es si es estrictamente necesario solicitar cita previa para pasar la ITV. La respuesta es no, no es obligatorio, se puede pasar la ITV sin cita previa. Sin embargo, es la opción más recomendable para evitar esperas innecesarias. Si acudes sin cita previa, tienen preferencia los conductores que sí la han solicitado, como es lógico, por lo que te arriesgas a que no te atiendan porque no haya un hueco disponible, pese a ponerte en cola.

La posibilidad de acudir sin cita previa es una alternativa útil para aquellos conductores a los que se les ha pasado el plazo para pedir hora, o que, tras intentarlo, se encuentran con que la fecha de su cita es posterior a la caducidad de su ITV. En estas situaciones, ir directamente a la estación es la única opción para no circular con la inspección caducada.

Estación de ITV. / La Provincia

¿Cuándo puedo acudir sin cita previa a la ITV?

No se puede circular con la ITV caducada incluso aunque hayas pedido una cita previa. Es fundamental conocer el horario de apertura y cierre específico de la estación de ITV a la que planeas acudir, tanto si vas a primera como a última hora. Tienes que tener en cuenta además que algunas estaciones de ITV abren sus puertas incluso los domingos, ofreciendo una oportunidad adicional para aquellos con horarios complicados durante la semana.

Sin embargo, hay casos en los que puedes acudir a la ITV sin cita previa, como cuando debes volver a la instalación para que te inspeccionen el elemento o elementos de tu vehículo que necesites reparar o cambiar tras no pasar la ITV.

Las graves consecuencias de circular sin la ITV al día

No existen excusas válidas para circular con la Inspección Técnica caducada o desfavorable. Circular con la ITV caducada o con un resultado desfavorable (que implica defectos graves) es considerado una infracción grave y está sancionado. La multa establecida es de 200 euros. Además de la sanción económica, las autoridades pueden proceder a la retirada del permiso de circulación del vehículo.

En caso de retirada del permiso de circulación por ITV caducada o desfavorable, solo se te permitirá utilizar el vehículo para dirigirse directamente a la estación de ITV para realizar la inspección en un plazo máximo de diez días. Durante ese período, cualquier otro uso del vehículo podría acarrear sanciones adicionales. Es importante destacar que esta infracción no conlleva la pérdida de puntos del permiso de conducir.

Sin embargo, la sanción económica y la retirada del permiso de circulación no son las únicas consecuencias. Un riesgo mucho mayor es el de sufrir un percance o accidente de tráfico con la ITV caducada o desfavorable. En esta situación, la aseguradora del vehículo puede negarse legalmente a ofrecer ningún tipo de cobertura por los daños materiales o personales causados. Esto significa que todos los costes derivados del accidente, que pueden ser cuantiosos, recaerían directamente sobre el propietario y/o conductor del vehículo.