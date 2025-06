Así ha sorprendido Montoya, de 'La isla de las tentaciones', a los estudiantes de la PAU 2025

En medio del habitual nerviosismo que acompaña a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), los estudiantes de Cantabria se encontraron con una inesperada sorpresa en el examen de inglés. Una pregunta que hacía referencia a un conocido personaje de la televisión española provocó una mezcla de asombro y bromas entre los aspirantes.

La inclusión de esta figura mediática en un contexto académico no solo captó la atención de los alumnos, sino que también generó un debate sobre la adaptación de los contenidos educativos a la cultura popular contemporánea.

El fenómeno Montoya en la PAU

El examen de inglés de la PAU en Cantabria incluyó una pregunta que hacía referencia a Montoya, un participante de programas de telerrealidad como “La isla de las tentaciones” y “Supervivientes”. La cuestión pedía a los estudiantes reflexionar sobre las emociones y sentimientos que provocan este tipo de programas, tomando como punto de partida el famoso momento en el que la presentadora Sandra Barneda exclama “Montoya, por favor” .

Esta inesperada inclusión de un personaje televisivo en un examen oficial generó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos estudiantes expresaron su sorpresa y, en algunos casos, su alivio por encontrarse con una pregunta que les resultaba familiar y accesible.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de estudiantes que compartían su experiencia con la peculiar pregunta del examen. Algunos de los mensajes más destacados incluían frases como “Pensé que ya lo había visto todo con respecto a Montoya” o "Me ha salvado la PAU".

Estas reacciones reflejan cómo la incorporación de elementos de la cultura popular en contextos académicos puede influir en la percepción y el rendimiento de los estudiantes.

Debate sobre la cultura popular en la educación

La presencia de Montoya en un examen de la PAU ha abierto un debate sobre la pertinencia de incluir referencias a la cultura popular en las evaluaciones académicas. Mientras algunos defienden que este tipo de contenidos pueden hacer más accesibles y relevantes las pruebas para los estudiantes, otros cuestionan si es adecuado mezclar entretenimiento y educación en un contexto tan formal.

No es el único examen de la PAU que ha dado que hablar en redes sociales. También este martes, una pregunta del examen de Lengua en la PAU de Extremadura se volvía viral por su peculiar redacción.

“Pregunta 1 (2 puntos). Realice el análisis sintáctico de esta oración: ‘Se dedica mucho tiempo a las armas, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad, sino en hacerlas más bonitas’”, decía el enunciado.

“Súper guay el examen de lengua en Extremadura (no sé cómo no me ha dado una embolia)”, ironizaba una usuaria que compartió la imagen del examen en la plataforma X, donde la pregunta no solo generó memes, sino también intensos debates.