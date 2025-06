Vivir de alquiler a los 65 años: testimonios de la crisis habitacional y la lucha por un techo propio

Rosi Martel tiene 65 años y reside sola en un apartamento por el que paga 600 euros al mes. Se instaló en la playa de Arinaga para estar cerca de su hija y trabajó como camarera de piso en la residencia de mayores Taliarte, una tarea física que abandonó tras una enfermedad. Es una de las 56.250 pensionistas canarias por incapacidad permanente, que ronda los 1.151 euros mensuales y uno de los ejemplos de jubilados mayores 65 años en España que viven en régimen de alquiler. Una minoría invisibilizada del 5,2% dentro del mercado inmobiliario, según refleja la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2024.

La nómina que percibe le condiciona a no cruzar la línea roja autoimpuesta de los 600 euros mensuales, en un piso austero, de una habitación y sin ascensor. A este hecho se le suma la discapacidad que padece, recordada en cada escalón del edificio hasta la segunda planta donde se ubica la vivienda. Un detalle que condiciona su movilidad, marca la pauta en la búsqueda de piso, y en última instancia, su calidad de vida.

Su incapacidad es fruto de una operación de lumbares y cervicales que no tuvo los resultados esperados y derivó en una fibrosis. "Lo fastidiado de este piso es que no tiene ascensor", recuerda en varias ocasiones: "Me gustaría cambiarme a una primera planta o algo con ascensor, pero las ofertas no bajan nada de los 800 euros". Llegó a buscar piso por la capital, pero "después de ver cuatro cuchitriles" abandonó la idea.

Aunque el caso de Martel está supeditado a su enfermedad, cuenta con el balón de oxígeno que le supone ser propietaria de otra vivienda en La Garita. Como casera e inquilina, el alquiler de su vivienda le da margen para pagar otro arrendamiento. Lo comido por lo servido. Aun así, gran parte de su presupuesto se destina a la renta del piso en el que reside, lo que la deja con menos margen para otros gastos básicos. "Si yo solo con mi pensión tuviera que alquilarme algo, no podría. Porque me sería imposible pagar un alquiler y vivir", resume. Su testimonio directo describe una realidad alternativa dentro de la complejidad de la crisis habitacional.

El mercado de alquiler tenso

En Canarias el alquiler domina el acceso a la vivienda. En 2023 el 28,5% de los hogares isleños vivía de alquiler, un dato por encima de la media nacional, situada en el 20,4%. Sin embargo, la oferta es escasa. El precio medio de renta en el archipiélago está en niveles elevados: en diciembre de 2024 alcanzó 13,50 €/m². En Las Palmas de Gran Canaria ronda los 14,3 euros por m² y en municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana supera los 18 €/m². Además, el mercado está al alza, ya que en solo un año los arrendamientos han subido más de un 8% en la provincia de Las Palmas.

Según un informe reciente, la renta media de los alquileres a precio de mercado en Canarias es de 538 euros mensuales, equivalente al 33,2% de un salario medio insular. Por encima de esa franja se encuentra Francisco Perdomo, un hombre jubilado desde hace dos años después de emplearse como técnico de operaciones en la Autoridad Portuaria. A diferencia de Martel, él encontró piso hace un año en La Isleta, cerca de La Puntilla, lugar en donde creció a la vera de la costa y "al que estaba loco" por volver.

Consiguió "un chollo" de 650 euros, con tres habitaciones y un garaje en uno de los distritos más solicitados de Las Palmas de Gran Canaria. "Yo conocía a un propietario y lo tenía loco para que me alquilara un piso en La Isleta". En su caso y el de Martel, la campana acabó por sonar a través del boca a boca y no de portales inmobiliarios. Desde que se ha mudado cerca de la Avenida de Las Canteras hace "vida de jubilado", a lo que él llama disfrutar de un paseo.

A ello se suman los prejuicios discriminación por edades, un hándicap que se palpa en el acceso a una vivienda, sobre todo a la hora de tratar de adquirirla. "Ya yo con 65 años... A mí no me van a dar un crédito hipotecario como pensionista", se lamenta.

Pensiones precarias y brechas de género

En 2025 el Gobierno canario ha revalorizado las pensiones, pero para muchos pensionistas de bajos ingresos las cuentas siguen sin cuadrar. Los datos confirman vulnerabilidades estructurales: la pensión media por incapacidad permanente en Canarias es de 1.152,61 euros, cifra por debajo de la de jubilación, en 1.385,63 euros. En este contexto, la pobreza entre personas mayores no es anecdótica. Aunque la tasa de riesgo de pobreza entre mayores de 65 años en Canarias (25,4%) es algo menor que la de los adultos de 18-64 años (27,4%), se traduce en decenas de miles de pensionistas con ingresos muy ajustados.

Un Archipiélago que envejece

La situación de Martel y Perdomo se contextualiza además en un archipiélago con datos preocupantes de natalidad y en un proceso de envejecimiento. Otras voces, como la de Ana Ronda, una mujer de 65 años que actualmente comparte casa junto a su familia. Desde que vendió su casa de Siete Palmas por dificultades económicas, se ha mudado en tres ocasiones, pasando por Triana, Arucas y El Fondillo. "Tuve a mis hijos bastante tarde y actualmente viven conmigo", cuenta.

Como Martel, Perdomo y Ronda, una de cada tres personas podría ser pensionista dentro de dos décadas. La caída de la natalidad, que se situó en los 11.718 nacimientos en 2024, un 2,3% anual menos, y la alta esperanza de vida agravan el desajuste generacional. "Podríamos haber comprado otra casa hipotecándonos, pero no nos daban un crédito. El techo de una hipoteca era más asequible que un alquiler", subraya Ronda.

Para las personas mayores de 65 años, implica que cada vez habrá más demanda de servicios sociales y vivienda adaptada, pero también menos manos jóvenes cotizando. Aunque para familias como las de Ronda, el reto ahora está en salirse del estrecho marco de la compraventa y la "inseguridad" del arrendamiento. Descubrió el cohousing, covivienda o vivienda colaborativa, una alternativa habitacional de casas privadas con zonas comunes a todo un edificio, formando parte de la Cooperativa El Ciempiés y para ella, esta variante se ha convertido ya en una posibilidad real que contempla en el horizonte. Concretamente, para diciembre de 2026, un plazo aproximado que se ha dado para la construcción de un edificio a través de una llamada "cesión de uso" y una hipoteca concedida a través de una banca ética.