Educación busca alumnos con discapacidad en las islas menores

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias avanza en su deseo de garantizar la formación a jóvenes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Neae) con más de 21 años y prevé ampliar su proyecto piloto a las islas en las que exista una demanda real y suficiente. Actualmente, esta iniciativa que es pionera en España da respuesta a 32 alumnos en el CEPA Farola de Santa Cruz (Tenerife) y en el CEPA Telde-La Herradura (Gran Canaria), pero los responsables de la misma aseguran que si se dan los mínimos de demanda en otras islas, llevarán este programa allá donde lo reclamen.

La coordinadora de Programas y Servicios de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, Vita Concepción, explicó durante la comisión de Educación el Parlamento de Canarias que este proyecto echó a andar en abril del año pasado y en la actualidad está siendo evaluado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa Gobierno de Canarias (Accuee).

Demanda actual

"Ya existe demanda que nos llega desde otras Islas", reconoció la coordinadora, quien añadió que en La Gomera hay seis potenciales alumnos y se cuenta con un espacio disponible para acoger esta formación. También han llegado demandas desde Lanzarote. Sin embargo, Concepción recordó que en este caso ya existe un colectivo en la Isla que da un servicio para este grupo, por lo que no es un lugar prioritario. "Lo principal es dar con una demanda mínima para llevar el proyecto a las diferentes islas", reconoció.

El programa de formación Neae +21 es, relató Vita Concepción, un encargo del propio consejero de Educación, Poli Suárez, y que trata de dar respuesta a este alumnado que, tras cumplir los 21 años, no encontraba ninguna opción de continuidad en la oferta formativa ya que no es una imposición de la ley educativa que existe actualmente en España. De este modo, el novedoso programa ofrece educación no formal para personas adultas durante cuatro cursos escolares, para jóvenes de entre 21 y 25 años.

En el ámbito educativo, este proyecto se ha desarrollado para que los estudiantes adquieran autonomía personal puesto que ya existen otras iniciativas que se centran en el aspecto asistencial, como es el caso de los talleres ocupacionales, que sí reciben a personas mayores de 21 años. Así, se ha dado forma a un itinerario que busca integrar a los participantes en la vida real.

Experiencia real

Buena muestra de ello son dos de los alumnos que han cursado este primer año del proyecto, Airam Morales y Lorenzo Rojas. El primero de ellos tiene 25 años y expresó en el trascurso de la comparecencia en el Parlamento que una de sus actividades favoritas es la de cuidar el huerto al que han dado forma en el CEPA Farola de Santa Cruz. Habló también de la cooperativa Orgullosamente adult@s a la que han dado forma y a través de la cual fabrican y venden diferente tipo de productos.

"Este año me he vuelto totalmente autónomo", reconoció el joven antes de dar paso a la intervención de Rojas, de 24 años, quien explicó que lo que más le gusta es poder realizar actividades dentro y fuera del aula. El trabajo en el huerto y la lucha de garrote son dos de las ocupaciones favoritas del que es tesorero de la cooperativa.