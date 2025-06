El paciente con rabia ingresado en un hospital valenciano se mantiene “en una situación muy grave”

El paciente hospitalizado por contraer la rabia se mantiene en una situación "muy grave" en el hospital valenciano donde está siendo tratado. Está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, antes de la inauguración del 71º congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se celebra en el Palacio de Congresos de València.

La noticia se conoció el miércoles, a última hora de la tarde. Se trata de un hombre de 44 años que viajó a Etiopía en julio de 2024 y que fue mordido por un perro en la pierna derecha. Sin embargo, no consideró necesario pedir asistencia médica y no acudió a su especialista. Casi un año después el virus se ha desarrollado y el varón se encuentra ingresado en una situación "muy desfavorable" en un hospital de la Comunitat Valenciana. Sanidad no ha querido indicar cuál es para salvaguardar la intimidad del paciente.

El caso se notificó como sospechoso el día 26 de mayo y fue confirmado el pasado día 29, cuando las pruebas analíticas se confirmaron como positivas frente a la rabia por parte del Centro Nacional de Microbiología. La familia del hombre contagiado por la rabia no está aislada al no propagarse el virus entre personas.

Tranquilidad y recomendaciones

En su intervención, Gómez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque se trata de un caso "excepcional"; la rabia ya no es una enfermedad endémica en España. Cabe recordar que el anterior caso registrado en España fue en 1981 con una persona proveniente de Rumanía.

"Solo se transmite por mordedura y, excepcionalmente, por gotas de saliva en contacto con una úlcera conjuntival", ha señala el miembro del Consell. Pese a esto, ha resaltado la importancia de vacunarse, especialmente si se va a viajar a países de riesgo, al igual que debe hacerse frente a otras dolencias como la fiebre amarilla, el tifus, o la hepatitis, entre otras.

Además, ha insistido que, en caso de producirse una mordedura fuera de España, sobre todo en países "no tan avanzados sanitariamente como el nuestro", se debe pedir consulta con el médico de Atención Primaria.