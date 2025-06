San Juan de Dios lanza su campaña solidaria para regalar verano a los niños que más lo necesitan

Las miradas curiosas se detenían este viernes ante la mesa de cuestación instalada en la entrada de El Corte Inglés de Mesa y López. No solo por las huchas solidarias ni por el rostro sonriente del pequeño Yarey del Mar en los carteles. Había algo más: una causa que trasciende, que toca de cerca. La Ciudad San Juan de Dios de Las Palmas lanzó su campaña de cuestación 2025 con un objetivo tan claro como necesario: garantizar el acceso al único campus de verano inclusivo de Gran Canaria para niños y niñas con necesidades especiales.

Campaña de cuestación 2025 de Ciudad San Juan de Dios Las Palmas / Andrés Cruz

Con la llegada de los meses de julio y agosto, los niños se ven expuestos ante una nueva rutina tras el fin del ciclo lectivo. Por ello, «este campus nació de una demanda reiterada por parte de las familias, porque llegado el verano no existía una alternativa inclusiva para sus hijos», explicó Lorenzo Esma, director gerente del centro. «Este es el segundo año consecutivo que destinamos la campaña a cubrir esa necesidad, y lo hacemos con muchísima ilusión», expresó.

Cifras clave

Las cifras hablan por sí solas. 29 mesas instaladas por toda la ciudad durante el día de hoy, 122 personas involucradas entre personal, voluntariado y colaboradores, más de 230 huchas distribuidas, y una meta emocional: llenar de experiencias significativas los meses de julio y agosto de 80 niños que, gracias a esta iniciativa, pueden disfrutar de un verano tan enriquecedor como el de cualquier otro niño.

Campaña de cuestación 2025 de Ciudad San Juan de Dios Las Palmas / Andrés Cruz

Atención especializada

El campus no es un simple espacio lúdico. «Los niños hacen salidas terapéuticas, actividades adaptadas, van a la piscina, a la playa, montan a caballo… todo diseñado por un equipo de profesionales con cuidadores, educadores, fisioterapeutas y logopedas», enumeró Esma. La atención es tan personalizada que hay un cuidador y una educadora por cada cinco niños, además del transporte y la alimentación incluidos.

El testimonio más emotivo vino de Yasmina Rodríguez, madre del pequeño Yarey del Mar, protagonista del cartel de este año. «Nos pidieron autorización para que Yarey fuera la imagen y no lo dudamos. Es necesario visibilizar a estos niños. Muchos están olvidados durante el verano, y este campamento les da rutina, estabilidad, alegría…», relató. «El año pasado vino feliz, aprendió cosas que ni imaginábamos, como cuando convirtieron un aula en el espacio exterior con celofán. Fue una pasada».

Apoyo constante

Este año se espera superar los 22.000 euros recaudados en la edición anterior, cantidad que permitió sufragar un 75% del coste del campus. «Es un campus caro, sí, pero porque es muy necesario y muy especializado. Por eso apelamos a la solidaridad de la ciudadanía», insistió el gerente.

Y no es solo por los niños. También por las familias. «Este respiro para los cuidadores es vital. Que puedan confiar en que sus hijos están bien atendidos, disfrutando e integrados», añadía Yasmina con emoción contenida.

Además del impacto directo en los niños y sus familias, el campus también ha generado una red de compromiso social que crece cada año. «Aquí no solo se recauda dinero, se construye comunidad», comentaba uno de los voluntarios mientras animaba a los transeúntes a colaborar. Muchos de los participantes son antiguos alumnos, familiares o vecinos que conocen de primera mano el trabajo que realiza San Juan de Dios. La implicación ciudadana se convierte así en una parte esencial del éxito de la campaña, no solo por lo económico, sino por el valor humano que la respalda.

Campaña de cuestación 2025 de Ciudad San Juan de Dios Las Palmas / Andrés Cruz

Inclusión real

El proyecto, además, pone el foco en un concepto de inclusión real, que no se limita al acceso físico, sino que garantiza participación, desarrollo y bienestar emocional. «Los niños no solo están cuidados, están acompañados, estimulados y reconocidos», afirmaba el director gerente. «Nos esforzamos para que cada uno se sienta parte, no aparte». Esa diferencia es la que transforma este campus en una experiencia vital, tanto para los menores como para quienes hacen posible que exista.

San Juan de Dios lleva 54 años saliendo a la calle a pedir ayuda para los que más lo necesitan. «Y siempre hemos tenido respuesta», aseguró Esma. Este año, la respuesta vuelve a ser urgente y valiosa. Porque detrás de cada moneda, cada gesto, hay un verano por construir, una sonrisa que llenar y una inclusión que hacer realidad. Porque en Gran Canaria, este verano, ningún niño debería quedarse fuera del juego.