Una alumna de la ULPGC representa a España en el concurso ‘Puente a China’

La estudiante de segundo año del grado de Lenguas Modernas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Natalia del Pino Pérez (Agüimes, 2004) será la encargada de representar a España en la final internacional del concurso de talentos Puente a China, tras ganar la fase nacional celebrada hace poco más de una semana en la Universidad de Salamanca, donde compitió con otros 8 estudiantes universitarios del país. Un logro más que meritorio, teniendo en cuenta que la joven canaria apenas lleva un año y medio estudiando chino, aunque confiesa que la lengua y la cultura del país asiático la cautivó desde el primer minuto.

«Empecé a estudiar esta lengua un poco de rebote, porque en el grado de Lenguas Modernas, además del inglés, debes elegir un segundo idioma entre francés y chino. Ya había estudiado francés en el colegio y siento que tengo un buen nivel, pero en cambio chino era algo nuevo y además me decidí por ser el idioma más hablado del mundo. Y eso me está abriendo un montón de puertas en mi vida que estoy deseando cruzar».

Pruebas

Puertas como la de participar en la fase nacional del concurso Puente a China, que cada año organiza la Embajada de la República Popular China en España en estrecha colaboración con los Institutos Confucio del país, encargados de coordinar las diferentes fases del certamen. La competición se inició el 31 de mayo con un discurso en chino y una ronda de preguntas sobre la cultura general del gigante asiático, mientras que al día siguiente fue el turno del talento artístico, en el que Natalia del Pino Pérez realizó una muestra de bailes tradicionales chinos.

Tras ser seleccionada en la fase regional, Natalia del Pino ha tenido cuatro meses para prepararse la nacional, con la ayuda de sus profesores. «Di Hongxiang me ayudó a aprender las preguntas y a pronunciar correctamente mi discurso; la profesora Wang Fang me ayudó a mejorar mi técnica de baile para adaptarla a bailes tradicionales chinos; el secretario del Instituto Confucio de la ULPGC, Huang Sheng, me ayudó a mejorar la expresión corporal mientras recitaba mi discurso; y el director, Liu Jiandong, me ha brindado mucho apoyo en todo momento», agradece la joven.

Claridad y emoción

De su experiencia en el certamen celebrado en Salamanca señala que lo más difícil fue el discurso en chino. «Este idioma lo que tiene es que, si no pronuncias bien los tonos y las distintas consonantes y vocales, no se entiende lo que dices o se puede malentender. Entonces, para mí lo más complicado fue eso, aprender a decir el discurso de forma que se me entendiese, con los tonos correctos, y no solamente recitarlo de memoria como un robot, sino también añadirle emoción» .

Obtiene una beca de un año, que usará para cursar un máster en una universidad china cuando finalice el grado en la ULPGC

Finalmente superó las pruebas con éxito y se convirtió en la ganadora de la fase nacional, que le permite representar a España en la fase final del concurso, de carácter internacional, que se celebrará en China en octubre o noviembre próximo. Además, disfrutará de una beca de un año para cursar estudios en una universidad china asociada. «Ese es el mayor regalo que me pueden hacer. Lo hemos hablado y seguramente cuando termine la carrera haré un máster en China para especializarme y, quién sabe, igual me dedico a la docencia».

Por lo pronto, ya se está preparando para llegar aún con más nivel a la fase internacional y visitar un país, cuyo idioma y cultura le apasionan. «Lo más bonito de China es que como tienen 56 etnias distintas, te encuentras un mundo completamente distinto según la región a la que vayas, culturas distintas, sabores, bailes ..., todo en un mismo país. Eso es lo que más me impresiona de China, aparte de la antigüedad del idioma y su complejidad, con miles y miles de caracteres, cada a uno con un significado y con una historia», concluyó.