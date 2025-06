La lenta recuperación tras la dana: "La gente no puede volver a sus casas, no encuentran albañiles para arreglarlas"

El grave problema de falta de mano de obras que sufre el sector de la construcción, que la dana en Valencia del pasado 29 de octubre ha tensionado más si cabe, preocupa a las promotoras, con verdaderas dificultades para encontrar mano de obra cualificada. La situación afecta a cualquiera que quiera llevar a cabo la reforma de un baño o una cocina (los contratistas tienen lista de espera de meses y años) y en el caso de los vecinos y negocios afectados por la barrancada agrava todavía más el drama sufrido. En la pedanía de Torre, en el municipio de Valencia, "hay gente que lleva meses esperando a que arreglen sus casas y todavía no han podido volver".

"No hay fontaneros, ni electricistas, ni albañiles... no hay manera de encontrarlos", apunta una vecina de la población, donde la dana dejó destrozos millonarios en las viviendas en plantas bajas, pero también en las alquerías históricas, algunas con protección patrimonial, e incluso en las torres residenciales del nuevo barrio de Sociópolis, donde todavía hay vecinos que no tienen ascensor porque los técnicos especializados están desbordados.

Amparo Pastor y su familia todavía están, siete meses después de la riada, viviendo en casa de sus padres porque la empresa que contrató para reparar su casa, una planta baja en la principal travesía de la Torre, la avenida Real de Madrid, donde el agua entró con una fuerza destructora nunca vista, no cumple los plazos. "Nos dimos prisa y empezamos pronto a reconstruir la casa, en enero". "No nos costó encontrar a una empresa, tuvimos suerte, pero todavía no podemos entrar a vivir". Al llevar varias obras en marcha, las cuadrillas se tienen que repartir. "Hay días que vienen dos y otros que solo uno", explica Amparo que valora ante todo que su familia pudo salvarse, pero que no oculta que la reconstrucción se está haciendo más lenta de lo esperado. El retraso en las obras ha obligado a su hijo a irse a vivir a una residencia de verano familiar a 30 minutos de la capital porque "en casa de mis padres no cabemos todos". En positivo, también destaca que el Consorcio de Seguros ya ha pagado.

"Empezaron a reconstruir la casa en enero pero siguen ahí, un día vienen dos otro solo uno"

Los padres de Sandra Giner tampoco han podido volver a su casa, situada también en la avenida principal de la Torre. "Todavia estamos en obras", explica Sandra. "Hemos acondicionado la parte de arriba pero hemos perdido muchos recuerdos, objetos y muebles antiguos". "Esta era la casa de mi bisuabuela, cuatro generaciones hemos vivido aquí y no vamos a recuperarla como era", lamenta.

Alquería del camino d'Alba rodeada de andamios y contenedores de obra en espera de restauración / JMLÓPEZ

En la reconstrucción les está ayudando un contratista "amigo de la familia" y por eso la obra no ha estado parada, aunque es verdad que avanza a medio gas por los imprevistos. "Se nos cayó el suelo y cuando picaron vieron que había una gran tubería que pasaba por debajo de la casa y estaba totalmente obstruida de lodo", lo que obligó a contratar una empresa que la desatascara. Llevan más de 30.000 euros gastados. Y es que las tuberías obstruidas por el lodo es otro de los problemas adicionales que tienen los pueblos de la dana como Catarroja, Benetússer o Alfafar, a la hora de recuperar la normalidad. Las tormentas del pasado martes volvieron a inundar las calles y a llenar de aguas fecales los bajos, dejando en evidencia el mal estado del alcantarillado siete meses después de la dana. La reconstrucción no avanza al ritmo que se necesita. Así se lo explicó un grupo de vecinos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en su visita del pasado jueves a Catarroja.

"La planta baja está todavía en obras, nos ha aparecido una tubería obstruida por el lodo"

La falta de mano de obra en los distintos gremios de la construcción está retrasando las obras y también elevando los costes y honorarios de los profesionales. La demanda ha obligado a particulares y negocios a acudir a empresas de reformas de fuera de València y el área metropolitana, con todo hay contratistas que no cogen encargos antes de un año. El problema ralentiza todos los procesos no solo el de la construcción, también en las empresas que planifican las reformas y en los despachos de arquitectura, que a su vez dependen de ellas.