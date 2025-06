Empieza la cuenta atrás: más de 15000 docentes se enfrentan a las oposiciones más multitudinarias de Canarias

Hay exámenes que cambian una vida. Este sábado 15 de junio, más de 15.000 docentes de toda Canarias iniciarán el proceso de oposición que podría otorgarles una plaza fija en el sistema educativo público. Será uno de los procesos más ambiciosos y multitudinarios celebrados en el archipiélago: 1.362 plazas convocadas, sedes en cinco islas, y una presión compartida por miles de aspirantes que han dedicado meses o años a preparar este momento.

Para muchos, el acto de presentación no es solo un trámite. Es el primer paso de una carrera de fondo en la que cada palabra cuenta. Y como establece la base 9 de la orden de convocatoria, quien no se presente no podrá continuar. La puntualidad, la programación y los nervios marcarán una jornada clave para el futuro de la docencia canaria.

330 plazas para el cuerpo de maestros

La convocatoria de oposiciones de este año en Canarias engloba plazas en los cuerpos de maestros y de profesores de Educación Secundaria. En concreto, se ofertan 330 plazas para el cuerpo de maestros, divididas entre las especialidades de Educación Primaria, Inglés, Francés, Audición y Lenguaje, Educación Física y Pedagogía Terapéutica. A ellas se suman otras 1.032 plazas entre Secundaria y profesores especialistas.

Los exámenes se desarrollarán en varias islas: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. El sábado 14 de junio a las 12:00 horas comenzará el acto de presentación para los aspirantes al cuerpo de maestros.

Horarios y acto obligatorio

El acceso al acto de presentación se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Los aspirantes seguirán el siguiente orden:

De la A hasta la H: entrarán a las 11:15 horas.

entrarán a las 11:15 horas. De la I a la P: a las 11:30 horas.

a las 11:30 horas. De la Q a la Z: a las 11:45 horas.

Una vez dentro, se leerán las instrucciones generales del proceso, se detallarán los criterios de evaluación y se resolverán dudas. Además, se deberá entregar la programación didáctica en formato físico en un sobre abierto, requisito obligatorio para continuar con la oposición.

Este acto tiene carácter obligatorio. No se permiten representantes ni acreditaciones de terceros. El acceso posterior a la hora establecida no será admitido.

Las sedes en cada isla

La Consejería de Educación ha distribuido a los aspirantes según especialidades y localización. Estas son algunas de las sedes destacadas:

Gran Canaria:

Tenerife:

Primaria: IES La Laboral.

Inglés: IES Cabrera Pinto.

Francés: IES Tomás de Iriarte.

Audición y Lenguaje: IES Domingo Pérez Minik.

Pedagogía Terapéutica: IES Bernabé Rodríguez.

Fuerteventura:

Educación Primaria: IES Puerto del Rosario.

Lanzarote:

Educación Primaria: IES Blas Cabrera Felipe.

Pedagogía Terapéutica: IES Blas Cabrera Felipe.

La Palma:

Educación Primaria: IES Las Breñas.

Permisos para desplazarse entre islas

El profesorado que tenga que viajar entre islas para asistir al acto tendrá derecho a un permiso por “deber inexcusable de carácter público”. La solicitud debe dirigirse a la dirección del centro de trabajo y acompañarse de los billetes de transporte correspondientes.

Por último, quienes estén admitidos en dos especialidades del mismo cuerpo solo asistirán al acto de una de ellas, considerándose cumplido en la otra.

Esta convocatoria marca un hito en la historia reciente de las oposiciones docentes en el archipiélago.

La cantidad de plazas, la diversidad de especialidades y el volumen de participantes convierten esta cita en un acontecimiento clave para el sistema educativo canario. Para miles de docentes, este sábado puede ser el primer paso hacia una estabilidad profesional largamente esperada.