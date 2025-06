Costas Kadis, Comisario de Pesca y Océanos: "Solo las actividades compatibles con aquello que queramos proteger en el océano podrán continuar"

El Comisario de Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis, muestra un rostro visiblemente agotado al finalizar el primer día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Tiene buenas razones: llega a Niza tras haber logrado un importante hito, la adopción de un pacto europeo para abordar bajo una misma visión todas las políticas marinas de los 27 Estados miembros, acompañado del anuncio de una nueva Ley del Océano prevista para 2027.

-¿Es posible reunir bajo una misma visión las múltiples sensibilidades de los países de la UE y de tan distintos sectores?

-Hemos hablado con todos ellos para lograrlo. Lo que hemos observado es que hay una gran fragmentación en todas las políticas vinculadas al océano. Hay muchas. No se trata solo de pesca y acuicultura. Hay sobre transporte, navegación, turismo, energía, protección marina... Todas son relevantes. El propósito principal es trazar una estrategia coherente de todas las políticas marinas que dará lugar a la Ley del Océano, para que los objetivos incluidos en esas políticas se puedan cumplir.

-Una prioridad es ampliar las zonas protegidas, pero mientras las ONG piden prohibir la pesca de arrastre, los pescadores del Mediterráneo advierten que las restricciones los están llevando a desaparecer.

-Mire, nuestra posición es clara. Necesitamos expandir la red de áreas marinas protegidas y necesitamos gestionar estas áreas de manera eficiente y efectiva. Eso significa desarrollar planes de gestión para cada una de las áreas marinas protegidas que identificarán qué actividades económicas pueden realizarse. Si queremos proteger el lecho marino, definitivamente el arrastre no debería permitirse en una determinada área marina protegida. Si, en cambio, lo que queremos es proteger especies pelágicas o las aves, los científicos nos dirán cómo gestionar estas áreas. Así que no estamos a favor del enfoque de talla única para todos. La evidencia científica guiará nuestras decisiones con respecto a las áreas marinas protegidas.

-¿Qué cambios prevé en la Política Pesquera Común?

-No buscamos una revisión completa, sino ajustes puntuales según los resultados de la evaluación que esperamos tener a inicios del próximo año. La PPC ha dado frutos, vemos cómo se están recuperando las poblaciones de peces. Algunas que estaban en muy malas condiciones hace 10 años ahora se están pescando de forma sostenible. Pero hay ciertas debilidades que debemos abordar.

-¿Cuáles?

-Una demanda recurrente en todas mis visitas y discusiones con los estados y el sector es la modernización y descarbonización de la flota -pesquera. Hay que actualizarla por motivos de seguridad y sostenibilidad medioambiental. También preocupa cómo atraer a las nuevas generaciones, cómo hacer que el sector sea más digital, cómo promover condiciones saludables en los barcos. Son temas que plantea el sector, y que se debatirán por si hay que modificar de forma específica la PPC para incluirlos.

-¿Cómo se llevará a cabo la descarbonización de la flota?

-Estamos trabajando en la descarbonización del sector pesquero y acuícola con representantes de todas las partes interesadas, entre ellas la Asociación para la Transición Energética. Lo que propongan lo tendremos en cuenta en nuestras decisiones y se integrará en la evaluación de la PPC.

-Uno de los problemas es la falta de control sobre las actividades en el mar. ¿La nueva Ley del Océano incluirá normas vinculantes?

-La Ley del Océano prevé legislar sobre los usos económicos de las aguas europeas. No puedo adelantar su forma final, pero incluirá los ambiciosos objetivos que ya recoge el Pacto Europeo por los Océanos.

-¿Contará con financiación pública para asegurar su cumplimiento?

-La presidenta de la Comisión ha sido clara: la Ley debe ser implementable. Aunque no conocemos aún los futuros instrumentos financieros, soy optimista. La Comisión la respaldará también económicamente y trabajaremos para movilizar al sector privado.

-La cumbre ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner coto a la minería en aguas profundas para evitar dañar el lecho marino. ¿Cuál es la postura de la Comisión Europea?

-Estamos a favor del enfoque de precaución.

-¿Precaución?

-En la Unión Europea muchos estados no apoyan esta actividad, pero no todos. Por eso el Consejo no tiene conclusiones sobre este tema, pero la Comisión Europea sí apoyamos claramente una moratoria hasta que se cubran las lagunas de conocimiento sobre el fondo marino y sepamos todo sobre sus repercusiones.

-¿Qué avances esperan sobre el Tratado global para poner límite a los plásticos?

-Vemos cómo la contaminación plástica amenaza gravemente los océanos. La UE abogamos por un tratado ambicioso. Me he reunido con la Organización Mundial del Comercio para unir fuerzas con todos los países que presionan en la misma dirección. Estamos trabajando para alcanzar un acuerdo cuanto antes, idealmente en agosto en Ginebra.