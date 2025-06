Dormir con calor: el consejo del doctor Felices y por qué las altas temperaturas afectan tu sueño

El calor ha llegado y, con él, las noches difíciles para muchos. En distintas zonas de España, como Barcelona, los termómetros ya han alcanzado los 30 grados. Más allá de la incomodidad, el calor puede afectar seriamente tu descanso, provocando insomnio y fatiga al día siguiente.

Si eres de los que evita usar aire acondicionado o ventiladores por la noche, es probable que te cueste conciliar el sueño. A veces, ni una ligera brisa parece suficiente para aliviar el sofoco. Pasas la noche dando vueltas, sin poder dormir bien, y al despertar sientes que no has descansado. Esto no es solo una sensación: tiene una explicación científica.

El sueño está regulado por el ciclo circadiano, y una parte importante de este proceso es la disminución de la temperatura corporal durante la noche. Cuando empieza a hacerse de noche, el cuerpo libera melatonina —la hormona del sueño— y comienza a enfriarse, especialmente en el torso, para facilitar el descanso. Pero si la temperatura ambiente es alta, este enfriamiento se ve dificultado, lo que interfiere con la producción y eficacia de la melatonina. Como resultado, cuesta más dormirse y el descanso es menos reparador.

Los mejores trucos para dormir en verano

Ante esta situación, el médico José Manuel Felices ha compartido en redes sociales algunos trucos para dormir mejor durante las noches calurosas. Uno de los más curiosos es el llamado método egipcio, que consiste en pulverizar agua fresca sobre las sábanas hasta humedecerlas ligeramente. Esto ayuda a crear una sensación de frescor que facilita la bajada de temperatura corporal, favoreciendo así el sueño.

Además de este método, el doctor ha ofrecido otros consejos para sobrellevar las noches cálidas sin necesidad de recurrir siempre al aire acondicionado. El objetivo: dormir mejor, recuperar energía y rendir bien al día siguiente, incluso cuando el calor no da tregua.