El 31% de los médicos secunda la jornada de huelga en Canarias

El 31,36% de los médicos y facultativos del Archipiélago secundó este viernes la jornada de huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz. Así lo comunicó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El dato se traduce en 1.200 efectivos, si bien eran 6.823 los que estaban llamados a participar en el paro. De este cómputo, 1.599 se encontraban ausentes por causas justificadas y 1.398 estaban asignados a los servicios mínimos, por lo que fueron 3.826 los incluidos.

Atendiendo a las diferentes categorías, de los 2.004 facultativos especialistas de área convocados, participaron 768, mientras que de los 148 que conforman otros perfiles que entran dentro del grupo A1 Sanitario de Atención Hospitalaria concurrieron 13. En el ámbito de Atención Primaria, en cambio, de los 718 médicos citados, apoyaron la protesta 88.

Asimismo, de los 831 médicos que realizan su residencia en hospitales, respaldaron la huelga 315, y en Atención Primaria solo uno de un total de 14. Al listado se suman 16 pediatras de los 125 que ejercen sus funciones en centros de salud.

Concentraciones

En las Islas, el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) convocó concentraciones, a las 11.00 horas, a las puertas de las Delegaciones del Gobierno en Canarias, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Al grito de consignas como «Mónica, escucha, esta es tu lucha», «hora trabajada, hora cotizada» o «no al Monicazo», alrededor de 200 profesionales acudieron al lugar de la cita en la capital grancanaria para exigir al Ministerio de Sanidad que cree un Estatuto Marco «digno y propio» para la profesión.

Además, piden contar con una categoría profesional diferenciada -el grupo A1+-, limitar las jornadas de guardia, apostar por el libre ejercicio de la profesión, mejorar la situación de los residentes, que la ocupación que desempeñan sea reconocida como una profesión de riesgo, una conciliación familiar real y efectiva, y salarios dignos y estabilidad laboral.

«Las mayores reivindicaciones se centran en mejorar las condiciones laborales y contractuales. Hay médicos que siguen firmando contratos diarios o semanales, aunque parezca imposible en pleno siglo XXI», lamentó Eric Álvarez, presidente de la citada agrupación sindical, que quiso aprovechar la ocasión para hacer referencia a la carga laboral que soportan los especialistas de Atención Primaria y Hospitalaria. «El hecho de que un médico de Primaria atienda a 50 o 60 personas al día genera un conflicto entre los trabajadores y los pacientes. Esta situación se traslada a los hospitales, donde todo sigue en la misma línea», apostilló.

El pasado jueves, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que el nuevo borrador del Estatuto Marco mejora las condiciones laborales del gremio, amplía sus derechos y reduce las horas de guardia a 17 horas, algo que, según afirmó, ha sido reconocido «a puerta cerrada» por los sindicatos.

Propuesta insuficiente

Sin embargo, a juicio de Álvarez, la propuesta que plantea el departamento «no es clara» ni atiende a todas las reivindicaciones de los médicos y facultativos. «Los médicos hacemos más del 50% de nuestra jornada laboral en las guardias, pero esas horas no se reconocen como extras, a diferencia de lo que ocurre en otros colectivos. Estas horas son complementarias, obligatorias y se pagan como una hora ordinaria. A veces, según el cómputo anual, la remuneración es incluso inferior», detalló.

El conflicto se agrava si se tiene en cuenta la conciliación familiar, pues muchos médicos se ven obligados a realizar entre dos y tres guardias a la semana, además de tener que cumplir con su jornada laboral de lunes a viernes. «Todo esto repercute en la población , ya que puede afectar en la dinámica propia de la atención al paciente», comentó.

A pesar de que la propuesta del nuevo anteproyecto de ley contempla una reducción significativa de la duración de las guardias, que pasaría de 24 a 17 horas, el sindicato considera que este apartado esconde matices que no han sido aclarados. «El primer borrador reflejaba que la diferencia de horas quedaba a disposición de la Administración, que podía convocar al trabajador en otro momento. En el siguiente, se aclaró que no había que devolver estas horas, pero no vamos a entrar a valorar ese planteamiento si no se desarrolla este punto adecuadamente y no es llevado a una mesa de negociación», aseveró Eric Álvarez.

Otros de los aspectos que han provocado la indignación del colectivo son la intención de vincular durante cinco años a la sanidad pública a los especialistas que finalicen el período de residencia, y la de prohibir a los jefes de servicio y a los directivos del sistema público compatibilizar su cargo con el ejercicio en la sanidad privada. Ahora bien, el primero no ha sido incluido en el último borrador.

«Nos sigue pareciendo insuficiente. El anteproyecto no aborda las realidades que estamos planteando y además consideramos que todas las cuestiones tienen que ser negociadas», recalcó Álvarez, que no dudó en advertir que si las peticiones del colectivo son ignoradas «habrá más jornadas de huelga».