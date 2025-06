“Queremos cuidar a nuestros pacientes, pero también a nosotros”: el cardiólogo José Abellán se pronuncia sobre la huelga de médicos

No es una huelga cualquiera. Es la primera vez en cinco años que los médicos de toda España vuelven a plantarse, esta vez contra una reforma del Estatuto Marco del personal sanitario que podría traducirse en jornadas de hasta 70 horas semanales.

El cardiólogo José Abellán, conocido divulgador en redes, lo tiene claro: “Queremos trabajar con la mejor salud para nosotros y para nuestros pacientes”. Y la propuesta del Gobierno, asegura, es un paso atrás que compromete la salud de todos.

Un sistema que agota

El detonante de la huelga convocada para el 13 de junio es el borrador del nuevo marco laboral que, entre otras medidas, fija la jornada máxima médica en una media de 45 horas semanales. Pero tal como explica Abellán, esa media oculta una realidad insostenible: “Esto permite que en una semana se trabajen 60 o 70 horas, siempre que la media baje después. Pero eso ya lo estamos haciendo. Hay semanas que tengo que volver al hospital varias noches para operar. Y eso tiene un coste enorme para nuestra salud”.

Además, el cardiólogo insiste en que la calidad asistencial también se ve afectada. “No es lo mismo intervenir a un paciente descansado que con 70 horas trabajadas a la espalda”. La fatiga reduce nuestra precisión y pone en riesgo al paciente. No es solo una cuestión laboral, es una cuestión de seguridad.

Guardias obligatorias y sin derecho a jubilación

Las condiciones actuales ya son duras, pero la reforma no mejora ese panorama. “Las guardias siguen siendo obligatorias, no cuentan para la jubilación y se pagan menos que la hora ordinaria. Además, las condiciones familiares se ven afectadas, porque solo podemos pedir permisos si duran más de seis meses. Es decir, no puedes pedir un día libre para cuidar de tu hijo o acompañar a un familiar al médico. Así de limitados estamos”, denuncia Abellán.

La protesta está respaldada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Foro de la Profesión Médica, que agrupa también a colegios de médicos, asociaciones científicas y estudiantes. Todos ellos coinciden en que las nuevas medidas no solo perjudican al personal sanitario, sino que también atentan contra la calidad del sistema público de salud.

Una profesión vocacional no puede justificar el maltrato

“Estamos hartos de tener una mala calidad de vida por culpa de nuestra vocación”, escribe Abellán en sus redes. “Nos apasiona lo que hacemos, pero esa pasión no puede ser usada en nuestra contra”. La reforma no contempla tampoco mejoras en la regulación de la jubilación ni en el cómputo de las horas de guardia para esos efectos, algo que los sanitarios llevan años reclamando.

La jornada del 13 de junio incluirá paros en todo el país y concentraciones en decenas de ciudades, incluidas las dos capitales canarias. La protesta llega en un momento en que el sistema sanitario aún no se ha recuperado del desgaste sufrido tras la pandemia, y los profesionales se sienten una vez más ignorados.

"Queremos condiciones que nos permitan cuidar mejor de quienes confían en nosotros”, afirma Abellán. Para él, el mensaje es simple, porque no piden privilegios, sino sentido común, ya que un médico agotado no es un médico seguro. Y un sistema que no cuida de quienes lo sostienen, acaba fallando a todos.