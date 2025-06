¿Qué carreras quieren estudiar los mejores estudiantes de la PAU 2025 en Las Palmas?

Con los nervios todavía a flor de piel, ocho de los 15 mejores estudiantes de la provincia de Las Palmas han sido citados esta mañana en la ULPGC por su rector, Lluís Serra, el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez Rodríguez y el director de acceso, Nicanor Guerra Quintana. El rectorado dio la bienvenida con sus paredes celestes a los chicos y chicas que han obtenido la mejor nota en la fase general de la PAU 2025. También a sus familias, padres orgullosos porque sus pequeños están labrando con éxito el camino de su futura trayectoria profesional.

Antes de las felicitaciones, Sánchez Rodríguez fue el encargado de ofrecer la imagen general de los resultados de la prueba que tuvo lugar en el Archipiélago entre los días 4 y 7 de junio.

«Estamos bastante contentos porque de los casi 5.000 estudiantes que se han presentado a la PAU, a la fase general, ha aprobado el 92,6%. Estamos más o menos en las mismas horquillas en las que nos hemos movido durante los últimos años», indicó, haciendo alusión al pequeño descenso que se ha producido con respecto al año anterior, cuando la tasa de aprobados estuvo alrededor del 94%. «En el 2023 teníamos un 92,7% y en el 2022 un 93,6%», añadió.

Recepción de la ULPGC a los estudiantes con mejores calificaciones en la PAU de junio 2025 / Andrés Cruz

Por otro lado, de entre los 15 alumnos y alumnas que han obtenido las mejores notas en Las Palmas, ocho son chicos y siete chicas, diez de centros públicos y cinco de centros privados. «Hay dos estudiantes con cuatro dieces, imposible subir más. Y luego, otros han tenido algún pequeño fallito en un examen y les baja la media a 9,75», describió el vicerrector de Estudiantes, indicando que esta ha sido la nota mínima que tuvieron en cuenta para citar hoy a los estudiantes.

Los dieces

Carolina y Diego son los dos alumnos que obtuvieron una calificación de 10 en la fase general. La primera estudió en el IES Guanarteme y ahora quiere hacer Medicina en la ULPGC. El segundo, estudió en el Colegio Hispano Inglés y quiere hacer un doble grado de Ade y Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

«No me lo esperaba. Pensaba que me había salido bien, pero no tanto», indicó Carolina tras recibir la felicitación del rector. Hacía poco más de diez minutos que se había enterado de la noticia y todavía estaba asimilando que, después de dos años, todo su esfuerzo ha dado sus frutos. «La parte difícil ha sido bachillerato. A los que se vayan a enfrentar a la PAU el año que viene les digo esfuércense mucho, el 60% es la nota media de bachillerato, no vayan estresados porque el trabajo ya está hecho. Y disfruten, porque es una experiencia que van a vivir una vez en la vida. Y que no se pongan nerviosos porque hay muchos caminos para llegar a dónde quieren», expresó.

Diez alumnos son de Gran Canaria, uno de Fuerteventura y cuatro de Lanzarote

Tanto ella como Diego coincidían en su fórmula del éxito: buena organización y, sobre todo, el equilibrio. «Salir poco, sí, pero hay que tener un balance entre salir a refrescarse y oxigenarse y sentarse a estudiar», manifestó la estudiante. «Es evidente que hay que ponerle mucho esfuerzo y horas de trabajo para sacar una nota así. Intento organizarme bien y estudiar todo lo que pueda durante la semana y los findes salir con mis amigos y hacer los planes que quiera», añadió por su parte Diego.

Día para celebrar

«Hoy es un día para celebrar. Estamos recibiendo a los mejores expedientes, los que están por encima del 9.75, una nota muy alta que nos da una representación de los centros que han obtenido los mejores resultados. A mí, como rector, me gustaría resaltar el porcentaje de estudiantes de las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura, un dato remarcable», apuntó Serra mientras daba la enhorabuena al alumnado presente y también a sus padres.

«Esto es una fotografía general. Las mejores notas son importantes, hay un gran esfuerzo detrás, pero hay muchos que están en un 9.2 o 9,1 o 9 que son absolutamente igual de meritorios. Yo creo que es motivo de gran satisfacción y yo como rector me siento muy orgulloso de que haya niños que se sigan esforzando», añadió.

Y este esfuerzo es el que les permitirá ahora, si todo va bien, elegir lo que realmente quieren estudiar. Además de las carreras mencionadas por Carolina y Diego, aparecieron otros títulos como Ingeniería Matemática en Madrid, Biotecnología o doble grado en Biotecnología y Farmacia en Salamanca, Matemáticas en Tenerife o Ingeniería de Datos también en la capital española.

«Los que van a estudiar Medicina en la ULPGC han hecho una buena elección. Y los demás también. Seguro que van a tener mucho éxito. Cuando se acaba el bachillerato y la PAU, se tienen ganas de salir corriendo. Y salir es bueno también. Con suerte, en esta universidad tenemos programas de intercambio, de Erasmus, muy buenos», indicó el rector cuando los estudiantes contaron uno por uno qué querían estudiar y dónde.

«Enhorabuena a todos», concluyó Serra, entre la alegría y las sonrisas de los que intuyen un buen futuro que está por venir.