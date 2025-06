Lluvia de ideas expertas para «renaturalizar» el Campus de Tafira

La palabra «renaturalizar» constituye hoy día una de las piezas claves de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la lucha contra el calentamiento global -la cuarta «r» junto con reutilizar, reducir, reciclar-, y el eje principal de la mayoría de acciones propuestas por los once expertos y expertas en diferentes disciplinas que participaron en la mesa redonda Opiniones cruzadas para la optimización presente y futura del Campus de Tafira, celebrada el pasado día 12 en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con la colaboración de la Universidad de Las Palmas, y moderada por el arquitecto y profesor honorífico de la ULPGC en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio, Vicente Mirallave. Un debate que propició una lluvia de ideas para lograr un Campus de Tafira sostenible, conectado a través de senderos y corredores verdes, alineado con el paisaje, inclusivo, con políticas eficaces de descarbonización y eficiente desde el punto de vista energético.

Luis Mazorra

Entre los especialistas participantes, el primero en tomar la palabra fue el ingeniero industrial y director de Sostenibilidad de la ULPGC, quien expuso los objetivos del proyecto UniVerde, dirigido a «renaturalizar» el campus y transformarlo en un entorno más natural, sostenible y saludable, a través de acciones consensuadas con el profesorado, PTGAS y, fundamentalmente, con el alumnado. El proyecto se haya en la primera de las tres fases previstas, en la que se ha elaborado un documento con las principales sugerencias de la comunidad universitaria: WiFi en todas las zonas del campus, áreas de descanso con mesas y sillas y sombra, zonas de estudio al aire libre, mejorar la accesibilidad, la cartelería y más luz.

Juli Caujapé

El biólogo y director del Jardín botánico Viera y Clavijo, también puso el acento en la renaturalización del campus de Tafira, concepto que él define como «restauración ambiental», integrando elementos del paisaje para lograr un ecosistema autosostenible. También destacó, además de minimizar el consumo de energía y optar por las renovables, la necesidad de emprender políticas urgentes de descarbonización, «porque uno de los problemas graves que afronta el Campus de Tafira es el gran número de vehículos que lo visitan diariamente en época lectiva». Para ello propuso acordar servicios de guaguas gratuitos e incentivos a quienes se comprometan a dejar de utilizar el coche para acceder al campus y optar por el transporte público.

Los estudiantes de la ULPGC piden, a través del proyecto ‘UniVerde’, zonas al aire libre , WiFi, cartelería y luz

Eva Llorca

La arquitecta, profesora del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos de la ULPGC, señaló la necesidad de que el problema de la ambientalización de los campus se aborde desde el punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista social, promoviendo una transformación de toda la comunidad universitaria, fomentando una cultura universitaria que permita transformar a todos los miembros de la comunidad universitaria en agentes de cambio a favor de la sostenibilidad. «Estoy totalmente convencida de que el problema de la mejora de la calidad ambiental del campus y del compromiso con la sostenibilidad se tiene que afrontar desde la gestión técnica, económica y social».

Guillermo Morales

El catedrático de Geografía y presidente del órgano ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, definió el Campus de Tafira como un ámbito privilegiado que hay que abordar no sólo como un espacio universitario, sino que debe aunar todos sus usos, desde el poblacional dado que alberga una urbanización, El Zurbarán, hasta el Jardín Botánico Viera y Clavijo, o el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas. «Cualquier documento encaminado a una mejora de las cuestiones ambientales y urbanísticas tiene que tener este marco de referencia y preservar lo que hay».

Caujapé propone incentivar el uso del transporte público para avanzar en descarbonización

Eva Padrón

La redactora responsable de la estrategia canaria de reto demográfico y su plan de acción, defendió un urbanismo «regenerativo, inclusivo y de género», además de recuperar el capital natural y social del campus, y abordar la planificación alineándose con la política europea, nacional y canaria para lograr financiación. «Hay que apostar por la infraestructura verde y azul -poner en valor los canales de agua natural-, y que esté conectada, hacer corredores ecológicos». Finalmente destacó la necesidad de descarbonizar y propiciar un gasto energético menor y más eficiente, que redundará en la «calidad de vida» de las personas que viven el campus.

Vicente Díaz

El arquitecto e impulsor de la red ciclista ULPGC-LPGC, y especialista en participación ciudadana, rompió una lanza en favor del uso de la bicicleta eléctrica. «Si introducimos en nuestro cerebro la bicicleta eléctrica, en 30 minutos te pones desde el Rectorado al Campus de Tafira y, aún mejor, en 20 minutos te pones desde el Campus de Tafira hasta el castillo de Mata, 20 minutos disfrutando del paisaje». Díaz puso el foco en buscar la fórmula para «cambiar el chip» y que se perciba como algo natural subir al campus en bicicleta, una práctica que contribuye a mejorar la salud y el medioambiente.

Pedro Sosa advierte de la grave situación del palmeral del campus por falta de agua y plagas

Pedro Sosa

El catedrático de Botánica de la ULPGC, experto en la palmera canaria, advirtió que la situación del palmeral en el Campus de Tafira es muy grave por la falta de agua y las plagas que les afecta en la actualidad. «Se están muriendo, y si no hay palmeral, no hay campus». Sosa reconoció que se está avanzando en la conservación del palmeral, y destacó, por un lado, que se está haciendo «un gran trabajo» para el control de las plagas desde la ULPGC gracias a un convenio con el Gobierno de Canarias; y por otro, que se ha avanzado en la dotación de agua. «Se están haciendo una gran cantidad de infraestructura para que haya agua, porque, como consecuencia del cambio climático, las palmeras se están secando y ya contamos con un sistema de riego». No obstante, el catedrático señaló la necesidad de que las instituciones públicas inviertan en un «gran proyecto» -firmado por el «enorme talento que tiene la Universidad»-, que saque todo el potencial que tiene el campus universitario, no solo desde el punto de vista de los ecosistemas, también impulsando acciones como conectar los senderos con el barranco de Guiniguada. «Se están instalando placas fotovoltaicas, se está haciendo la gestión de residuos, hay una depuradora en el propio campus que también se puede utilizar para los regadíos. Se está hablando de transporte sostenible, de bicicleta... Tenemos todos los ingredientes para decir: pongan el dinero que nosotros hacemos toda la planificación y empezamos a trabajar de una vez por todas por el campus pero, insisto, sin palmeras no hay campus».

Flora Pescador

La arquitecta y profesora honorífica de la ULPGC en el área de Arquitectura del Paisaje, puso el foco en que actualmente no existe en el Campus de Tafira una adecuada relación entre los edificios y el espacio, de ahí la necesidad de «reinventar» el campus, para acabar con la disparidad entre los valores paisajísticos, agrícolas o rústicos del lugar y la actividad docente. También citó la falta de conexión entre los propios edificios, a los que denominó unifuncionales. Asimismo, Pescador puso sobre la mesa la gran cantidad de personas que van a diario a un campus que se queda prácticamente vacío por la tarde y los fines de semana. «En el campus se mueven miles de personas y toda esta gente necesita proximidad en muchísimas otras cosas que no son solo la docencia. Podría albergar otros usos como guarderías para favorecer la conciliación, farmacias..., un montón de cosas que esa población a lo mejor está demandando y, desde luego, iría a favor de la descarbonización porque no cogerían tanto el coche si tienen otro tipo de necesidades cubiertas en un entorno en donde trabajan ocho horas al día».

Flora Pescador pone sobre la mesa la disparidad entre el paisaje agrícola o rústico y la actividad docente

Gonzalo Piernavieja

El director de I+D+i del ITC, experto en energías renovables, destacó la idoneidad del Campus de Tafira para la instalación de sistemas avanzados de generación distribuida, ir más allá de los paneles solares fotovoltaicos y optar, como en las universidades americanas, por microredes eléctricas, «precursores tecnológicos de lo que son las comunidades energéticas, que es lo que está ahora de moda y y seguirá estando. Se trata de ir más allá de poner paneles y baterías y hacer esos sistemas inteligentes y resilientes», y puso como ejemplo La Gomera, donde el ITC tiene instalado un sistema que permite, en el caso de que haya un cero energético, restituir la red eléctrica.

Santiago Hernández

El profesor de Geografía de la ULPGC y responsable ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas, señaló el papel destacado del Campus de Tafira en el proyecto municipal de corredores verdes. En este sentido, uno de los objetivos de la planificación urbanística medioambiental es crear un sistema de infraestructuras verde y azul, «y la puesta en valor del enorme patrimonio natural y cultural que hay en el municipio y de los cuales el Campus de Tafira es un hito significativo por el Palmeral y el bosque termófilo que está definido como hábitat».

Noticias relacionadas La ULPGC acomete su mayor plan de obras desde hace más de una década

Elisenda Monzón

La profesora de proyectos arquitectónicos, codirectora del proyecto ambiental del Campus de Tafira, puso en valor la recuperación del patrimonio etnográfico del campus, que definió como «la red de riego» del campo que irrigaba el palmeral y el camino de Salvago. También defendió convertir el campus en un laboratorio natural de innovación tecnológica para la comunidad canaria, donde se trabaje en refugios climáticos, sostenibilidad, movilidad... «Si además, abordas con el alumnado en clase la sostenibilidad, ya ellos la están asimilando y transmitiendo a la ciudad».