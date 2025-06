Los papeles del horror de Tefía

Ni la desaparición o destrucción de parte de la información oficial; ni el fallecimiento de sus protagonistas ni, tampoco, el empeño de quienes en la actualidad pretenden minimizar los abusos, golpes, vejaciones y el hambre padecidos durante doce años entre aquellas paredes... Nada ni nadie, ni tan siquiera la arena indomable de Fuerteventura, logrará ya sepultar en el desierto del olvido los hechos ocurridos entre 1951 y 1966 en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, una prisión donde decenas de homosexuales cumplieron condena por algo como amar a personas de su mismo sexo.

La memoria (histórica) va ganando la batalla a la desmemoria (manipulada) para convertir las instalaciones de lo que el propio régimen ultraderecha de Francisco Franco calificaba de «campo de concentración» en un monumento que recuerde la violencia a la que durante doce años se sometió a individuos del colectivo LGTBIQA+ en Canarias, un objetivo para el cual acaba de ser aprobada por parte del Ministerio de Política Territorial una partida presupuestaria.

«Este espacio será en breve declarado Lugar de Memoria Democrática por su especial simbolismo y su importancia en la memoria colectiva», anuncia el ministro Ángel Víctor Torres, titular de las carteras de Política Territorial y Memoria Democrática.

Recorte de prensa de 1954 sobre la llegada a Canarias de una comisión para instalar en Fuerteventura una colonia agrícola penitenciaria. / Fedac/LP/DLP

Y es que aunque mucho se ha escrito sobre lo ocurrido en la prisión majorera a lo largo del periodo en los que estuvo activa, incluso quienes más han investigado acerca de la Colonia Agrícola Penitenciaria consideran que faltan detalles por conocer. Tantos que Víctor Ramírez, abogado y activista LGTBIQA+ en las Islas, está elaborando un informe exhaustivo sobre Tefía para ordenar ese capítulo dramático de la historia del Archipiélago donde tendrán un lugar destacado los informes forenses realizados a los presos homosexuales, «análisis clínicos», según los denominan los médicos firmantes, usados para justificar el encarcelamiento de esas personas.

El horror de los papeles de Tefía, no obstante, se remonta a las informaciones publicadas en la prensa a partir de enero de 1954, cuando se aprueba la orden para crear la Colonia Agrícola en un desolado paraje de Fuerteventura a 20 km de Puerto del Rosario. Ese año habitaban los 1.660 kilómetros cuadrados de la Isla 19.384 personas, detalle el de la escasa población que, junto al de su desértica ubicación, sirve para entender que el campo de trabajo careciese de las habituales rejas y altos muros de las penitenciarías.

Unos 350 presos, entre ellos decenas de homosexuales, cumplieron condena en la colonia majorera

«La colonia no era una cárcel al uso», explica Ramírez. «Era más bien una pequeña instalación de una sola planta cuyos muros eran el propio desierto majorero. Echarse a correr y escapar, que se podría hacer, era llegar a ningún lado», añade el autor de Peligrosas y Revolucionarias. Las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición (Ediciones Tamaimo).

Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, departamento que acaba de destinar 100.000 euros al Cabildo de Fuerteventura con el objetivo de «convertir el Campo de Tefía en un centro de interpretación para», explica el político canario, «contar lo que allí pasó, reflexionar sobre el futuro que queremos y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQA+», recuerda, asimismo, que «cuando voy a un instituto en el Archipiélago y les cuento a los chiquillos y chiquillas que en Fuerteventura había un campo de trabajos forzados para homosexuales, no me creen». Ese desconocimiento generalizado convierte el estudio sobre la colonia en el cual está inmerso Ramírez en una herramienta importante. «En Canarias no hubo batallas, pero sí hubo víctimas de la guerra y la dictadura; represalias, asesinatos, pozos de la vergüenza y Tefía», añade Torres.

Portada de ‘El Eco de Canarias’ de 1954 donde se recoge la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes que incluía a homosexuales / Fedac/LP/DLP

La «pederastia pasiva» y los médicos forenses

En 1953 se crea, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes del Archipiélago Canario con el objetivo de juzgar y aplicar las medidas de seguridad previstas en la Ley de Vagos y Maleantes a aquellas personas consideradas peligrosas entre las cuales, con la entrada en vigor un año después de la normativa, se añade a los homosexuales.

De ese recién estrenado marco legal surgen los «informes clínicos» que, firmados por forenses afincados en Canarias, refrendaban tanto la detención de aquellos hombres como su envío a la Colonia Agrícola Penitenciaria majorera, decisión sostenida en conclusiones sin base científica fruto de las humillantes exploraciones de sus zonas íntimas o destacar, según los médicos, el «amaneramiento del sujeto» como prueba concluyente para mandarlos a Tefía.

El Ministerio de Memoria Democrática destina una partida a hacer de Tefía un lugar sobre violencia LGTBI

Insistían los doctores en sus textos que «la dilatación esfinteriana y la casi desaparición de pliegues nos permite formular el diagnóstico de pederasta pasivo», escribe uno de los profesionales acerca de «un jornalero, soltero, de 18 años de edad» residente en Gran Canaria.

«Es apto para todo tipo de actividades», apostilla en el informe destinado a concretar las tareas que en el campo de trabajo podía llevar a cabo este reo en cuestión.

Informe de un médico forense a un recluso de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía donde por «la casi desaparición de pliegues esfinterianos» y su homosexualidad lo califica de «pederesta pasivo». / Fedac/LP/DLP

En ese sentido, otro documento de los forenses fechado el 30 de julio de 1955 y realizado a un detenido en Las Palmas de Gran Canaria describe la «atrofia muscular de ambas manos, con pérdida de fuerza» que padece «un cocinero soltero de 24 años (...) quien manifiesta espontáneamente que desde los 14 años de edad es invertido y practica la pederastia activa y pasiva». El médico certifica que «no lo considero apto para trabajos manuales de fuerza pero sí para los restantes».

Tildan los doctores a un tercer detenido de 18 años de edad, también cocinero, de padecer «un psiquismo desviado con aberraciones de sexo», diagnóstico cuestionable que, sin embargo, lleva a asegurar a esos especialistas que el investigado tiene «tendencias delictógenas». En una publicación médica, donde se incluyen fotos de frente, de espaldas y de perfil de un detenido completamente desnudo, informan que «se trata de un delincuente contra la propiedad» pero, añade el autor, «es homosexual, y eso prima» a la hora de ser enviado a la cárcel majorera.

Documentos reflejan «análisis clínicos» de zonas íntimas de los reos para diagnosticar su homosexualidad

El abogado y activista LGTBIQA+ Víctor Ramírez explica que pese a la existencia en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de documentos acerca de las personas detenidas en las Islas por su orientación sexual que proceden del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes en el Archipiélago, con sede en la capital grancanaria, nada se conoce de los informes que se supone deberían existir en Tefía.

«No se sabe si fueron destruidos cuando en 1966 se cerró la colonia porque no los consideraban de interés o porque no querían dejar constancia de lo sucedido allí», dice Ramírez sobre un relato del cual solo ha quedado el testimonio de los reclusos que se atrevieron a contarlo: Juan Curbelo Oramas –cuya historia narró en los 2000 a LA PROVINCIA por vez primera– y Octavio García. Fue el canario García, enviado a Tefía –estuvo encarcelado entre 1955 y 1956– sin que se celebrase un juicio, quien detalló «los duros trabajos forzados, las sanciones y terribles palizas por cualquier infracción o la escasa alimentación», una situación que empujó a los presos «a buscar comida en las basuras o prostituirse con algún funcionario a cambio de comida», contaba Curbelo sobre la época en la que Prudencio Lafuente, primer director de Tefía, instauró un régimen de horror en la colonia donde hubo cuatro directores más.

Publicación acompañada de tres fotos de un preso de Tefía a quien definen como "delincuente contra la propiedad (...) aunque es homosexual (...)". / Fedac/LP/DLP

«Es vital recuperar la Memoria», defiende el ministro Ángel Víctor Torres antes de concluir recordando que las nuevas generaciones deben saber «que era delito querer a una persona del mismo sexo, que no se podían casar, que eran considerados enfermos», un firme compromiso del Gobierno español para cumplir la Ley de Memoria Democrática y los principios de verdad, justicia y reparación para la no repetición que, seguro, emocionaría a Octavio, a Juan y al resto de homosexuales a quienes se les truncó la vida en un desierto de impunidad.