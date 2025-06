Las demandas sociales rebasan la capacidad económica de Cáritas

Cáritas Diocesana de Canarias se ha visto desbordada durante 2024 para atender a las personas que se acercan a la institución religiosa en la provincia de Las Palmas, especialmente, por problemas relacionados con la vivienda y el incremento generalizado del coste de la vida en las Islas. El equipo de 1.156 personas voluntarias y 128 trabajadores apenas pueden afrontar esta realidad con los recursos con lo que cuentan actualmente, ya que se ha producido una merma en las donaciones de un 24% y las subvenciones públicas no llegan en tiempo y forma, por lo que han tenido que solicitar una nueva línea de crédito.

Durante una rueda de prensa, el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, el obispo de la Diócesis, José Mazuelos, y la secretaria general de la institución, Caya Suárez, han presentado la memoria anual correspondiente al año pasado. "Hemos vivido una situación institucional que nos desborda por la inflación de los costes de los productos básicos, los precios inalcanzables de la vivienda, la precariedad laboral y la acogida de personas migrantes. Familias que nunca habían pensado que podían necesitar de la ayuda de Cáritas, hoy se ven urgidas a solicitarla porque no pueden afrontar los gastos de alimentación, comedores escolares, medicinas, vivienda, luz, agua, etc", abunda Marrero.

Cáritas atendió durante 2024 a 7.478 hogares, un 21% menos que en 2023, lo que supone un total de 22.836 personas en la provincia de Las Palmas, de los cuales, más de la mitad es de origen migrante. “No podemos atender todas las demandas por falta de recursos económicos. El personal está entregado al límite y el voluntariado triplica esfuerzos; seguimos apelando a la generosidad de la sociedad, pero no basta. Cáritas ha superado los límites de su capacidad y no puede crecer al ritmo de las demandas sociales. Por segundo año consecutivo, nuestras cuentas vuelven a presentar un déficit”, detalló Marrero.

Vivienda

Como consecuencia, Cáritas, que este año cumple su 70 aniversario, ha modificado su estructura organizativa y ha priorizado su intervención caritativa y social para garantizar la unidad de las familias en Canarias, sobre todo, en relación a la dificultad de acceso a la vivienda. En 2025, la institución ya ha atendido a más de 188 familias desde el Área de Vivienda, cuando durante todo 2024 dio respuesta a un total de 242 familias en riego de exclusión residencial.

De todas las ayudas económicas que otorgó la institución durante 2024, el 55% estaban relacionadas con este ámbito. Además, durante 2024 Cáritas aumentó el gasto en ayudas para el alquiler y pensiones en un 25%, lo que se traduce en 354.029 euros más con respecto al año anterior. En este sentido, Suárez denunció la mercantilización de la vivienda y las situaciones de abuso que se generan para las personas más vulnerables.

Como ejemplo de algunos casos, expuso situaciones de 700 euros al mes por una habitación; 350 euros por una litera; estudios de menos de 20 metros cuadrados por 500 euros; el arrendamiento de un salón por 450 euros; cuartos en azoteas, de aperos o en locales comerciales. En suma, "oferta de infraviviendas a precios desorbitados", critica Suárez, quien revela que incluso "vuelve el uso de la cama caliente", es decir, "personas que pagan por turnos usar la misma cama para descansar".

Ante estos escenarios, hay personas a las que no les queda más remedio que usar los espacios públicos, como por ejemplo los trayectos largos en guagua para poder dormir; descansar en barrancos, en los márgenes de la autopista o en las dunas de Maspalomas. "Hemos atendido a 1.571 personas en situación de sin hogar en la provincia de Las Palmas", abunda Suárez.

Comedor

Según Suárez, los datos oficiales en relación a la pobreza son matizables, puesto que "las personas en situación de exclusión severa que atiende Cáritas no perciben mejoras y padecen graves carencias que las sitúan en situación de gran vulnerabilidad". En este sentido, recuerda que a pesar de que la tasa de paro ha bajado, la duración media de la contratación se desploma de los 56 días en 2021 a los 45 en la actualidad; el IPC aumentó en 2024 en Canarias 2,2 puntos y la tasa Arope señala que hacer frente a gastos imprevistos sigue siendo una dificultad del 48,9% de la población en Canarias.

Suárez expone que para elaborar un almuerzo por día en el comedor de Escaleritas se necesitaban 4,99 euros en 2021, "incluyendo el coste de los alimentos, el suministro de luz, agua, gas, el coste de personal y el precio de los envases", mientras que actualmente ha aumentado un 29%, hasta los 7 euros. Durante 2024, Cáritas atendió a más de 1.000 personas en sus tres comedores en Las Palmas; 164 personas pasaron a diario por el servicio de duchas y 264 hicieron uso del servicio de lavandería.

Además, las dificultades económicas se traducen en la práctica en que en su sede de Escaleritas, Cáritas tan solo puedan atender a las cuatro primeras personas que acudan al inmueble. " Es muy doloroso ver personas esperando en la puerta para ser una de esas cuatro primeras, porque saben que después no podrán ser atendidas. Y hubo un momento en el que tuvimos hasta 80 personas en la lista de espera del comedor", lamenta Suárez.

"Este incremento de costes no se cubre con subvenciones de la administración pública, que mantiene su financiación estable y no actualizan los gastos, lo que obliga a Cáritas a emplear recursos propios y privados", critica Suárez. A esto suma que el empleo tampoco es una garantía que evite el riesgo de exclusión social, puesto que la memoria muestra que hay más familias que, a pesar de tener un empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas o no pueden permitirse comprar o alquilar una

"Esta situación es reflejo de un modelo laboral marcado por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad laboral. Sectores clave en la economía canaria, como la hostelería o los servicios, ofrecen empleos que no permiten a quienes los desempeñan salir de la precariedad y acuden a diario a Cáritas en busca de ayuda", señala Suárez. En concreto, el 18% de las personas atendidas por Cáritas en 2024 son trabajadores pobres; el 10% se encuentran en la economía sumergida y otro 10% accede a prestaciones sociales públicas que no les permiten cubrir el total de sus necesidades básicas y acceder a una vivienda digna.

Migrantes

Del todas las personas atendidas por Cáritas, la población migrante es la que presenta mayor vulnerabilidad debido, principalmente, a la ausencia de una autorización de residencia y permiso de trabajo o por la temporalidad de la misma. Esto determina que las posibilidades de encontrar un empleo o una vivienda digna se reducen de forma significativa.

“El 54% de los hogares a los que Cáritas dio respuesta en 2024 es de origen migrante. El 57% se encuentran en situación administrativa irregular, por lo que carecen de protección social pública. La incertidumbre se agrava aún más para los menores en situación de desamparo por el limbo jurídico en el que quedan al cumplir la mayoría de edad”, aseveró Suárez.

Solidaridad

Mazuelos avala la necesidad de incrementar la ayuda a Cáritas, no solo a través de la solidaridad de la sociedad, sino especialmente apelando a las instituciones públicas, pues considera que "no podemos cargar con toda la labor social". De forma paralela, quiso agradecer el trabajo de las personas voluntarias y los trabajadores de la institución, que "son una muestra del amor de Dios hacia los más vulnerables y excluidos, son manos visibles de la misericordia del señor. También son peregrinos de esperanza en este año del Jubileo en el que Cáritas cumple 70 años de fe, esperanza y compromiso caritativo y social".

"Hacemos un llamamiento a la colaboración y la solidaridad de la sociedad canaria. La pobreza estructural afecta al conjunto de la sociedad, nos interpela a todos, no solo a los pobres, no podemos mirar hacia otro lado, es necesaria la complicidad de todas las personas del sector público y privado. Reforzar los servicios sociales, garantizar el acceso a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, la educación y la salud y la inclusión de las personas en la comunidad no es opcional para las administraciones públicas y es una obligación ética de la sociedad en su conjunto", demandó Marrero.