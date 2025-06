El Hospital Doctor Negrín se incorpora al registro europeo de cáncer esofagogástrico EURECCA

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del servicio de Cirugía General, se ha incorporado recientemente al registro de cáncer esofagogástrico EURECCA. En la última reunión nacional del Comité de Dirección del Grupo Español EURECCA de Cirugía Esofagogástrica (GEECE) se decidió que el centro hospitalario entrara a formar parte de este destacado registro europeo con el que se pretende unificar criterios y resultados de todos los grandes centros de atención del cáncer gástrico y de esófago a nivel internacional. El Hospital Doctor Negrín se convierte en el primer centro hospitalario de la comunidad autónoma de Canarias en formar parte de esta red de calidad de la cirugía de cáncer gástrico y cáncer de esófago.

Esta patología oncológica es atendida por la Unidad Especializada del servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Doctor Negrín, aplicando las últimas técnicas y avances para su tratamiento y realizando procedimientos de cirugía mínimamente invasiva. Desde la introducción del robot quirúrgico Da Vinci, se han intervenido ya más de 50 cánceres gástricos y esofágicos por robot.

Esta iniciativa, impulsada en el centro hospitalario por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de sección de Cirugía Esofagogástrica, Endocrinometabólica y Obesidad del Hospital, permite la auditoría del proceso quirúrgico oncológico y los resultados del mismo, creando líneas de continua mejora y calidad de la asistencia a los pacientes con esta patología. Además, también se logra fomentar la realización de investigación conjunta entre diferentes hospitales del mismo país y hospitales de otros países miembros. El centro hospitalario tendrá la oportunidad de participar en relevantes proyectos científicos internacionales que promuevan el avance en los resultados y descubrimientos sobre estos tumores. La doctora Acosta ha pasado a formar parte también del Comité de Dirección y Estrategia del Grupo Español Eurecca de Cáncer Esofagogástrico (GEECEG), tras la firma del acuerdo entre el GEECEG y la Asociación Española de Cirugía (AEC).

El Proyecto EURECCA (European Registration of Cancer Care) for Oesophago-Gastric Cancer es una iniciativa internacional que pretende crear un registro europeo de cáncer esófago-gástrico con los objetivos de mejorar los resultados del tratamiento de esta patología y disminuir las variaciones en la calidad de éstos en Europa. Este registro está promovido por la European Society for Surgical Oncology (ESSO), la European Union Network of Excellence (EUNE) for Gastric Cancer y la European Cancer Organisation (ECCO). El objetivo es incluir de forma prospectiva y anónima los datos de todos los pacientes operados de cáncer de esófago y estómago. Para ello, se creó una base de datos on-line, con todas las medidas de seguridad exigibles y en la que se han consensuado 116 variables para que la información obtenida sea consistente y fiable.

El registro comenzó en España en el año 2014 con la introducción de los casos de todos los hospitales de Cataluña y Navarra. A partir de marzo de 2017 comenzaron a adherirse otros centros hospitalarios. En total, son 12 las comunidades autónomas españolas incluidas en este registro. Se dispone ya de la información de más de 6.800 pacientes operados desde el 2014.