La mayoría de los docentes canarios ha perdido más de 40.000 euros de poder adquisitivo desde 2010

Un docente de Secundaria con unos 13 años de antigüedad ha perdido 53.075 euros de poder adquisitivo y un maestro de Primaria, unos 40.931 euros desde 2010. Ese periodo es la media del profesorado que ejerce en la islas y la reducción es fruto del desfase progresivo entre los salarios y las pagas extraordinarias del profesorado y el aumento del coste de la vida desde 2010, punto de inflexión de la crisis económica.

Durante una rueda de prensa por videoconferencia este miércoles, Haridian Moreno; Gerardo Rodríguez y Emilio Armas, miembros del STEC-IC, han expuesto los datos regionales de una campaña nacional del sindicato. Las cifras estatales muestran una pérdida de poder adquisitivo del profesorado de un 21,9% al comparar desde 2010 hasta 2024 la evolución conjunta de los salarios y las pagas extras, que han subido un 14,5%, en relación con el Índice de Precio de Consumo, que se ha incrementado un 36,4%. En el caso de Canarias, “es similar, no hay grandes diferencias”, apunta Armas, a excepción del cobro de los complementos porque los establece cada autonomía.

El análisis del sindicato recaba datos de docentes que empezaron a ejercer la enseñanza el año pasado hasta quienes comenzaron en 1985. En el Subgrupo A1, que incluye al profesorado de Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas o de Escuelas de Arte, un docente que tiene un año de antigüedad, que corresponde a 2024, ha perdido 6.016 euros; con unos 25 años, la cantidad sumaría 63.800 euros y con 35 de ejercicio profesional, unos 69.099 euros. En ambos casos, Armas asegura que si se trata una media, "la mayoría" de docentes en Canarias ha perdido más de 40.000 euros de poder adquisitivo desde 2010.

Crisis financiera

"Hubo un periodo durante la crisis financiera en el que se nos congeló el salario y luego se nos mantuvo con incrementos muy bajitos, por debajo del 1% en algunos años. Y luego, aunque en los últimos años sí que se han subido los salarios, no se han aumentado al mismo ritmo que se ha ido encareciendo la vida, es decir, que el Índice de Precios al Consumo", explica Armas.

En el subgrupo A2, que engloba a maestros de Primaria, los profesores especialistas del sector singular de la Formación Profesional o los maestros de taller de las escuelas de arte, las reducciones son algo menores, pero también son "montantes acumulados exageradísimos", señala Armas. Desde los 4.835 de pérdida de poder adquisitivo entre los docentes que solo han ejercido durante 2024, a los 48.831 euros con 25 años de ejercicio profesional y los 52.662 euros si el personal cuenta con 35 años en la enseñanza.

Con la presentación de estos datos, que se emulan en otras comunidades autónomas, Armas asegura que el objetivo principal del sindicato es crear el caldo de cultivo para comenzar a negociar un nuevo acuerdo salarial en el ámbito nacional para los docentes. Pero de momento, proponen que en los próximos años se puedan subir los sueldos por encima del IPC en los Presupuestos.

Si bien, Armas recuerda que se anunció que el incremento salarial se publicaría en un Real Decreto con carácter retroactivo, pero "con la convulsión política que estamos pasando en estos momentos, pues hasta tememos que pueda haber disolución de las Cortes y se convoquen nuevas elecciones y nos quedemos sin subida salarial este año".

Complementos

Por otro lado, Rodríguez exige al Gobierno de Canarias que actualice las cuantías de los complementos del profesorado, vigentes desde 2018. Como ejemplo, el portavoz de STEC-IC recuerda que las tutorías se cobran con "30 euros al mes", una cantidad que considera "irrisoria" para el desempeño que supone, como la carga burocrática o la gestión adicional con las familias. También cita que "hay algunas coordinaciones incluso que ni se pagan, por ejemplo, la de bienestar o la coordinación de patrimonio".

Además, Rodríguez critica que los sexenios se cobren con retraso. "Un profesor que cumpla un sexenio en el mes de junio, lo cobra en enero. Y si lo cumple en enero, no lo cobra hasta enero del año siguiente. No nos parece justo ni que el profesorado se merezca que eso no se actualice y se corrija", abunda. "Y el complemento específico de las pagas extras no se cobra al 100%, se le ingresa al 78%", añade, lo que supone una discriminación con otros empleados públicos a los que sí se les ha actualizado en su totalidad.

Por todo ello, demanda a la Consejería que se preste a actualizar los complementos, de lo contrario, el sindicato no descarta llevar a cabo medidas de presión como las movilizaciones. "El profesorado canario tiene que tener unas condiciones dignas y unos complementos retributivos que estén a la altura de la profesionalidad con que ejercen en la docencia y, también del gasto que tienen que tener en sus desplazamientos o en su manutención. En definitiva, en todo aquello que corresponde a mantener una familia", demanda Rodríguez.

Las negociaciones sobre la FP se enquistan

En una valoración del curso, el sindicato también recordó la problemática surgida con la implantación de la Formación Profesional Dual y considera que aún se está lejos de lograr un acuerdo que contente a los docentes a pesar de las mejoras, por lo que no se descartan movilizaciones para el próximo curso. "El balance global sigue siendo negativo y lamentable con respecto a las condiciones laborales del profesorado", asegura Moreno.

El principal problema durante las negociaciones que se prolongaron durante todo el curso tenía relación con la sobrecarga de horas para los docentes y, aunque ambas partes (sindicatos y Gobierno de Canarias) parecían haber alcanzado un acuerdo, Moreno sostiene que durante la última mesa se volvieron a generar desencuentros de cara a la organización para el próximo curso.

"Se han recuperado algunas de las horas que mejoran las condiciones laborales del profesorado de FP, pero estamos lejos de conseguir que los docentes puedan realizar sus funciones y que el sistema actual sea de calidad. No descartamos, si no se revierten estas cuestiones, que comencemos el curso con nuevas medidas de presión porque el profesorado de formación profesional sigue sin estar de acuerdo y sigue reivindicando mejorar las condiciones laborales del profesorado", resume Moreno.

Protocolo "antisuicidio"

Rodríguez también ha querido reiterar su rechazo al protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas, porque tal y como está redactado, "sobrecarga al profesorado de responsabilidades para las que no está preparado". Durante las negociaciones, el portavoz de STEC-IC asegura que "lo único que hemos logrado es que haya un curso de formación de diez horas, pero nos parece absolutamente insuficiente", puesto que considera que "se necesitan especialistas formados en dicha materia".

Y en cuanto a la proposición de ley de los grupos que apoyan al Gobierno canario para aprobar una Ley de Autoridad del Profesorado, Rodríguez defiende que el Archipiélago se sume a otras once comunidades autónomas que ya cuentan con esta normativa. "Contiene fundamentalmente asesoramiento jurídico y psicológico también para el profesorado, y respeto a su integridad", indica, aunque también considera que el texto aún puede ser mejorable.