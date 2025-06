Docencia y estudio: estas son las historias de dos opositoras de Educación a las pruebas de este sábado

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias celebra este sábado 21 de junio una de las jornadas más multitudinarias de las oposiciones de Educación convocadas para este año. Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura acogen los exámenes de más de una veintena de especialidades.

En total, se presentarán unas 8.300 personas para cubrir las 1.119 plazas convocadas en las diferentes especialidades de los cuerpos de Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria. Los nervios de los aspirantes esta última semana no han hecho más que aumentar y estas son algunas de sus historias:

Formación también para el aula

Mariela Hernández tiene 30 años y es de Tenerife. Se presenta a la prueba escrita para la especialidad de maestro de Primaria y hace el examen en el IES La Laboral de La Laguna. Actualmente, trabaja en el CEIP Cabo Blanco, en el sur de la Isla pero vive en Santa Úrsula, por lo que uno de los motivos por los que ha decidido presentarse a la oposición es lograr una plaza en un centro que se ubique más cerca de su hogar.

La joven imparte clases de Música a niños desde los 3 años y hasta 6º de Primaria, desde que llegó a este colegio después de Navidad para cubrir una sustitución. Recaló en esta zona de la Isla después de haber estado dando clases en Fuerteventura, pero al cerrar sus listas únicamente para la isla de Tenerife, perdió la vacante.

Como la convocatoria de la oposición de este año no incluye la especialidad de Música, aspira a hacerse con una de las plazas de maestro de Primaria, que además, opina, le da más oportunidades de prosperar en los centros.

Estas son las segundas oposiciones a las que se presenta y reconoce que está siendo una experiencia «bastante caótica» puesto que al estudio se le suma tener que trabajar en un colegio que se encuentra muy lejos de su casa. «Este trayecto, que se podría hacer en una hora, se alarga hasta las dos horas algunos días y eso provoca que llegue muy cansada a casa», reconoce Hernández quien, al contrario que en la oposición anterior, en esta ocasión está estudiando por su cuenta.

Sin horas

Al agobio de tener que compaginar trabajo y estudio se ha sumado en esta ocasión la modificación en la entrega de la programación didáctica, que se ha hecho antes de que tenga lugar el primero de los exámenes. Así que resume que «ha tenido una parte positiva y una parte negativa para mí», y añade que, después de presentarse a la convocatoria extraordinaria del año pasado, cuando las diferentes pruebas eran eliminatorias, considera que no tiene mucho sentido presentar antes esta programación, que puede quedar sin examinar si finalmente no supera la primera de las pruebas.

A pesar de ello, reconoce que todo el trabajo realizado hasta el momento le sirve para ponerlo en práctica en el aula, sea cual sea el resultado de la oposición. «Todo avanza continuamente, también en educación, por lo que es indispensable que nos formemos», reflexiona la profesora quien por supuesto busca lograr la estabilidad aspirando en estas oposiciones pero también habla de la importancia de formarse en su profesión.

Nervios

Horas antes de que comience una de las pruebas principales de la oposición, la joven reconoce que los nervios son inevitables, pero tras la entrega de la programación didáctica hace una semana se quitó un peso de encima.

Al ser su segundo proceso, tiene algunos consejos a aquellos aspirantes que se estrenan y afirma que, «si una persona no está trabajando, que dedique todo su tiempo al estudio porque esto, aunque parezca mentira, es como un trabajo más y hay que dedicarle mucho tiempo». Este es, precisamente, un ejemplo que se puede trasladar también a los pequeños con los que comparte su día a día ya que, reflexiona Hernández, «hay que inculcarles que tienen que ser disciplinados y que tiene que haber un sacrificio para lograr lo que se desea».

Compaginar docencia y estudio

Baida Colombo tiene 34 años, es de Gran Canaria y actualmente trabaja en un centro de Jinamar, donde imparte Francés, que es su especialidad. Precisamente esta especialidad cuenta en estas oposiciones con un solo tribunal, debido al bajo número de personas aspirantes.

Por eso, la docente se verá obligada a viajar a Tenerife hasta en tres ocasiones en el marco de esta convocatoria de oposiciones: para asistir a la presentación y entregar la programación didáctica –que tuvo lugar la pasada semana–, para la prueba escrita que se celebra este fin de semana y para el examen oral.

Estas no son las primeras oposiciones para Colombo, ya que el pasado año se presentó al proceso extraordinario y era la primera vez que lo hacía habiendo estudiado. Además, con anterioridad también se había enfrentado a estos exámenes aunque sin haberlos preparado.

Además, aunque el pasado año aprobó el examen, se quedó sin plaza. Precisamente aquel resultado le ha servido de motivación para afrontar este nuevo proceso ya que, como ella reconoce, «tengo el temario bien fresquito, así que voy a intentarlo de nuevo».

Preparador

De este modo, la profesora grancanaria ha podido compaginar el trabajo y el estudio con más facilidad –aunque matiza que no siempre ha sido sencillo– para continuar repasando y, sobre todo, creciendo en este ámbito educativo. Para afrontar este proceso ha optado por acudir a una preparadora de oposiciones: «Me fue muy bien el año pasado y por eso este año he decidido seguir con ella para trabajar mano a mano».

A pesar de todo ello, reconoce que «no ha sido fácil porque hay que dedicarle mucho tiempo al trabajo en el centro y a los niños, a las clases, y a los exámenes». «Esto es como una carrera de fondo y en muchas ocasiones he llegado a sentirme abrumada», resume la docente horas antes de enfrentarse al primero de los exámenes de estas oposiciones.

Competidores

En esta nueva convocatoria Baida Colombo se ha enfrentado también a los cambios introducidos en la prueba, con la vuelta de esa presentación previa que incluye además la entrega de la programación didáctica antes del primero de los exámenes. De este modo, reconoce que a ella le parece una buena decisión porque «de este modo sé el número real de personas con las que voy a competir». Aunque también afirma que, debido al cambio, los aspirantes han tenido menos tiempo para preparar la programación didáctica.

Reconoce que esta última semana ha estado bastante nerviosa pero, al mismo tiempo, «muy ilusionada» porque «veo que se va acercando la fecha y que por fin se vislumbra el final». De este modo, la profesora compara este proceso con «una carrera de fondo» que comenzó el pasado año cuando decidió comenzar a estudiar para el anterior proceso. «En aquel momento lo veía todo tan lejano que incluso me desmotivaba, y eso afecta al estudio, pero estos días estoy muy centrada porque lo veo cercano, lo que me da ilusión y me confiere ganas».

Nueva etapa

Tras una década de experiencia laboral en centros concertados, Baida Colombo inició el año pasado su aventura en la educación pública y ahora busca de nuevo la estabilidad a través de estas oposiciones que afrontan hoy en Canarias una de sus jornadas más multitudinarias.