Andalucía combatirá el acceso infantil al porno: más presencia policial en colegios y un buzón de denuncias anónimas

En 2023 el Parlamento de Andalucía se propuso luchar contra el acceso a la pornografía de los menores de la comunidad autónoma. Ahora, dos años después, la comisión encargada aprueba un informe en el que detalla las medidas a tomar, entre las que destacan la creación de un canal para que los niños puedan "reportar exposiciones no deseadas o situaciones de riesgo en entornos digitales" y una mayor presencia de la unidad adscrita de la Policía Nacional en los colegios para la "detección y el reporte de riesgos digitales en el alumnado".

El informe está a la espera de su aprobación por parte de los miembros de la comisión parlamentaria y su puesta en marcha. Aunque todos coinciden en la importancia de "reducir estas exposiciones", entre los distintos partidos hay diferencias sobre las medidas que se deben tomar para lograrlo. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP, grupo que ha presentado el texto y que propuso la creación de la comisión, allana su camino de la memoria elaborada tras la participación de decenas de expertos y las enmiendas presentadas por los grupos.

Como se detalla en el texto al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, en el grupo de trabajo, los diputados han buscado "analizar en profundidad la situación actual en la que nos encontramos, evaluar el impacto y las consecuencias de estos contenidos inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y proponer medidas de prevención e intervención".

Primer acceso con ocho años

Los estudios y reuniones que han llevado a cabo los parlamentarios andaluces con expertos revelan que en estos momentos "la edad media del primer contacto con la pornografía se está dando de media entre los ocho y los 10 años", es decir entre tercero y quinto de primaria. Este primer encuentro suele producirse por la aparición de anuncios, ventanas emergentes o contenido en las redes sociales.

El informe señala además que "el consumo de pornografía ha pasado, en muchas ocasiones, a formar parte de la vida cotidiana y del entorno compartido por los grupos de iguales, lo que contribuye a normalizar el hábito y a eliminar las posibles percepciones de riesgo". Por ello, defiende la importancia de "poner fin a la fácil accesibilidad que tienen los menores para consumir contenidos inadecuados en internet".

Prevención e intervención, estos son los dos principales ejes sobre los que trabajará la Junta de Andalucía para hacer frente a una situación que lamentan que no es "una moda pasajera", sino que nace del entorno digital con el que se relacionan los menores. De hecho, lamentan que este acceso a la pornografía "no solo está afectando a los menores que consumen estos contenidos, sino que también lo está haciendo ya a su entorno".

Medidas a tomar

Las medidas más novedosas que se plantean, promovidas tanto por el PP como por grupos de la oposición, proponen una mayor influencia de la Policía Adscrita, que reforzará su presencia en los centros y tendrá una formación especializada en la lucha contra la pornografía entre los menores. Así, además de colaborar con los centros en la detección de casos, los agentes colaborarán con las campañas "para visibilizar el impacto del consumo de pornografía y difundir formas seguras de actuar y reportar"

"Se establecerán canales de colaboración formales entre la Policía Adscrita y los centros educativos para agilizar la detección y el reporte de riesgos digitales en el alumnado, e incorporar en las charlas educativas contenidos específicos sobre uso inadecuado de Internet, retos virales, ciberacoso y exposición a la pornografía", recoge la memoria que plantea también un aumento de los efectos de esta policía Andalucía en los entornos educativos "en colaboración con los centros escolares".

También cobrará aún más importancia la Fiscalía de Menores que, junto a las plataformas digitales, colaborará con la administración autonómica para detectar los contenidos pornográficos a los que pueden acceder los niños. En esta línea la Junta creará un canal de denuncias anónimo con el que los menores o sus familias podrán reportar "exposiciones no deseadas o situaciones de riesgo en entornos digitales": "Se impulsará la detección proactiva de contenidos pornográficos accesibles a menores, en colaboración con plataformas digitales y la Fiscalía de Menores, y se desarrollará un canal anónimo de denuncia, accesible vía app o web segura".

El informe también apunta al profesorado. Por este motivo, plantea planes de formación específicos para "dotar al personal docente de herramientas actualizadas para prevenir y abordar el consumo de pornografía en menores". Además, consolida las medidas ya abordadas por la Consejería de Desarrollo Educativo como el control del uso de pantallas y dispositivos móviles en los institutos.

Tal y como ya anunció la Junta de Andalucía, la comisión parlamentaria recomienda la implementación de "una herramienta de control parental gratuita y accesible para las familias andaluzas, en el marco del ciberescudo andaluz, para facilitar la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de menores y limitar su exposición a contenidos inadecuados en Internet". Esta medida ya está activada por parte de la Agencia Digital Andaluza.

"La protección de la infancia y la adolescencia no es una tarea puntual, sino una obligación continua y permanente que nos implica a todos", sentencia el documento. Una vez el texto tenga la luz verde del grupo de trabajo, el texto tendrá que ser apoyado también por el pleno del Parlamento donde, una vez más, la mayoría absoluta del PP podrá aprobarlo sin apenas resistencia.