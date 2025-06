Caya Suárez: "Cada vez hay más familias con menores en situación de sin hogar"

Durante la rueda de prensa de presentación de la Memoria de Cáritas Diocesana de Canarias de 2024, su diretor Gonzalo Marrero recordó que la entidad arrastra una situación deficitaria. ¿A cuánto asciende?

Cáritas lleva dos dos años consecutivos con más de 100.000 euros de déficit cada año. En el año 2024 fue un déficit de 110.963 euros y en el año 2023, fue de 145.000 euros.

¿Y tanto el año pasado como este han tenido que pedir crédito?

En 2023 pedimos un anticipo de un millón de euros, en base a las subvenciones que no habían sido ingresadas. Y en 2024 tenemos la línea de crédito abierta, porque eso nos permite disponer de la cuantía que necesitemos ante cualquier urgencia o emergencia.

¿La bajada de donaciones es la causa principal del déficit de Cáritas?

Hay dos factores principales, no solo uno. Más del 60% de la financiación de Cáritas es pública, si esta no llega en tiempo y forma, tengo que adelantar todo ese dinero. Además, gran parte de la financiación con la que trabajamos no se ha actualizado; por ejemplo, en el área de vivienda se estableció hace 15 o 20 años y los costes de vida de entonces no son los de ahora.

¿Cómo ha sido la evolución de las donaciones?

Las donaciones han caído un 24% en 2023 con respecto a 2024 y han descendido paulatinamente. En lo social, cuando hay una crisis aumenta la solidaridad, pero una vez pasa la emergencia, ese apoyo baja. Sin embargo, una persona no sale en la situación de exclusión o pobreza por una ayuda concreta, sino por el acompañamiento y eso es a medio y largo plazo. Con lo cual, cuando pasa la emergencia, ya esa solidaridad que había en su momento no está. Además, muchos socios son personas mayores; cuando fallecen, el número disminuye y no crece al mismo ritmo.

¿Cuáles son los mayores gastos de Cáritas?

El mayor gasto es la intervención, sobre todo, en distintas líneas de servicios. Ahí hemos aumentado el número de gastos, porque cada vez son más caros, por ejemplo, de luz, agua, mantenimiento o seguridad. También hay un aumento del coste del personal, de las solicitudes que llegan y de las ayudas. Si antes dábamos una ayuda de alquiler de 350 o 400 euros, ahora es de 700 euros. Una ayuda que antes manteníamos tres o cuatro meses, ahora la sostenemos uno, dos o tres como máximo. al haber más realidades que atender. Y así, un sinfín de ejemplos

El cierre de 'Casa Esperanza', el histórico centro de rehabilitación en Agaete para tratar adicciones, ¿tiene relación con la actual situación económica de Cáritas?

No cerramos el Proyecto Esperanza, sigue como un servicio diurno, con un ahorro de costes. Cerramos las instalaciones de 24 horas, que requería un alto coste económico. Fue una decisión muy dolorosa, una entre otras, pero previamente hicimos un trabajo para que no hubiera impacto en las personas. Reorganizamos los servicios para hacer que nuestras acciones fueran más transversales y más rentables. Un ejemplo: si tenía un servicio específico de Orientación Laboral en el Centro Lugo y a la vez cuento con un área de Empleo, uso solo este servicio y me ahorro ese coste directo. Pierdo en intensidad y en especificidad, pero gano en coste económico.

¿Cuándo empieza esa reestructuración?

A finales del año 2022 y principios de 2023. Fue pasito a pasito y planificando para minimizar el impacto en las personas. En Cáritas tenemos tres líneas de intervención: tres líneas de intervención: las acciones institucionales, la formación y las ayudas. Esta es la última es la que no queríamos tocar y cuando no ha quedado otro remedio, hemos tenido que reorganizar el dinero.

¿Hay riesgo de tener que suspender proyectos?

Si esta situación sigue a lo largo de los siguientes años, probablemente sí. Si la dinámica o la tendencia sigue, sí.

¿Qué implicaciones tiene la situación actual de Cáritas para las personas que atiende?

El modelo de asociación de Cáritas tiene algo muy característico, que es por lo que la gente siempre vuelve. Está insertada en la comunidad y tiene una red insertada en todos los barrios. Eso nos acerca a la realidad y es una ventaja. Y en el modelo de asociación, trabajamos desde las fortalezas de las personas, con procesos de acompañamiento, con asesoramiento, orientación, acogida o apoyo. Eso es gracias a los profesionales, pero también es a las más de 1.156 personas voluntarias que tenemos en Cáritas. Eso es una fortaleza y un modelo de intervención que pocas instituciones tienen.

¿Cómo se enfrenta el equipo de cáritas a esta situación?

Con una implicación y una vocación descomunal, con mucha esperanza y con mucha dedicación. Si hay una emergencia, muchas personas en Cáritas no miran horarios. En el día a día es cómo nos organizamos, entonces siempre estamos haciendo malabares para hacer estructuras de funcionamiento sostenible.

Cáritas atendió a un 21% menos de hogares en 2024 que en el año pasado, además de por limitación de recursos, porque las realidades son más complejas, según su Memoria. ¿Podría detallas esas situaciones?

Por ejemplo, si una situación de pérdida del trabajo se alarga en el tiempo, se pueden agotar los ahorros, empezar las dificultades familiares y, si se cronifica, surgir problemas de salud física, mental o adicciones. Entonces, esa atención se hace más compleja porque requiere el acompañamiento del área de Empleo, de Vivienda y de la Salud. Cuando presentamos nuestra memoria, en base a las personas que atendemos, decimos que estamos desbordados porque los recursos que tenemos no son suficientes para atender todas las solicitudes que nos llegan. Eso que quiere decir que hay muchas más solicitudes y una realidad mucho más compleja. En febrero de 2026 se presentará el informe de la Fundación Foesa, en la que se ofrecerá una fotografía de la sociedad canaria, como resultado de entrevistas a hogares de las islas realizadas entre 2024 y 2025.

Sin embargo, los datos estadísticos oficiales muestran cierta mejoría.

Cuando hablamos de una mejoría de la situación económica de Canarias, hay que tener en cuenta varios factores. Sí, baja la tasa de desempleo, pero ¿de qué empleo? ¿de un empleo precario? Esa mejora no tiene un impacto en la población que peor lo está pasando, que son las familias que están en situación de exclusión social y pobreza. No hay una redistribución de la riqueza, de tal manera que busquemos el bien común de la sociedad. Y el riesgo de caer es mayor, le puede pasar a cualquiera. Se normaliza la pobreza: ya es normal tener un empleo precario o tener un contrato por horas, pero un contrato tiene que ser indefinido, con una jornada completa para que los ingresos puedan cubrir las necesidades. Cuando esto no se da, estamos normalizando una realidad que es de exclusión social y vulnerabilidad. Y más del 50% de la población canaria está en riesgo. Cualquier ciudadano canario, por cualquier imprevisto al que no hay poder hacer frente, puede caer en una situación de exclusión social y pobreza.

En la rueda de prensa de presentación de la Memoria de 2024, usted decía que actualmente están priorizando sobre todo la atención a las familias, para mantener esa cohesión social. ¿A quién dejan fuera?

Depende de qué se entienda por dejar fuera. Es cierto que hay personas que no han podido acceder a ayudas económicas por falta de recursos, peroeso no deja fuera a la persona porque se la ha atendido, se la ha orientado. Somos una entidad con menos recursos, pero todo lo que tenemos lo ponemos al servicio de las personas. Hay veces que nos sentimos desbordados porque hay ciertas realidades que no podemos atender y nos hemos centrado en la unidad familiar, porque es la que comprende esa red de apoyo que previene la transmisión generacional de la pobreza, para que no se siga cronificando. Lo que estamos intentando es fortalecer esas redes de apoyo y de comunidad para el bien común.

¿Qué tipo de familias priorizan y en qué situación se encuentran?

Cuando una familia se acerca a Caritas en situación de exclusión residencial, ya ha tocado previamente en distintas puertas, tanto públicas como privadas. Llega por el boca a boca, de que Caritas te escucha, te acoge y te va a dar lo que pueda y lo que tenga. Ante eso, priorizamos las situaciones más sangrantes: familias monomarentales con menores o una persona dependiente a cargo, también a los menores y temas de salud mental o adicciones. Estamos afrontando situaciones de una alta frustración y de una alta ansiedad, que puede llevar a situaciones de conflicto social y de falta de cohesión social.

La memoria cifra en 1.571 las personas que vivieron en situaciones de sin hogar. ¿Qué tipo de perfiles predominan?

Históricamente y por factores culturales, el perfil más común de las personas sin hogar ha sido el de un hombre. La situación de las mujeres en la calle conlleva una mayor desprotección, lo que ha generado más recursos y sensibilidad social para evitar que lleguen a esa situación, aunque sigue creciendo su número. Y llevamos unos años que cada vez se incrementa más la situación de familias con menores en la calle. Si un menor está en la calle, no es una situación de desamparo, es una situación de pobreza de la familia. Hay muchas personas que hablan del concepto de pobreza infantil, nosotros hablamos de pobreza familiar. Un niño no tiene un nivel de autonomía para estar en esa situación, es por el contexto. Por eso intentamos proteger esa realidad.

¿Cómo se actúa ante esas realidades?

Activamos una emergencia para que no duerman esa noche en la calle, como pensiones o alojamientos temporales. En Canarias no existen dispositivos adecuados para atender a familias en crisis; por eso, nuestro objetivo es prevenir esa ruptura y acompañar cada caso con las herramientas disponibles.

Precisamente en la rueda de prensa hizo mucho hincapié en la mercantilización de la pobreza, sobre todo relacionada con la vivienda. ¿Podría desgranar ejemplos?

A través del acompañamiento, al conocer de cerca la realidad de cada persona, entendemos por qué ha llegado a esa situación, qué recursos ha intentado usar para salir adelante y cómo trata de minimizar daños como el deterioro físico, mental, de higiene o la falta de descanso. En ese proceso nos estamos encontrando alquileres de habitaciones a 350 euros con supuestos accesos a zonas comunes que a veces también están alquiladas, como el salón. También viviendas sin luz ni agua, que obliga a depender del comedor o ducha de Cáritas. Incluso se alquilan camas por horas para poder descansar. Es el concepto de cama caliente, que había escuchado hacía décadas y que ahora resurge. Se transmite de boca en boca dentro del ámbito de lo social. Aproximadamente, por unos 100 o 150 euros por una noche. Y no estamos hablando de un hotel, es una casa. Por eso hablamos de una mercantilización de la pobreza, porque quienes realizan esas prácticas utilizan esa realidad de la pobreza para explotarla y beneficiarse de la misma. Es muy sangrante volver a ese concepto y que haya vuelto significa que la pobreza estructural se está agravando. Al final, el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un derecho mercantilizado, no un acceso a un derecho.

En este contexto, ¿qué demanda Cáritas a las administraciones públicas?

Pedimos a la administración que cree políticas públicas que vayan a las causas de la pobreza, a medio y largo plazo, no parches. Políticas que palien la situación concreta actual, que vayan a las causas que generan esa pobreza para que deje de ser una pobreza estructural y no se siga cronificando. También pedimos políticas públicas transversales, que la Consejería de Empleo trabaje transversalmente con Vivienda y con Bienestar Social. Porque la persona es una, pero con diferentes realidades. Tenemos que ir a la precarización del empleo o la falta de acceso a la vivienda, de forma transversal a medio y largo plazo, sin parches.