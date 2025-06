Salvador Méndez Verdún, el sintecho que llevaba dos años viviendo en el aeropuerto de Barajas y que fue contratado hace un mes por un empresario de Peñamellera Alta tras verlo en televisión, ya no está en Asturias. Asegura que intentó con todas sus fuerzas adaptarse al trabajo (hacer camas y limpiar habitaciones), pero solo aguantó tres días. "No era lo mío. Era muy duro", confesó ayer desde Logroño, a donde se ha ido a vivir con su novia. Mientras sigue buscando trabajo Salva ha abierto un perfil en TikTok "Las aventuras de Salva", donde cuenta sus vicisitudes. Tenía ayer 856 seguidores, aunque una parte de ellos son "haters", que se dedican principalmente a criticarlo por no haber aprovechado la oportunidad que le ofrecieron en Asturias. Su lema en Tik tok: "Defiendo mis derechos y mis ideales y a todos aquel de que sea abusado".