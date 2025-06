¡Cuidado en la gasolinera! Te estafan cuando vas a echar gasolina y así lo puedes evitar

Seguro que alguna vez has ido a echar gasolina a tu coche y cuando has arrancado, la flechita del combustible no te marca lo que tú pensabas. Esto es un problema que afecta a muchos conductores y puede deberse a varios factores, pero uno de los principales, y más comunes, es que el surtidor que has usado estaba trucado. Por eso, un experto ha explicado cómo evitar esta estafa y dice que pidas este objeto para probar la eficacia y la fiabilidad de la manguera.

Repostar combustible debería ser una acción rutinaria y segura, pero cada vez más usuarios alertan de posibles fraudes en las estaciones de servicio. Joseba, experto en el sector y responsable de la cadena EasyGas, ha destapado en un vídeo una de las prácticas más preocupantes que se llevan a cabo en algunas estaciones de servicio: el trucaje de los surtidores para suministrar menos litros de los que realmente se cobran.

En los últimos años, las organizaciones de consumidores y los expertos han denunciado diversas irregularidades en gasolineras. Aunque la mayoría cumplen con la normativa, existen casos en los que los surtidores están manipulados para alterar el volumen real que se dispensa. Esto sucede sobre todo en los pequeños establecimientos y gasolineras independientes que no tienen el control estricto de grandes empresas.

La dificultad para detectar estas estafas hace que muchos conductores no se percaten del engaño, perdiendo dinero en cada repostaje sin saberlo. A pesar de esto, el experto ha informado a todos los conductores, que si les sucede algo así, deben pedir sin dudarlo una probeta.

La estafa del surtidor: menos litros, mismo precio

Joseba explica que cuando un cliente pide, 50 litros de combustible, por ejemplo, confía en que el surtidor ha dispensado exactamente esa cantidad. Sin embargo, si solo se han servido 45 litros, es prácticamente imposible notarlo a simple vista, ya que la aguja del depósito del coche no ofrece una medición precisa. "La sonda del coche puede variar entre tres y cinco litros. No te avisa de una diferencia tan pequeña. Ahí está la estafa", asegura el experto.

Según denuncia, algunas estaciones alteran el sistema de medición de los surtidores para registrar más litros de los que realmente han salido. Esto puede deberse a una manipulación deliberada de la bomba o de los sensores, lo que convierte el engaño en una práctica muy difícil de detectar a simple vista. "Estamos pagando por algo que no recibimos", advierte este profesional.

Por eso, Joseba anima a los consumidores a estar atentos, especialmente cuando el vehículo no parece haber recibido el combustible abonado. Una forma de comprobarlo, según él, es mediante un aparato que muy pocos clientes conocen.

Si no te fías, pide una probeta

La clave para detectar el fraude está en un instrumento llamado probeta. Se trata de un matraz de cristal graduado con capacidad exacta para 10 litros, que cualquier cliente puede solicitar en la gasolinera si sospecha de un error. "Es obligatorio que te la muestren si la pides, y deben hacerlo con la misma manguera con la que repostaste", afirma Joseba.

Así es la probeta que debe haber en todas las gasolineras / Exclusivas J. Crespo

La prueba debe realizarse en el acto. Si el volumen vertido no coincide con el que indica el surtidor, el cliente puede presentar una denuncia que activará una inspección. "La gente debe saber que tiene este derecho y que existe esta herramienta", insiste Joseba.

Este simple gesto puede evitar ser víctima de una estafa silenciosa y ayudará a miles de conductores a no caer en esta trampa de las gasolineras.