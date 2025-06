Los fondos marinos de la fajana de La Palma se inundan de vida

La vida se abre camino en la fajana de La Palma. Una explosión de vitalidad ha conquistado la superficie terrestre y submarina creada a partir de la erupción del volcán Tajogaite en 2021. «Nadie esperaba una recuperación tan rápida», señalan los expertos ante lo que está ocurriendo.

Cada vez que un submarinista regresa a la superficie una sonrisa, un grito o un pulgar hacia arriba es una señal de que todo ha ido mejor de lo esperado. La vida vuelve a brotar de forma generosa en la fajana de La Palma, un espacio ganado al mar por la lava del Tajogaite que mide más de cinco hectáreas. Tanto en la parte emergente como en la submarina la sensación de vitalidad es descomunal, pero esa impresión se debe catalogar a partir de un proyecto denominado DELTA que lidera la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). Esta semana, por ejemplo, un equipo de la productora I Love The World ha buceado en los sótanos del volcán para confirmar la riqueza de unos fondos que empiezan a colocar los primeros bloques sobre el que se asentará un Observatorio de Biodiversidad Marina y Economía Azul: una especie de imán que atraerá a la comunidad científica internacional.

Integrantes de los equipos del Plocan y I Love The World que esta semana han trabajado en el litoral de Tazacorte. / I Love The World

El punto de partida es saber cómo está evolucionando la vida en un entorno natural submarino volcánico, es decir, abrir una especie de ventana a pie de playa para calibrar el proceso de colonización biológica de este territorio. Si lo abreviáramos aún más bastarían diez palabras [cómo evoluciona la vida en los deltas lávicos de Tazacorte] para aclarar una iniciativa que está financiada por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. «Nadie esperaba que esto fuera a pasar tan rápido, hay mucha vida», comenta Tamara Ventura, proyect manager de Plocan, sobre lo que han visto. «No ha pasado tanto tiempo y la recuperación en enorme», incide.

"Nadie esperaba que esto fuera a pasar tan rápido, hay mucha vida" Tamara Ventura — Proyect Manager de Plocan

Rebuscar en un ámbito desconocido donde antes sólo había mar es el mejor escenario posible para medir cómo comienza y evoluciona la vida desde cero en entornos marinos volcánicos. ¿Dónde actúan los equipos? Tres son las zonas señaladas en rojo para analizar los distintos niveles de repoblación: Delta sur o delta grande [frente al puerto de Tazacorte]; zona intermareal adyacente [franja litoral entre el extremo sur del delta y Playa de Los Guirres] y la zona de transición entre delta y hábitat natural preexistente [fondos mixtos y áreas de conexión ecológica con otras zonas no afectadas por la lava]. «La cara de los submarinistas cada vez que regresan a la superficie lo dice todo», aclara Tamara. «Siempre hay algo nuevo, siempre algo que no había aparecido antes», añade.

Alfonso Escalero Suz, CEO de I Love The World, es la referencia de un equipo formado por nueve personas que en menos de siete días ha captado más de 1.500 imágenes en distintos formatos. «Es una aventura muy I Love The World», acota justo antes de aclarar que se han tomado fotos y vídeos aéreos, submarinas [drones que vuelan y drones que se adentran en el mar] y se ha llegado a usar un vehículo operado remotamente (ROV) para poder operar más allá de los cien metros de profundidad. «No esperábamos esto, tanta vida y color... Estar tan cerca de las garras del volcán y encontrar vida nos ha generado un subidón de adrenalina difícil de explicar. Ahora nos toca seleccionar el material y editar, que no es nada fácil: en la fotografía submarina los colores cálidos desaparecen».

"Estar tan cerca de las garras del volcán y encontrar vida nos ha generado un subidón de adrenalina difícil de explicar" Alfonso Escalero Suz — CEO de I Love The World

El reportaje científico que tiene previsto desarrollar la Plataforma Oceánica de Canarias girará en torno a la idea de cómo las especies empiezan a habitar los nuevos sustratos volcánicos, incluyendo pescados claves como el mero (Epinephelus marginatus) o la vieja (Sparisoma cretense). «Los peces son los mejores termómetros ecológicos y esta semana hemos localizado muchos», adelanta Ventura sobre unas exploraciones que resultaron ser «muy ricas» en unas profundidades comprendidas entre los 20 y 40 metros.

Uno de los buzos se aproxima a una de las formaciones volcánicas de Tazacorte. / I Love The World

Indicadores ecológicos

Ésta es la primera gran toma de datos que se realiza en los deltas lávicos de la fajana. Si fuera necesario los equipos volverían dentro de un mes, pero a falta de realizar un inventario más detallado las sensaciones son positivas. A partir de aquí se van a establecer unos indicadores ecológicos para identificar especies bioindicadoras que permitan medir el equilibrio del ecosistema. «El otro día uno de los buzos salió superemocionado porque pudo ver un alga roja que no había sido fotografiada con anterioridad», recuerda Tamara sobre una imagen que será analizada por los expertos para determinar el grado de novedad que presenta esta variante marina. «La diversidad de especies es enorme, ahora hay que documentar y ordenar», señala con una sonrisa la proyect manager gomera. Respecto al dato anterior, Ventura cree que «es un privilegio que este tipo de laboratorios marinos se organicen en las islas no capitalinas porque aportan riqueza a los entornos en los que se instalan... Los que somos de lugares más chiquitos también tenemos derecho a disfrutar de estas cosas», remarca sobre una oportunidad única para la comunidad científica internacional que se desarrolla desde Tazacorte.

«Nos hemos encontrado con algo tan vivo e inesperado que nos obliga a fijar una metodología para gestionar la franja de manera sostenible, es decir, poner los medios que tenemos a nuestro alcance para conservar y proteger este nuevo ecosistema... Si no sabemos lo que hay es difícil actuar, pero esa información ya la tenemos», concluye la portavoz de Plocan.