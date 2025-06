Lo barato sale caro: los errores más comunes que te harán perder los mejores descuentos en las rebajas de verano 2025

Llegan las ansiadas rebajas de verano, esa época del año en la que las calles se llenan de carteles rojos, las webs colapsan y los carritos físicos y digitales se desbordan. Para algunas personas es la oportunidad perfecta para renovar el armario, para otras, una trampa emocional que termina en frustración, etiquetas sin quitar y bolsillos vacíos. La clave está en cómo compras, no en cuánto te descuentan.

La asesora de imagen Cristina Ribas Leiva (@cristinaribasleiva) lo tiene claro. Tras años revisando armarios ajenos, ha detectado los mismos errores una y otra vez. Por eso, ha compartido en sus redes una lista de fallos comunes que se repiten cada temporada. “Os dejo algunos de los errores que solemos cometer y encuentro en cada revisión de armario, para que dejes de tirar el dinero y te conviertas en toda una experta a la hora de comprar en rebajas”, explica.

No todo lo que brilla (al -50%) es para ti

Uno de los errores más comunes es dejarse deslumbrar por el descuento. “Es que está al cincuenta o sesenta”, nos decimos. Pero Cristina nos invita a hacer un ejercicio de honestidad: “Cuando tengas una prenda en la mano, pregúntate: ¿si no tuviera descuento, me la compraría? ¿La voy a usar?”. Si la respuesta es no, lo más probable es que acabe colgada, olvidada y con la etiqueta intacta.

El descuento, recuerda, no es la razón para comprar. Es solo el empujón si ya querías esa prenda. De lo contrario, estás comprando rebajas, no ropa.

Si no es tu estilo, no es tu prenda

Otro fallo recurrente está al adquirir piezas que no encajan con tu estilo personal. Quizá porque están de moda, porque las viste en alguien más o porque estaban muy rebajadas. Pero si no se alinean con tu forma de vestir real, no las usarás.

Cristina recomienda elaborar una lista consciente antes de salir de compras o entrar en cualquier web: prendas que necesitas, básicos que quieres renovar, esas piezas que llevas tiempo deseando. “Hazte una lista con prendas que necesites o que lleves un tiempo pensando en comprarte. Es importante”.

Sin presupuesto, sin control

La emoción de las rebajas puede jugar malas pasadas, sobre todo si no pones límites. “Fijar un presupuesto” dice la asesora “puede incentivarnos a buscar la mejor rebaja en nuestra compra, en vez de llenar el carrito sin medida”.

Un truco sencillo está en establecer tu máximo de gasto antes de abrir ninguna aplicación o entrar en tienda. Divide ese presupuesto en “básicos”, “caprichos” y “comodines”. Así, evitarás la compra impulsiva y harás rendir más tu inversión.

Invierte en versatilidad

Otro consejo de Cristina: “Mira que la mayor parte de prendas sean versátiles y no solo tendencias”. Es decir, busca piezas que puedas combinar con lo que ya tienes, que encajen en varios estilos, que funcionen en distintas estaciones. Las modas pasan, pero el armario bien pensado permanece.

Esto no significa renunciar a las tendencias, sino saber en cuáles invertir. Si un color o corte de moda realmente encaja contigo, adelante. Pero que no sea lo único que compres. Las rebajas no son para disfrazarte, sino para mejorar tu fondo de armario.

El precio no lo es todo

A veces el precio nos hace olvidar lo básico: ¿en qué estado está la prenda? ¿Puedo devolverla? ¿Está rebajada por defecto o por temporada? Muchas tiendas limitan el derecho a cambios o devoluciones en época de rebajas, y otras aplican descuentos a prendas con pequeños fallos que no siempre están señalizados.

Antes de pasar por caja (o confirmar tu compra online), asegúrate de que conoces bien las condiciones de venta, las políticas de devolución y el estado del producto.

Otros errores frecuentes

No comparar precios: puede que esa misma prenda esté más rebajada en otra tienda o web. Tómate tu tiempo.

puede que esa misma prenda esté más rebajada en otra tienda o web. Tómate tu tiempo. Dejarse llevar por la emoción: comprar cuando estás estresada, triste o con prisa puede llevar a decisiones impulsivas.

comprar cuando estás estresada, triste o con prisa puede llevar a decisiones impulsivas. No probarte la ropa: en tienda física o en casa con compras online. La talla o el corte puede no quedarte como esperabas.

en tienda física o en casa con compras online. La talla o el corte puede no quedarte como esperabas. Olvidar el calzado y los accesorios: las rebajas también son una buena oportunidad para renovar complementos.

¿Cómo prepararte antes de comprar?

Para Cristina Ribas Leiva, una buena compra empieza mucho antes de que veas el primer cartel de rebajas. Revisa tu armario, piensa qué usas de verdad y qué no te pones nunca, haz espacio y no compres por comprar.

El problema no es comprar en rebajas, sino es comprar sin propósito. Acumular prendas que no usas solo porque estaban baratas. Cristina lo resume así: “Comprar bien es un hábito que se entrena”. Y las rebajas son el mejor momento para practicarlo.