“Fue tan bien que tuvieron que jurarme que ya me habían extirpado el tumor”

Laura Reyes apostó por intervenirse con la técnica V-Notes, disponible solo en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas. Sin cicatrices, incisiones ni dolor y a tope en el gimnasio a los 90 días.

Laura Reyes tenía unos dolores horribles. Tras una revisión le comunicaron que tenía un tumor en un ovario y era necesario extirparlo. El doctor Miguel Ángel Barber, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, le propuso una alternativa a la laparoscopia para su histerectomía: V-Notes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite realizar multitud de intervenciones por vía vaginal, lo que evita incisiones como en la laparoscopia y, por ende, cicatrices; reduce el dolor y acelera la recuperación. Una intervención que sólo realiza el doctor Barber, pionero en Canarias, y que presentó en el pasado Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia.Laura da fe de ello. “Mi pareja tuvo que prometerme que de verdad ya me habían operado cuando desperté porque no me lo creía. Fue todo muy rápido y no sentí nada. Me quedé una noche en el hospital y al día siguiente ya estaba en casa. No tuve ningún problema ni me dolió más allá de algunas molestias”.

Respecto al posoperatorio. “En cuestión de mes y medio ya estaba a tope en el gimnasio, con la misma rutina y muy activa. Han pasado meses y es como si no me hubieran operado al no tener incisiones y ninguna cicatriz. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, dentro de que uno no se opera porque quiere, sino por obligación. Y aparte de que fue todo muy bien, compruebas que no hay ninguna secuela ni dolor. Si volviera atrás repetiría seguro”.

El doctor Barber añade. “Además de para tumores de ovario como el de Laura, V-Notes sirve para tumores de útero, pacientes con sangrado o lesiones del VPH. Las dos cirugías ginecológicas más prevalentes son la histerectomía y la quistectomía de ovario. Ante ambas, el V-Notes es una excelente opción. De hecho, creo que cualquier paciente con cirugía ginecológica podría beneficiarse de esta técnica”.

Además, se reduce el tiempo de hospitalización a entre medio día y una jornada, y la convalecencia apenas dura unos días, frente a la técnica mínimamente invasiva predominante hasta ahora: la laparoscopia. A ello se suman menos complicaciones y sangrado.

El doctor Barber lidera un equipo de profesionales que hacen del Hospital Universitario Vithas Las Palmas el centro de referencia ginecológico y obstétrico en Canarias, con el único servicio de urgencias ginecológicas presenciales 24 horas en la sanidad privada.