No te imaginas lo que un equipo médico canario hace en Camerún: “Lo que aquí se soluciona en 10 minutos, allí tiene un valor increíble”

Desde finales de junio y hasta el próximo 6 de julio de 2025, un equipo multidisciplinar de Gran Canaria se encuentra en el Hospital Notre Dame de la Santé, en Dschang (Camerún), desarrollando una nueva misión humanitaria urológica. La iniciativa, liderada por el Dr. Pablo Juárez del Dago —urólogo cirujano, CEO de Urointec, jefe del Servicio de Urología de los Hospitales Universitarios San Roque y director médico de GUA Urología y Andrología—, marca la tercera misión consecutiva del equipo en Camerún. El objetivo de esta misión es intervenir a pacientes sin recursos, formar a personal sanitario local, donar equipamiento médico e informático y apoyar la digitalización del hospital, especialmente en la gestión clínica y administrativa de los pacientes. La misión también cuenta con una fotógrafa documental para visibilizar el impacto de esta labor solidaria.

La misión se lleva a cabo en colaboración con la ONG Surg For All, y cuenta con el apoyo logístico y médico del equipo de Urointec. En las dos campañas anteriores se lograron realizar más de 170 cirugías y cientos de consultas a pacientes en situación de vulnerabilidad, con un fuerte impacto en la zona, donde no hay especialistas en urología.

“Volvemos a Dschang porque sabemos que allí nuestra labor es realmente necesaria. Cada año atendemos casos que en España se resolverían con una intervención sencilla, pero que aquí, por la falta de especialistas y recursos, pueden derivar en complicaciones graves, secuelas permanentes o incluso la muerte. Hemos visto a pacientes —incluidos niños— vivir durante años con enfermedades urológicas sin diagnóstico ni tratamiento, simplemente porque no tienen a quién acudir”, señala el Dr. Pablo Juárez del Dago.

Dr. Pablo Juárez del Dago / La Provincia

Durante su estancia en el hospital camerunés, el equipo prevé operar a más de 100 pacientes y atender más de 300 consultas. Además, se impartirá formación práctica al personal sanitario local para que puedan dar continuidad a la atención una vez finalice la misión.

“No se trata solo de operar. Colaboramos con el personal local formando a médicos y enfermeros, donando material e implementando el sistema informático de gestión clínica DriCloud, además de realizar formaciones al equipo para asegurar que las herramientas se utilicen de forma sostenible a largo plazo”, destaca Juárez del Dago.

La campaña solidaria cuenta con una recogida de fondos activa en la plataforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/mision-humanitaria-urologica-en-camerun-junio-2025), donde ya se han sumado decenas de personas. El dinero recaudado se destina íntegramente a cubrir el transporte de material quirúrgico, equipos informáticos, digitalización, medicación, y gastos logísticos del viaje. Todo con transparencia total, publicando facturas y resultados a la vuelta.

“Cada céntimo cuenta. La gente puede estar segura de que su ayuda se transforma en salud real. Este año vamos con la experiencia de haber trabajado allí dos veces, y con el compromiso de seguir mientras sigamos siendo útiles”, concluye el urólogo canario.

El equipo desplazado está compuesto por los cirujanos urólogos Pablo Juárez del Dago, Andrés Vargas y Fran Caramés; el anestesista Javier Mora; las enfermeras Ana Arbona e Isabel Casaus; los auxiliares Oliver Estupiñán y Liliana Penichet; y la fotógrafa Yasmina Pérez.