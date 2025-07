'Islas Diversas' reúne en Madrid a voces literarias LGTBIQ+ ligadas a Canarias

La Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid acogió este miércoles 3 de julio la mesa redonda Islas Diversas: Literatura con Orgullo, un encuentro que reunió a destacadas voces LGTBIQ+ vinculadas a las Islas Canarias. Organizada por el Gobierno autonómico en el marco del Orgullo 2025, la cita ofreció un espacio de reflexión sobre las intersecciones entre literatura, identidad y territorio, subrayando el compromiso institucional con la cultura como motor de transformación social.

La mesa estuvo compuesta por cinco autores y autoras cuyas trayectorias literarias dialogan desde la diversidad con lo insular y lo queer: Ale Coello, escritora e investigadora teatral; Alba Tavío, escritora e historiadora del arte; Dimas Prychyslyy, filólogo y escritor; Juli Mesa, artista visual y autora lanzaroteña; y Marcos Dosantos, escritor y politólogo.

A lo largo de la conversación, que contó con la conducción del propio Dosantos, se compartieron experiencias creativas y se abordaron temas como la representación de la afectividad en la literatura, las relaciones entre periferia y centro editorial y la escritura como forma de resistencia y autoafirmación.

Ale Coello, autora de obras como ¿Y qué esperabas? y Cazarán todavía esta noche, aportó una mirada crítica desde la escena contemporánea.

Por su parte, Alba Tavío habló de su proceso creativo, en el que cobran relevancia las complejidades del desamor con una perspectiva atravesada por su identidad canaria. Su pieza Acto VI es una obra de poesía dramatizada que explora el dolor de los encuentros fallidos y la melancolía, presentando la historia de dos mujeres que nunca llegan a encontrarse.

Dimas Prychyslyy contextualizó su escritura desde una trayectoria marcada por la dificultad de pertenecer a algo. “Nos enseñan lo de ser ciudadanos del mundo, pero no nos enseñan a ponerlo en práctica; nos enseñan a viajar, pero no a zambullirnos sin prejuicios en la cultura de ese destino”, advierte. Juli Mesa evocó el poder de la conversación creativa como eje de su poemario Soo y destacó que, en su opinión, “hoy escribir está mediado por la red”.

Marcos Dosantos, autor de La mujer volcán (Plaza & Janés, 2024) y Cuadernos del Subtrópico Norte (Editorial El Drago, 2022), ofreció claves para pensar la literatura queer en el contexto insular, planteando cómo lo canario puede ser tanto paisaje como interrogación, tanto anclaje emocional como grieta desde la que cuestionar las narrativas hegemónicas. “Desde los personajes, lenguajes y paisajes de mi primer libro de relatos hasta las memorias de la ilustre güimarera Carla Antonelli que tuve el honor de firmar: lo canario me inspira en lo semántico, en lo vivencial y en lo simbólico, pero sobre todo como grieta que abre muchas preguntas sobre la identidad, el desarraigo, la melancolía y el territorio. Mi pluma no sería la misma si no fuera un canario en la diáspora. El archipiélago me inspira contradicciones y emociones que conviven sin prejuicio en las historias que narro”.

Con respecto a la industria editorial, Dosantos considera que “vivimos un momento dorado de la literatura canaria que se estudiará: hoy hay nombres que publican en grandes sellos y son traducidos a distintos idiomas; hoy puedes encontrarte en una feria del libro insular a Andrea Abreu, Juan Cruz, Elsa López y Lana Corujo. Hay calidad y hay variedad de artistas y propuestas, aunque todavía hay un peaje: el del sello editorial. Las editoriales canarias están lejos de poder competir con los grandes sellos de Madrid y Barcelona y eso se nota en cosas como la distribución y la viabilidad”.

El acto fue presentado por el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, quien subrayó que la defensa de derechos conquistados exige una presencia activa también en el ámbito cultural. En este sentido, destacó que la literatura —como manifestación artística y espacio de memoria— tiene un papel insustituible en la consolidación de sociedades más empáticas, diversas y libres.

El encuentro concluyó con una lectura de fragmentos literarios representativos, en un tono íntimo y participativo que permitió al público conectar con la sensibilidad de cada autor y autora. Posteriormente, se ofreció un brindis con productos canarios, generando un ambiente distendido para el diálogo informal entre los asistentes y los protagonistas del acto, y se procedió a la firma de ejemplares por parte de los autores protagonistas del encuentro.

Islas Diversas se inscribe en una línea de trabajo que el Gobierno de Canarias ha querido impulsar con firmeza: el reconocimiento de la cultura como pilar del desarrollo sostenible, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para visibilizar y proyectar la producción cultural canaria en espacios de diálogo, tanto dentro como fuera del Archipiélago.