Nacionalista, reguetonero y ahorrador: el perfil del joven canario

Nacionalistas, reguetoneros y ahorradores, este es el perfil que define a los jóvenes canarios, según el informe Juventud en España 2024. De todo el país, los isleños son los más apegados a su tierra. Al menos cuatro de cada diez (36%) tienen un gran sentimiento de pertenencia al Archipiélago, un dato que los sitúa bastante por delante de otras regiones como Galicia (21%), País Vasco (20%) y Cataluña (15%). Asimismo, para el 22% de los pibes canarios, la identificación con España también es fuerte.

No es lo mismo ser joven en Andalucía que en Madrid o Asturias. El estudio publicado en junio por el Ministerio de Juventud e Infancia del Ejecutivo central manifiesta que con el paso del tiempo los jóvenes españoles han diversificado de manera significativa sus identidades. Así, el documento refleja un mosaico de pertenencias influenciadas por factores como el género, la adscripción territorial, los orígenes familiares y la autoidentificación ideológica. En el caso de regiones como el Archipiélago o Galicia, la juventud le da cada vez más importancia a la identidad regional, un concepto que en las Islas se conoce como canariedad.

El grancanario Pablo Herrera es uno de esos jóvenes que se siente «especialmente orgulloso» de ser canario. «Estoy muy apegado a las tradiciones y también me gusta utilizar expresiones típicas de aquí porque creo que enriquecen nuestra cultura, nuestra forma de ser y la manera en la que nos damos a conocer al mundo», destaca. Es más, no duda en afirmar que se siente más canario que español: «La tierra tira mucho».

"Soy canario"

En este último aspecto, también coincide el joven palmero Hugo Acosta. «Cuando salgo fuera de las Islas y me preguntan de dónde soy lo primero que me sale siempre es decir que soy canario», confiesa. Aunque no duda en afirmar que sus raíces están en la Isla bonita, es cierto que en muchas otras cuestiones, como la educación o la sanidad pública, sí que siente ese orgullo de ser español.

Por su parte, la tinerfeña Melania de la Rosa, de 24 años, argumenta que los canarios se sienten más apegados a sus islas por la lejanía con otras comunidades. «No tenemos mucho en común con la juventud de otras regiones como Madrid y, a estas diferencias, se suma que todos sentimos una suerte inmensa de vivir aquí, por nuestras playas y el buen rollo que se respira», añade. De hecho, confiesa que el único aspecto que no la enorgullece de su tierra es el tráfico que colapsa carreteras y la masificación que enfrentan algunas zonas como Anaga.

La logopeda tinerfeña Laura Martín (23 años) también opina que en Canarias se va a otro ritmo. Durante su etapa universitaria estudió en la Península –en concreto, en la capital madrileña– y comparte esa sensación de que son vidas bastante diferentes. «La calidad de vida que tenemos aquí es incomparable, allí siempre van mucho al corre corre, todo se vive muy rápido; aquí no, el clima es muy bueno, todo está a dos pasos y somos felices con cualquier cosa».

Un gusto musical claro

Otras de las peculiaridades que define al joven canario es su gusto por el reguetón. Este estilo musical es uno de los que más triunfa entre la juventud. Según el informe, gusta en especial entre los adolescentes de entornos rurales, sin importar el origen de sus familias, pero con un nivel de ingresos alto. De todo el país, los isleños son los que más se decantan por este género, que en la mayoría de comunidades se sitúa por detrás del pop.

En su día a día, Herrera suele optar por la música urbana, aunque desvela que de vez en cuando se da un salto a su playlist de clásicos del pop español de los 2000 o, incluso, tira de éxitos internacionales. Lo mismo le ocurre a de la Rosa, que puede pasar de la verbena al reguetón o a la bachata en cuestión de segundos. «Lo único que no suelo escuchar nunca es rap y trap», revela.

Siempre hay excepciones

Isabel Delgado, por su parte, es una de las excepciones. A esta tinerfeña afincada en La Gomera le apasionan los ritmos afroamericanos y, en especial, el rhythm and blues. Por este motivo, es una fiel seguidora de artistas como Beyoncé o Whitney Houston.

Muchos otros jóvenes, sin embargo, no tienen que irse tan lejos para encontrar un ídolo o un icono al que siguen con especial interés. En la última década, el Archipiélago ha vivido toda una revolución musical de la mano de artistas como Quevedo, Maikel Delacalle, Bejo y Cruz Cafuné. Estos jóvenes, que salieron de barrios canarios, llevan unos años petándolo en Spotify a nivel mundial.

El fenómeno 922-928

Esta lista de nombres propios –a la que cada vez se suman más artistas emergentes– ha posicionado a las Islas entre los lugares donde mejor música urbana se hace. La revolución no solo ha permitido que muchos chavales encuentren referentes dentro de su territorio, sino que además podría explicar este amor especial que sienten los jóvenes isleños por ritmos como el reguetón. En este sentido, Hugo Acosta es un buen ejemplo. Sus artistas más escuchados son todos canarios: Abhir, Cruz Cafuné, Choclock...

Gusto por los festivales

Sea cual sea el género musical favorito, los festivales y conciertos son una pasión que comparten la mayoría de jóvenes. Asimismo, todos consideran que es un dinero bien invertido que no se arrepienten de gastar.

Mientras, el joven palmero se decanta por conciertos más íntimos, de un único artista, la tinerfeña Laura Martín es de las que se queda con los festivales. Incluso piensa que debería ir con más frecuencia. «Me gustaría hacer más planes de ese tipo, siento que en ese aspecto no he aprovechado lo suficiente estos años», declara.

Carlos Disdier es otro joven que no suele faltar a estas citas. «Es un día en el que escuchas música que te gusta y conoces a mucha gente, por lo que sabes que te lo vas a pasar bien», expresa. Pablo Herrera, por su parte, coincide en que los conciertos son una de las experiencias que más disfruta. «Me gusta gastarme el dinero en cultura y en música porque creo que después siempre se traduce en buenas vivencias», añadió.

Invertir en ocio

En promedio, la juventud española destina unos 153,27 euros al mes a sus actividades de ocio. La edad influye en el presupuesto: los más jóvenes gastan unos 86,30 euros al mes, mientras que los que tienen entre 25 y 29 años son quienes más presupuesto reservan para el ocio, gastando 180 euros. Canarias, por su parte, con 120 euros de media, es una de las comunidades más ahorradoras. En concreto, es la tercera que menos dinero invierte en su tiempo libre.

Como isleño joven, el grancanario apunta que le gusta ahorrar. «Aún así, no quiero que esto limite mi tiempo de ocio con las personas que quiero, si me apetece salir a cenar o a tomar algo, salgo; no escatimo en ese aspecto», reconoce. Al igual que él, Laura Martín tampoco se priva de nada, es decir, que si quiere darse un capricho; se lo da. «También intento ahorrar, siempre que se pueda».

Gimnasio, playa o una comida entre amigos

Entre la juventud, también los hay como Melania de la Rosa que incluyen entre sus actividades de ocio el gimnasio, pues se trata de un pasatiempo que entre semana le ayuda a enfrentar el estrés del trabajo. O como Isabel Delgado, que de manera reciente ha optado por un hobbie que no cuesta dinero: escuchar podcast de política y problemáticas sociales. Para los fines de semana contemplan otros planes que suelen desarrollarse en la naturaleza –sobre todo en la playa y el monte– y que, con frecuencia, involucran a un buen grupo de amigos.

Este último aspecto se aplica en la vida real, pero también en la que se desarrolla a través de una pantalla. Los jóvenes de todo el país usan internet con un fin común: mantenerse conectados con amigos. La única excepción en este caso es Aragón, que tira más por las conversaciones con la familia. La plataforma favorita de los canarios para chatear es el Whatsapp, escogida por nueve de cada diez encuestados.

El 9% no usa protección durante el sexo

Del estudio también se desprenden otros datos como que uno de cada diez isleños tuvo su primera relación sexual a los 14 años. Asimismo, la edad media ha disminuido, de 17 a 16, en las últimas encuestas.

En esta línea, el 9% de los jóvenes canarios declaró no haber usado nunca medidas para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Pese a que el dato de Canarias no se encuentre entre los peores, pues en otras comunidades los valores superan incluso el 15%, preocupa que una buena parte de la población joven no utilice protección.

¿Cómo se define la juventud?

Más allá de las particularidades recogidas en el informe, los propios jóvenes canarios se definen a sí mismos como «personas muy dadas», es decir, que comparten y que abren las puertas de su casa a todo el mundo. También se identifican como tenaces, porque «somos muy cabezones con lo que queremos conseguir», y sosegados, que –según defienden– no es lo mismo que lentos. Entre los entrevistados han salido otros calificativos como «vacilones, fiesteros y simpáticos» que completan este perfil de la juventud isleña.

A quienes residen en islas no capitalinas, como La Palma, también les marca otra cuestión: tener que independizarse con apenas 18 años para estudiar una carrera universitaria. Para Hugo Acosta, esta responsabilidad les aporta más madurez, entre otras cuestiones.

Herencia de abuelos

De nuevo, a todos ellos los une ese sentimiento de pertenencia y una actitud crítica, sobre todo, con temas como la masificación de las Islas o el problema de la vivienda. «En todo esto, no debemos olvidar que hemos reforzado nuestra identidad gracias a figuras como nuestros abuelos, que nos han dado la oportunidad de conocer el folclore o las expresiones más típicas», defiende Delgado.