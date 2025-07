Las facultades de Medicina de Canarias apuestan por crear un nuevo perfil docente para garantizar su supervivencia

Tras vivir una de las mayores crisis de su historia por las jubilaciones masivas y el auge de las titulaciones privadas, las facultades de medicina de Canarias buscan una fórmula que les permita garantizar su supervivencia a largo plazo. La respuesta está en uno de los nuevos perfiles docentes que permite crear la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU): la figura del ayudante doctor vinculado. Este tipo de contrato no solo permitiría a los médicos más jóvenes adentrarse en el mundo académico, sino que también crearía "cantera" para que las facultades de medicina puedan mantenerse a largo plazo.

Sin embargo, para que las universidades canarias puedan disponer de este tipo de contrato, el Gobierno de Canarias –y en concreto la Dirección de Universidades, dependiente de la Consejería de Ciencia– debe mover ficha. «Tanto las universidades como la Consejería de Sanidad estamos de acuerdo en poner en marcha esta figura», explica el vicerrector de PDI de la Universidad de La Laguna, Alfonso Ruiz.

Para jóvenes investigadores

Bajo esta figura, las universidades tendrían la posibilidad de contratar a jóvenes investigadores en Ciencias de la Salud que acaben de terminar su tesis doctoral con un contrato sufragado a medias entre la propia universidad y el Servicio Canario de la Salud (SCS). "Esto les permite entrar en el mundo académico sin dejar de ser médicos", relata Ruiz, que insiste en que esta figura no solo ayudará a Medicina, sino también al resto de áreas de Ciencias de la Salud.

Para el decano de la Facultad de Medicina de la ULL, José Luis País, esta opción de contratación garantizaría que la titulación dispusiera de "una cantera" de profesores para poder dar continuidad a los estudios a futuro. "No podemos estar a expensas de las futuras jubilaciones", sentencia. "Estos contratos se prolongan entre cinco y seis años y, al final ,quienes disfrutan de él pueden acreditarse a profesor titular o seguir su carrera profesional en el servicio sanitario", revela.

Situación límite

Hace apenas un año la Facultad de Medicina de la ULL atravesaba una situación límite por la falta de profesorado debido a las jubilaciones masivas. Este año la situación es mucho mejor, pero la continuidad de los estudios a largo plazo preocupa a los responsables de estos estudios. "Hemos mejorado mucho nuestra situación con respecto al año pasado, pero necesitamos mantenernos", revela País.

Para disponer de esta figura de contratación, la Consejería de Universidades y Ciencia debería llevar a cabo la modificación del decreto 104/2002 para adaptarse a las nuevas figuras de contratación de la LOSU. "Canarias no ha hecho los deberes a este respecto", sentencia Ruiz. ´La Consejería, por su parte, afirma no haber recibido ninguna petición por parte de las universidades para poner en marcha esta figura, pero no descarta valorar la posibilidad de hacerlo.

El precedente andaluz

Tiene un precedente. No en vano, comunidad autónoma andaluza creó hace casi dos años este perfil docente. La Consejería de Universidades andaluza incorporó esta figura en la actual normativa regional en materia de universidades en octubre de 2023 a través de una modificación parcial para adaptar la legislación andaluza a los cambios de personal docente e investigador de carácter laboral recogidos en la LOSU.

Canarias no ha procedido a realizar esta modificación, ya que pudo solventar el problema de incompatibilidad más perentorio –la extinción del contratado doctor y la creación del contratado permanente laboral– a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2023.