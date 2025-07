Ley de Consejos Sociales: Canarias aumenta el control sobre las universidades públicas

El Parlamento de Canarias aprueba este miércoles 9 de julio la ley de Consejos Sociales, que confiere a estos órganos nuevas competencias dentro de las universidades públicas y que ha dividido por completo a la comunidad universitaria. La norma saldrá adelante con tan solo los votos en contra del PSOE. El texto ha levantado ampollas en el seno de las universidades públicas y ha puesto a los rectores en pie de guerra, ya que consideran que la proposición socava su liderazgo y pone en peligro su autonomía.

La Consejería de Universidades es conocedora de la necesidad de adaptar el texto ya existente a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Pero da un paso más allá. No solo ajusta pequeños detalles, sino que otorga a los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias –cuyo presidente ya es designado, de por sí, por el propio Gobierno de Canarias– una serie de herramientas que favorecen la fiscalización de estas instituciones académicas. La ley incluye para los consejos una serie de competencias en materia académica, ya que podrán decidir qué titulaciones se implantan o eliminan, y de gestión porque podrán emitir informes vinculantes para poner en marcha nuevos espacios de docencia –facultades, departamentos o institutos–. Esa situación permitirá que los consejos sociales controlen, no solo la calidad de las universidades, sino también parte del día a día de su funcionamiento y, por tanto, del dinero público que se destina a la formación superior de los canarios.

¿Por qué hay que elaborar una nueva ley en canarias?

La adaptación responde a la necesidad de ajustar el texto canario a la LOSU. Más allá de los aspectos técnicos, la Consejería de Universidades sostiene que «es una buena ocasión» para «realizar ajustes» que permitan «superar las dificultades (...) y ampliar las funciones que deben desarrollar y mejorar las reglas que rigen su composición y funcionamiento». Precisamente, el término «ampliar» es el que más preocupación despierta entre los rectores, ya que el texto considera que los consejos sociales se elevarán como un «espacio de rendición de cuentas».

Pero los presidentes de los consejos sociales canarios, Francisco Almeida por la ULL y Ana Suárez por la Ulpgc, no consideran que este incremento de funciones sea tan notable y garantizan que no habrá cambios destacados en el normal funcionamiento de las universidades ni de los consejos. «No hay que ver esta norma como una amenaza a la autonomía universitaria», han afirmado en varias ocasiones, garantizando que se mantendrá intacta la libertad de cátedra y el libre pensamiento. Otras regiones españolas ya han realizado esta adaptación, pero sólo han modificado aspectos técnicos poco relevantes por lo que no han surgido discrepancias con las universidades públicas de esas comunidades. En ese sentido, se puede decir que la norma canaria es pionera.

¿Quién está a favor y quién en contra de la norma?

En el seno de las universidades públicas, mientras que los presidentes de ambos consejos sociales se muestran a favor de la norma, porque consideran que no va a modificar sustancialmente el funcionamiento de estos órganos, los rectores se han mostrado totalmente en contra. Tanto Francisco García (ULL) como Lluis Serra (Ulpgc) han llegado a afirmar que la proposición de ley auspicia la formación de «un consejo de gobierno paralelo» en cada una de las universidades. Incluso el Consejo de Estudiantes de la ULL ha mostrado su preocupación ante esta proposición de ley ya que la reforma no se limita a actualizar el papel del Consejo Social, sino que le otorga «nuevas competencias que afectan al funcionamiento interno de la universidad».

¿Qué poderes confiere la nueva ley a los consejos sociales?

La proposición de ley incluye dos nuevos artículos que versan sobre el régimen jurídico y los informes y acuerdos, y que son dos de los aspectos que más preocupación generan. El texto reza que «el Consejo Social funcionará con plena autonomía orgánica y funcional» y «tiene la condición de órgano de contratación a los efectos de la legislación de contratos del sector público». Además, les confiere autonomía para «suscribir acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, incluyendo aquellos orientados al desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento».

En cuanto a la redacción de informes, la propuesta de ley introduce la emisión de informes por parte del Consejo Social «con anterioridad a que el Consejo de Gobierno u órgano universitario que sea competente adopte el acuerdo o resolución» a tratar.

¿Existe injerencia académica?

Preocupa la intervención que podrán realizar los consejos sociales en el marco académico a partir de ahora. Este órgano podrá adecuar la oferta de enseñanzas universitarias y de actividades culturales y científicas, así como las políticas de becas. Deberá ser informado sobre la creación, modificación o supresión de facultades y escuelas, así como de departamentos, institutos de investigación o escuelas de doctorado, y tendrá la capacidad de aprobar estudios económicos de viabilidad y de impacto social relativos a los planes de estudio. Todo ello provocará que sus funciones vayan mucho más allá de garantizar la mera conexión entre la universidad y la sociedad isleña.

En este sentido, el artículo 21 de la nueva ley también aborda la creación, modificación y supresión de centros universitarios y enseñanzas y, para ello, será necesario el «informe previo favorable del Consejo Social». Además, en el caso de los departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado y otros centros o estructuras, «será preceptivo el informe previo favorable del Consejo Social».

Los presidentes de los consejos sociales canarios han afirmado en este tiempo que la función de estos órganos «no es intervenir en la docencia ni en la investigación, sino garantizar la buena gestión de los recursos públicos».

¿Qué pasa con el presupuesto de los consejos sociales?

Los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias están muy bien valorados en el resto de España. Además de por las competencias que se le han otorgado, este reconocimiento se debe al alto presupuesto con el que cuentan. Hoy en día, entre los órganos de la ULL y la Ulpgc manejan un millón y medio de euros al año. La nueva norma no precisa qué presupuesto será el que reciban pero es previsible que crezca ya que sus competencias y tareas también lo harán. Sin embargo, los presidentes de los consejos sociales consideran que la propuesta «representa un paso adelante que acerca el modelo de las universidades públicas canarias al de los países europeos más avanzados».

¿Llevarán a cabo una intervención económica sobre las universidades?

La proposición de ley aumenta notablemente la supervisión de la actividad económica sobre las universidades públicas hasta tal punto que «el Consejo Social podrá proponer el cese del gerente de la universidad por causa motivada, para su consideración por el rector». En este mismo artículo, el número 4, se les confiere potestad para «establecer y aprobar» los precios de las diferentes enseñanzas, así como el régimen retributivo del profesorado, del personal investigador y de gestión. A partir de ahora, los consejos sociales tendrán la capacidad, además, de aprobar los planes de actuación de la unidad de control interno o intervención para garantizar la «fiscalización interna y la promoción de la integridad institucional».

¿Qué deberes tendrán los consejos sociales?

No solo crecen las competencias de los consejos sociales, sino que esta nueva norma también incluye una serie de deberes de estos órganos, que aprobarán planes trienales de actuaciones destinadas a promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, sus antiguos alumnos, profesional, económico y social y promoverá el desarrollo de actividades de formación mediante programas de patrocinio o mecenazgo y actuará como mediador para la puesta en marcha de enseñanzas universitarias con mención dual.

¿Cuáles serán los miembros del Consejo Social?

Los consejos sociales seguirán estando integrados por 28 miembros; seis de ellos representarán a la comunidad universitaria y 22, a los intereses sociales. En general, se mantienen sin cambios sus designaciones, aunque los consejos de gobierno ya no elegirán directamente a los vocales que representan a la comunidad universitaria, sino que únicamente los propondrán. Lo mismo sucederá con los que elija el Consejo de Estudiantes. La última palabra en todo caso la tendrá el propio Consejo Social.

¿Cada cuánto se renueva el Consejo Social?

La composición de los consejos sociales se renuevan cada cuatro años. Los actuales presidentes, Francisco Almeida (ULL) y Ana Suárez (Ulpgc) accedieron a sus cargos en enero de 2024 y la duración de su mandato es cuatro años, renovable solo una sola vez. En cualquier caso, una vez aprobada la ley, los miembros de ambos órganos permanecerán en sus cargos durante cuatro años a partir de su entrada en vigor.