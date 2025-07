Francisco Rodríguez Lozano: «Hay que solucionar los retrasos en el acceso a los nuevos tratamientos contra el cáncer»

¿Qué representa para usted el hecho de haber sido reelegido presidente de la Asociación Europea de Pacientes con Cáncer?

Siento mucha satisfacción porque, de alguna manera, esto quiere decir que se ha valorado todo lo que he hecho en el primer mandato. Cada uno dura dos años y es posible ser reelegido en el cargo un máximo de tres veces. Lo cierto es que estoy satisfecho con lo que hemos hecho. He de decir que se ha incrementado el número de miembros y, ahora mismo, somos 72 en un total de 27 países. Esto refleja el interés que hay, por parte de los pacientes con cáncer en Europa, de tener a un representante en Bruselas que les ayude con las gestiones que hay que realizar con la Comisión y con el Parlamento. Tenemos una oficina muy próxima al Parlamento con 11 empleados, lo que sirve de gran ayuda para tratar los problemas de las asociaciones cuando quieren trasladar algún conflicto o alguna consulta.

¿Cuáles cree que han sido los logros más significativos de su primer mandato?

Creo que uno de los logros principales es el hecho de haber aprendido los unos de los otros, ya que hemos analizado lo que se hace bien en los países y lo que ha dado buenos resultados para tratar de copiar estas acciones. Hay muchos puntos en los que hemos mejorado. Hemos influido en la legislación sobre el olvido oncológico y nos hemos preocupado por representar siempre la voz de los pacientes, la de sus cuidadores y la de toda la estructura que hay a su alrededor. La verdad es que nos hemos posicionado muy bien en Bruselas. En junio, celebramos varias reuniones en el Parlamento Europeo con miembros de la Comisión y eurodiputados para explicarles nuestras preocupaciones, y considero que se nos ha reconocido como interlocutores de los pacientes. No obstante, creemos que hay aspectos que se pueden mejorar. Es cierto que los avances en Medicina se dirigen a tratamientos de precisión muy personalizados y, en ocasiones, muy costosos. Estas terapias se compensan con menos efectos secundarios y estancias hospitalarias más cortas, pero lo principal para nosotros es estimular la prevención del cáncer y la educación sanitaria en la población. De hecho, estamos discutiendo si van a ser sostenibles los sistemas nacionales de salud. Y es que las terapias Car-T, por ejemplo, tienen un coste de unos 300.000 euros, pero, sin ir más lejos, en España fuma el 25% de la población. Por tanto, hay que invertir en prevención para reducir los casos de cáncer.

Cuando la Fundación Canaria Alejandro Da Silva fue seleccionada para presidir la Asociación Europea de Pacientes con Cáncer y usted ocupó el cargo anunció que una de las iniciativas se iba a centrar en evaluar los tratamientos y las técnicas que se emplean en la práctica asistencial a través del programa Health Technology Assessment (HTA). ¿Qué han desvelado los resultados?

En realidad, entró en vigor en enero de este año. Por ahora, hemos visto que existe un desconocimiento muy grande por parte de los pacientes y las instituciones. Hace unos meses, celebramos una reunión en el Parlamento italiano sobre el HTA y el 10 de octubre celebraremos otra en el Congreso de los Diputados con la Asociación Española Contra el Cáncer y el Ministerio de Sanidad. El objetivo de este programa es evaluar el impacto de las tecnologías sanitarias en el manejo del cáncer. Si se aplicaran bien, creemos que conseguiríamos evitar los retrasos que se producen en el acceso a los tratamientos, un conflicto que hay que solucionar con urgencia. En Europa, por ejemplo, cuando una terapia nueva es autorizada por la EMA, en algunos países se puede acceder a ella al día siguiente, pero en otros como España sufrimos retrasos de hasta dos años. El problema radica en que en el sistema público que tenemos generalizado se producen unas discusiones muy largas sobre los precios con las farmacéuticas. Hay que tener en cuenta que las vidas de muchos pacientes dependen de esto. Queremos que la HTA sirva para unificar criterios y que se pueda avanzar en este sentido.

«La falta de apoyo social y psicológico son unas de las principales carencias que hay en Canarias»

¿Qué prioridades se marca para esta nueva etapa?

Seguir incrementando la representación de los países de toda Europa y acabar con la inequidad que existe en el acceso a los tratamientos del cáncer, ya que no es de recibo que un paciente de Bulgaria no tenga las mismas oportunidades que otro que vive en España, Francia o Alemania. Allí nunca se ha hecho una terapia Car-T, mientras que en el Negrín se hacen unas 40 cada año. También queremos seguir estrechando lazos con las asociaciones que no son estrictamente de pacientes, pero que trabajan en el mismo entorno que nosotros. El objetivo es unir fuerzas para conseguir llevar la voz de los pacientes a todas partes.

¿Cuáles son las principales necesidades de los pacientes oncológicos en Canarias?

En Canarias estamos bastante bien en materia de tratamientos oncológicos. El problema es que nos encontramos en un espacio insular y los servicios fundamentales están en las islas mayores. Las menores tienen unos servicios razonables, pero la población tiene que desplazarse muchas veces a las islas capitalinas para recibir tratamientos. Esto ocasiona problemas a los pacientes. Por eso, la Fundación Alejandro Da Silva cuenta con pisos de acogida en Tenerife y Gran Canaria para ayudar a las personas. También facilitamos apoyo psicológico tanto a los niños como a los adultos, ya que no hay suficientes psicólogos en la sanidad pública. Además, contamos con trabajadores sociales que ayudan a los pacientes a manejar toda la documentación necesaria. Precisamente, la falta de apoyo social y psicológico son unas de las principales carencias que existen en Canarias y en el resto del país, y me atrevería a decir que también en Europa.

¿Qué avances se han logrado en el tratamiento de la leucemia?

El tratamiento de la leucemia ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo. Yo mismo sufrí leucemia hace ya 18 años y puedo decir que ha cambiado mucho. Como dije anteriormente, las terapias son cada vez más personalizadas y más precisas. Por suerte, cada vez hay más. Lo cierto es que se ha avanzado mucho y la esperanza de vida es mucho mayor. Estos avances también se extrapolan a los diagnósticos. De hecho, en la actualidad existen unos test que identifican el tipo exacto de leucemia.

¿Qué papel juega la promoción de la donación de médula ósea?

Juega un papel fundamental en todo el mundo. Existen bancos de médula mundiales. En nuestro país, el Registro Español de Médula Ósea -REMO- lo lleva la Fundación Josep Carreras, pero en Canarias lo asume la Fundación Alejandro Da Silva. Ahora bien, a día de hoy la gente sigue teniendo miedo a la hora de donar médula. Creo que no hemos sido capaces de explicar bien en qué consiste el procedimiento. Por ello, me gustaría decir que en el 90% de los casos consiste en hacer una aféresis, es decir, una extracción de sangre. En el 10% restante, a lo mejor requiere hacer una punción en la médula. Tenemos que insistir en la importancia de contar con médulas de todo tipo para ayudar a las personas que necesitan un trasplante.

¿En qué proyectos trabaja ahora mismo la Fundación Alejandro Da Silva?

Recientemente, se ha presentado un estudio muy interesante que se está realizando en niños que han padecido cáncer. Se centra en analizar los problemas de desarrollo cognitivo que les provoca la enfermedad. La investigación la está liderando el profesor Hernández, de la Universidad de La Laguna, que es miembro del patronato nuestro. Fundamentalmente, los pacientes que participan residen en las islas capitalinas. Sin embargo, ha desarrollado un software para poder hacer un seguimiento de los niños de las islas de Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote.

La OMS le concedió el pasado año el galardón World No Tobacco Day 2024. ¿Considera que se está avanzando en la lucha contra el tabaquismo?

Creo que todavía hay mucho que hacer. Sin duda, algo estamos haciendo mal para que todavía haya tantas personas fumadoras. Por eso, considero que es necesario aumentar las campañas de concienciación. Necesitamos la colaboración de los sanitarios y de los medios de comunicación para poder reducir estas cifras. No hay que olvidar que el tabaco está detrás de muchísimos cánceres, no solo del de pulmón, y que, desgraciadamente, millones de personas siguen enfermando cada año en el mundo por culpa de este hábito.