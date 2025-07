El Carro Triunfal de la Bajada de la Virgen de Las Nieves se adentra en el siglo XXI

El recoleto aforo de la plaza de Santo Domingo, uno de los altares en la ruta de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, se vistió de gala para acoger una cita histórica: el estreno del primer auto mariano en forma de Carro Alegórico y Triunfal de los últimos treinta años, obra y arte del dramaturgo Antonio Tabares, con música de Gonzalo Cabrera.

El propio director de escena de este acto, incluido en la programación de la Semana Grande, Carlos de León, reflexiona sobre la relevancia de este auto sacramental que devuelve el número a una primavera, precisamente en una tierra de tanta pasión por el teatro:

Relevancia de la cita

«El Carro Alegórico y Triunfal es un número que, habiendo sido el más importante dentro del programa de actos de la Bajada de la Virgen de Las Nieves durante lustros, ha pasado a quedarse en un segundo o tercer plano en relevancia dentro de las fiestas», afirma el responsable de la representación en la publicación que inmortaliza la composición de Antonio Tabares.

Esa misma reflexión sacudió al dramaturgo palmero cuando, en septiembre de 2016, elaboró el libreto que se estrenó anoche. Nacido, criado y ensolerado en la Isla Bonita, y con el aval de haber participado en el número estrella de la Danza de los Enanos en 1990 con apenas 17 años, Antonio Tabares (Santa Cruz de La Palma, 1973) también vivió su propia kénosis al enfrentarse al debate existencial de todo palmero comprometido con su tierra: ¿qué puedo aportar yo para contribuir a engrandecer la Bajada?

Obra por devoción

No se trataba de alimentar su vanagloria, sino de dar respuesta a una seña de identidad que engrandece la fiesta: el principal valor es que los nacidos en la Isla son los principales artífices que luchan por la excelencia artística, aún sin ser profesionales. No es el caso de Tabares, si bien este número lo realiza por devoción, no por encargo.

Así, dos años después de finalizar el texto, acudió al violinista y músico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Gonzalo Cabrera, a quien propuso la composición musical, sabiendo que no rechazaría la invitación por su condición de palmero.

En aras de convencerlo, Antonio Tabares le planteó una composición musical más propia de orquesta de cámara, sin mayores ambiciones. Gonzalo le pidió tiempo y se ofreció a trabajar en un movimiento antes de someterlo a su consideración. El violinista de la OST, aunque no es compositor sinfónico, tiene décadas de diálogo con ese gran formato, además de ser un defensor de “pensar a lo grande, que no con grandilocuencias”.

Carro Alegórico y Triunfal de la Bajada de La Palma / Arturo Jiménez

Así se gestó el primer Carro Alegórico y Triunfal que estrena la Bajada en los últimos treinta años, con el reto —nada más y nada menos— de tomar el relevo a representaciones creadas por el simpar Luis Cobiella, referente obligado en la Isla de La Palma.

Tabares defiende la máxima de que «es preferible un carro nuevo malo a uno bueno pero repetido». No es el caso, y así quedó de manifiesto en el estreno de anoche. De Cubierta con su sombra, de Luis Cobiella, en 1995, Santa Cruz de La Palma se adentró ahora en El corazón de María, con una exquisita composición musical que abraza al espectador para introducirlo en una primavera, después de lustros en los que este carro vivió en el otoño.

Una reflexión sinfónica

Por resumir en pocas palabras el libreto de Tabares, su propuesta es una reflexión sinfónica, con un exquisito lenguaje, inundado de metáforas fáciles de entender para el espectador, que pone en valor la belleza de la palabra y demuestra cómo lanzar mensajes profundos con frases cortas y al corazón.

De la mano de una decena de personajes también metafóricos —Caballero, Sombrilla, Ciudad, Ángel, La Muerte, Tiempo, Memoria, Niño, Madre y Coro—, El corazón de María cuenta la historia del Caballero, con el que todos los palmeros pueden identificarse. A él se le plantea el viaje que debe emprender para, a petición de la Ciudad, encontrar a la Virgen.

A partir de ahí comienza una búsqueda por todos los rincones del mundo —como explica Carlos de León— que termina cuando naufraga de vuelta a la Isla, cinco años después, como no podía ser de otra manera.

Un auto sacramental con calado emocional

Más que un diálogo, es una reflexión, que suaviza su profundidad con la música sinfónica de Gonzalo Cabrera, a pesar del calado emocional de este examen de conciencia en forma de auto sacramental. Es un diálogo entre el Caballero y el Ángel, “en la que todos los que hemos huido de la Isla intentando ampliar horizontes y, estando en el exilio, la hemos echado de menos”. Son los propios personajes quienes desgranan esa relación de amor-odio que se profesan, advierte el director de escena.

Antonio Tabares usa un verbo fluido y construcciones gramaticales que enamoran como versos engarzados: desde los nombres de los personajes —como el Caballero del Recuerdo— hasta la personificación de Ciudad, como “una mujer complicada de entender”. Y como latiguillo: «nadie puede escapar a su destino». “No todo el que la mira la ve, pero quien la busca la halla”, cuenta en otro de los momentos, en referencia a la propia Virgen. E implica al espectador en otro diálogo, cuando deja entrever que la búsqueda de esos valores no es misión exclusiva de frailes, frase que cobra más valor con el nuevo obispo entre el público flanqueados por sacerdotes de la Isla Bonita.

Solo el anuncio de la producción de Tabares para la Bajada de Las Nieves y las expectativas de la composición sinfónica obligaron a la organización a incrementar una tercera función, que se representó en el coliseo de las lustrales, para finalizar El corazón de María casi en forma de oración:

Todos los nombres

se refugian en Ti,

se anonadan en Ti.

Los que fueron y los que serán,

los que lloran y los que reirán,

los que buscan y los que hallarán.

Se reúnen en Ti,

Virgen de Las Nieves,

Madre que bajas

sobre los vivos y los muertos.

La apuesta de Tabares es una reflexión sinfónica que invita a no quedarse en el exterior, sino a buscar compromiso y acción. De la estética a lo personal.