La nueva PAU para los rezagados de la ULPGC, con más aprobados

El nuevo modelo de selectividad no ha pasado factura al alumnado que ha acudido a la convocatoria extraordinaria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En total, ha aprobado el 78,5% de los 929 estudiantes presentados, mientras que el año pasado, en la ya extinta Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), el porcentaje fue del 74,48% entre 964 aspirantes.

En la isla de Gran Canaria, la media de aprobados fue del 76,44%, con diferencias entre sedes. En Las Palmas de Gran Canaria, 332 de los 408 estudiantes presentados resultaron aptos (81,37%), mientras que 76 no superaron la prueba. En el sur, aprobaron 140 de los 180 presentados (77,78%) y 40 no fueron aptos. En el norte, 40 de los 58 estudiantes lograron el apto (68,97%) y 18 no lo consiguieron. Por último, en la sede de Telde, superaron la prueba 33 de los 49 presentados (67,35%) y 16 no la aprobaron.

Lanzarote registró el mayor porcentaje de aprobados, con un 82,43% entre los 148 estudiantes presentados: 122 resultaron aptos y 26 no superaron la prueba. En Fuerteventura, la tasa de éxito fue del 74,12% entre los 85 presentados, lo que se traduce en 63 estudiantes aptos y 22 no aptos.

Por itinerarios, el mayor éxito se registró en la rama de Ciencias y Tecnología, con un 84,4% de aprobados entre los 450 presentados. Le siguieron Artes (Música y Artes Escénicas), con un 76,92% de aptos entre 13 estudiantes; y Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño), con un 76% de aprobados entre 25 aspirantes. En Humanidades y Ciencias Sociales, la tasa fue del 74% entre 423 estudiantes, mientras que el Bachillerato General volvió a ser el de peores resultados: solo aprobaron 8 de los 17 presentados (47,06%).

Bajan en la ULL

En la Universidad de La Laguna (ULL), sin embargo, la nueva PAU dejó un balance menos favorable: el porcentaje de aprobados descendió 2,52 puntos respecto al año pasado y se situó en un 68,71%. De las 923 alumnos inscritos en esta segunda tanda de exámenes, 276 han suspendido y 606 los han superado. Sin embargo, en esta ocasión también han sido muchos más los aspirantes, puesto que en 2024 se presentaron a la extinta EBAU 775 personas.

Por islas, en Tenerife aprobaron 548 de las 795 personas presentadas (68,9%); en La Palma, 50 resultaron aptas sobre 62 presentadas (80,65%); en La Gomera, 7 superaron los exámenes de un total de 16 presentadas (43,75%) y en El Hierro, pasó la prueba 1 persona de 9 presentadas (11,11%).

Desglosado por opciones, en Artes por la Vía de Música y Artes Escénicas solo hubo 11 personas presentadas, de los cuales aprobaron 8 y suspendieron 3, lo cual supone un porcentaje del 72,7%; en Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, hubo 12 aprobadas entre 18 presentados (66,67%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 224 aptos entre 350 presentados (64%) y 126 no aptos.

El mayor descalabro ha sucedido en Artes Plásticas, donde el año pasado aprobó el 80% de los presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales el porcentaje es similar y en Artes Escénicas también ha caído ligeramente desde el 75%. Por su parte, en Ciencias y Tecnología, que fue la opción más concurrida, se saldó con 349 personas que superaron la PAU entre las 477 que la hicieron (73,17%); finalmente, en la fase general, aprobaron 13 de 26 (50%). En este caso, el porcentaje de aprobados es ligeramente inferior que durante el año pasado, que con algo menos de participación (439 presentados), logró una tasa de éxito de 77%. n