Maru Márquez: «La terapia ocupacional da a las personas dignidad humana»

¿Qué es la terapia ocupacional?

La terapia ocupacional, según la Organización Mundial de la Terapia Ocupacional (WFOT), es una profesión de la salud centrada en el cliente y preocupada por promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. Pero a mí me gusta definirla como una rama paralela a todas las profesiones sanitarias del área de la rehabilitación, como puede ser fisioterapia o logopedia, pero que, a través de nuestras intervenciones, le da a la persona la dignidad humana que no debe perder nunca en ninguna circunstancia.

¿Y cuál es la diferencia entre esas ramas que menciona?

Que nosotros somos una profesión sociosanitaria que no se da exclusivamente en el ámbito clínico, sino en un ámbito generalizado. Nosotros intervenimos a 360 grados de la persona, por lo que realizamos una intervención holística.

¿Interviene con todos los grupos de edades y todas las patologías existentes?

Sí, se interviene desde los 0 hasta los 100 años en todos los ámbitos, desde el pediátrico, geriátrico, psiquiátrico o cuidados paliativos. La característica fundamental es que el ser humano se comunica con el mundo a través de su participación y de sus actividades de la vida diaria. Por tanto, el terapeuta ocupacional lo que hace es entender cuál es la dificultad que tiene la persona a la hora de relacionarse con el exterior, con todo lo que le rodea.

Ha mencionado que el terapeuta ocupacional interviene en todo el ciclo vital de la persona, pero ¿hay algún sector de la población en la que este tipo de terapia sea más necesaria?

No hay distinción porque trabaja con la persona en cualquier momento y situación de su vida. En una discapacidad que puede ser permanente o que puede ser transitoria. Un ejemplo de situación transitoria puede ser una persona a la que han operado de la mano y viene rehabilitada a recuperar la funcionalidad a través de las actividades significativas de la persona. Es decir, si eres cocinero, el terapeuta ocupacional te va a enseñar a recuperar las habilidades necesarias. Por ejemplo, te falta la función del agarre, pues desde esta terapia se trabaja para que los instrumentos de su profesión estén adaptados a esa disfuncionalidad.

Antes también nombró el área psiquiátrica. ¿Cómo trabaja desde terapia ocupacional en la enfermedad mental?

En la salud mental tiene un papel importante porque se trata por ejemplo de hacer todo lo que es la gestión de las actividades de la vida diaria para relacionarse con la sociedad. Imagina que trabajas en una empresa y tienes una situación de bipolaridad o de esquizofrenia, la persona entonces debe aprender a gestionarse en su puesto de trabajo para que su condición de salud mental no influya negativamente en el empleo. Desde saber controlar posibles reacciones poco adaptadas, pasando por la importancia de tomar la medicación o el aseo personal. Pues todo esto se trabaja desde la terapia ocupacional.

Además, es directora del grado de ciencias de la ocupación en la Universidad Fernando Pessoa, que es la única universidad de la Comunidad Canaria que oferta este grado. ¿Es una carrera con mucha demanda laboral?

Este año va a salir la cuarta promoción. De hecho, que esta formación se ofertase en una universidad de la isla fue lo que me impulsó a volver de Roma y, tras treinta y nueve años de profesión, regresar a Canarias a formar a los futuros colegas que serán terapeutas ocupacionales, es un gran orgullo. A nivel laboral, salen semanalmente una media aproximada de tres ofertas de empleo en las siete islas. Y no se pueden cubrir, lo que hace que desde que nuestro alumnado finaliza la carrera ya pueda ejercerla. Tal es así, que algunos ya empiezan a trabajar el año en el que están finalizando el grado.

Actualmente está inmersa en un proyecto de investigación en la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. ¿Hay poca investigación en este campo?

Mi campo de investigación es ‘la validación y la adaptación cultural de las escalas estandarizadas en el ámbito español’, porque no podemos hacer estudios sin escalas validadas en nuestro idioma. Sumando a esto, la investigación que realizamos desde la terapia ocupacional tiene una mirada holística. Yo investigo, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre una técnica específica terapéutica que puede ser utilizada tanto por un logopeda, por un fisioterapeuta o por un terapeuta ocupacional y cuál es su impacto en la participación de la persona a través de esa técnica específica. El fin es que la persona pueda ser lo más autónoma posible por sí misma o a través de los productos de apoyo.

Maru Márquez. / La Provincia

En Roma, además de asesora del Ministerio de Salud, trabajó en el hospital con personas con lesión medular. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta un terapeuta ocupacional ante una lesión como esta?

El desafío está, por ejemplo, en una lesión a nivel cervical, ponerlo en condiciones para que no empiece con deformidades y que la mano venga recuperada -que no va a haber recuperación porque no hay conexión neurológica- realizando una mano funcional apósitamente con un mecanismo llamado tenodesis, es decir, un efecto referido al fortalecimiento del agarre que se produce al extender la mano. Es con esta mano con la que ellos van a poder participar en sus quehaceres cotidianos. Mi desafío también está en que esa persona, que ha entrado en shock espinal muy crítico y que quizá tenga complicaciones respiratorias, salga del hospital en su silla de ruedas, pero volviendo a su casa con su familia y también al trabajo.

Ya se contempla la figura del terapeuta ocupacional en los centros de educación especial, ¿cuáles son sus funciones en el contexto educativo?

Cuando un niño es escolarizado en un centro de educación especial o en un aula enclave el maestro no está preparado en muchas ocasiones para mover a un niño que está en silla de ruedas. Te pongo un ejemplo: en un aula de segundo de primaria vas a hacer una actividad con los niños sentados en el suelo, pero tienes un alumno en silla de ruedas. ¿Qué haces? ¿Dejas al niño sentado en la silla mirando desde arriba al resto de sus compañeros? La impresión de ese niño es que no puede hacer lo mismo que los demás y eso no es inclusión ni integración. El terapeuta ocupacional será el que adapte al niño y lo siente en el suelo con sus coetáneos, ya sea con una cuña o con adaptaciones para que el niño esté sentado, contenido, y pueda realizar la misma actividad.

Aparte de terapeuta ocupacional es logopeda. ¿Cómo se complementan ambas disciplinas?

En Madrid, estuve un tiempo trabajando con niños con parálisis cerebral por las mañanas y por la tarde en un geriátrico y me di cuenta de que había una necesidad común en ambos contextos y era la logopedia. De esa forma en ambos centros empecé a trabajar desde la logopedia con las afasias. Trabajé la terapia ocupacional relacionada con las actividades significativas de la persona, combinándola con los tratamientos de logopedia. De esta manera fusionaba ambas disciplinas.

Durante muchos años trabajó en Roma como asesora del ministerio de la salud. ¿Qué podría contarnos de su experiencia en otro país con la terapia ocupacional?

Yo llegué sin saber decir ni ciao, que es una palabra muy común. Estuve yendo un mes a un instituto para aprender italiano. Pero me di cuenta de que la cultura, el idioma y el día a día de los pueblos se aprenden en la calle, en medio de la gente. Así que me compré un libro de historia y arte de Roma y todos los días me iba al centro e intentaba interactuar. Un día me fui a una feria de ayudas técnicas en Verona y allí conocí la asociación italiana de terapia ocupacional que todavía no era una titulación en Italia, porque eso fue en el año 1996.

Cuéntenos más…

No fue hasta 1997 cuando en Italia se hizo oficial este grado. Poco a poco me fui integrando y empecé a trabajar en el hospital en la unidad de lesionados medulares y, de repente, no sé cómo, empecé a crecer y comencé a dar clase en la Universidad Católica de Roma hasta que el ministerio de la sanidad me nombró para trabajar como técnico especialista en productos de apoyo para la sanidad italiana. No sé cómo funciona aquí en España, pero en Italia esos cargos vienen nombrados directamente por el ministro y no te puedes negar.

El próximo 15 de julio habrá unas jornadas de Innovación y Aprendizaje y Servicio en la Universidad Fernando Pessoa. Cuéntenos que van a encontrarse los asistentes.

Hace un año, una colega y yo que estamos juntas dentro del grupo de investigación de innovación educativa fuimos a unas jornadas que organizó la Universidad de Las Palmas (ULPGC) y nos emocionamos porque nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchísimas cosas innovadoras dentro del aula que no sea solo impartir clase. A partir de ahí lo hablamos con la universidad y creamos un grupo de investigación e innovación educativa. Lo que hemos hecho este año muchos profesores ha sido crear proyectos de aprendizaje y servicio con nuestro alumnado.

¿Nos podría poner un ejemplo?

Sí, claro. Imagínate que tú eres mi alumna en la asignatura Autonomía. Entonces yo hago un programa en el que organizo unas jornadas, un seminario, una formación con personas de fuera, y mis alumnos todo lo que han aprendido en el aula lo ponen en práctica, como servicio a un determinado colectivo, por ejemplo, en este caso con otros alumnos de centros de formación sanitaria. El resultado es un aprendizaje y servicio. En mi caso, los alumnos de 3º de terapia ocupacional dentro del marco de la asignatura Intervención terapéutica mediante programa, que consiste en aprender a programar todo lo que son las intervenciones terapéuticas desde pediatría hasta curas paliativas, y en todos los ciclos de la vida, prepararon cuatro talleres dirigidos a alumnado de otros centros. De esta forma organizamos unas jornadas de accesibilidad universal.

¿Y qué preparó su alumnado siguiendo esa dinámica de aprendizaje y servicio?

Como comenté, cuatro talleres: sensorial, de movilidad funcional, de comunicación y de inclusión en aula. Cada uno aborda un ámbito. Las alumnas de movilidad funcional organizaron circuitos con sillas de ruedas y deporte adaptado. El alumnado de comunicación creó un taller sobre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) como accesorios, instrumentos e interfaz que se utilizan con personas con trastornos de la comunicación y el lenguaje. En el taller sensorial se trabaja con personas con discapacidad auditiva y visual y, por último, los estudiantes del taller de inclusión en el aula abordan los instrumentos educativos del alumnado que precisa adaptación. Por eso aprovecho para invitar a todo aquel que quiera participar en estas jornadas de innovación educativa a visitar nuestra universidad el próximo 15 de julio.