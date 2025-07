Vida sexual satisfactoria

El alcohol en el siglo XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial, producía estragos entre la clase trabajadora. La burguesía supuso que era una manifestación de su declive moral en esa clase. Formó sociedades para promover lo que se llamó la sobriedad. Aunque la palabra tenía otros significados, desde entonces se asocia a la abstinencia de alcohol. En español con el copulativo estar. Ser sobrio conserva el significado más original, según la RAE, templado, moderado. Precisamente el primer significado también se usó para definir la abstención de alcohol, surgen las ligas de la templanza, una de las virtudes cardinales de Platón junto con fortaleza, justicia y prudencia. Ser sobrio no es lo mismo que estar sobrio como ser impotente no es lo mismo que estar impotente.

Cuando uno dice que es impotente casi siempre se refiere a la disfunción eréctil. El sufrimiento de Cesare Pavese, quizá la causa que lo precipitó al suicidio, era la impotencia para tener relación profunda con las mujeres: «toda mujer es un precipicio. No hay nada más doloroso que amar»... «siempre he sido un hombre solo, incapaz de amar». Que esa impotencia que lo atormentaba incluyera disfunción eréctil es una cuestión sobre la que se ha especulado mucho.

La disfunción eréctil es más frecuente de lo que parece. Puede ser circunstancial, transitoria o permanente. Hay muchas causas. Por ejemplo, el betabloqueante atenolol puede causar impotencia. Cuando en un ensayo no se informó sobre este efecto secundario, solo el 3,1 % desarrolló impotencia. Bastó que conocieran el nombre del medicamento para que el 15,6 % la desarrollara. Ahora bien, entre los que conocía el nombre y que podía causar impotencia, el 31,2 % se quejó de disfunción eréctil. Todos ellos fueron asignados aleatoriamente para recibir un placebo o sildenafil (conocido como Viagra). El primero tuvo el mismo éxito en restaurar las erecciones que el segundo.

En la copulación, desde el punto de vista fisiológico, participa el sistema nervioso vegetativo con sus dos componentes que en teoría se oponen: el simpático que es el que nos prepara, ante un peligro, para atacar o huir: la adrenalina. Y el parasimpático que reduce el ritmo cardiaco, dilata las arterias y baja la tensión.

Se me ocurre que un tono alto parasimpático se asocia con lo que en inglés se llama cool, que no es lo mismo que fresco. El cool es como el felino poderoso que yace relajado, pero puede en pocos segundos mostrar toda su fiereza. Son hombres seguros de sí mismo, tranquilos pero amenazantes. Su sistema vegetativo no fallará cuando se le exija la erección. Su alto tono vagal reforzado facilitará el llenado con sangre de las estructuras que hay en el pene que normalmente están vacías. Sería difícil que ocurriera, o lo haga en toda su plenitud, la persona que está nerviosa, insegura, en resumen, bajo una tensión simpática que se oponga a la dilatación de las arterias que irrigan el pene. La eyaculación es una descarga simpática, ese momento felino en el que el león relajado saltó instantáneamente sobre la víctima.

El tratamiento de la disfunción eréctil ganó un aliado formidable cuando se diseñó el fármaco sildenafil. Buscaban un vasodilatador para tratar la angina de pecho. Cuando observaron que los voluntarios que lo tomaba experimentaban erecciones muy satisfactorias, lo dirigieron a ese fin. Desde entonces, este fármaco y los similares, lo utilizan muchos hombres para mejorar las relaciones sexuales.

Si el estudio comentado es veraz, ¿sirven para algo? Hay muchos ensayos clínicos que evalúan varios aspectos de la respuesta sexual con uno de los tres inhibidores de la fosfodiesterasa, Viagra, Levitra o Cialis. Un análisis combinado demuestra que son mejores que el placebo en casi todo. Desde luego en la función eréctil, que si bien el placebo tiene un efecto moderado, la del fármaco es muy potente, nunca mejor empleada la palabra, con una diferencia notable entre ambos tratamientos. La erección no lo es todo. Más interesante es que favorece mucho el orgasmo, aunque también mejoró en el brazo placebo, pero menos. Curiosamente, se encontró que afecta al deseo sexual, y esto pudiera parecer un efecto mental. Ellos no saben si toman el fármaco o el placebo. Pues los que lo hacen notaron un incremento, si bien moderado, del deseo, superior al del brazo placebo. Por tanto, no solo es un efecto mental. Quizá se deba a la experiencia de éxito, a la seguridad de que son capaces y de que disfrutarán.

Son fármacos bastante experimentados con leves efectos secundarios, principalmente dolor de cabeza, también malestar gástrico, obstrucción nasal, mareo, problemas de visión, diarrea… puede inquietar el riesgo cardiovascular pues se han recogido muertes asociadas a su uso. En contra de esta posibilidad vale la pena reseñar un estudio que examinó 1,5 millones de varones, el 8,5% usaba el fármaco. Comparados con los no usuarios, tuvieron menos eventos cardiovasculares y mortalidad general, sufrieran o no enfermedad coronaria.