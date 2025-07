Los termómetros 'hierven' ante la fuerte entrada de aire sahariano: Canarias espera máximas de hasta 37 grados este miércoles

El sol va a estar más picón que de costumbre los próximos días. Con el inicio de la canícula –el periodo más caluroso en el hemisferio Norte–, Canarias vivirá un episodio de altas temperaturas provocado por la fuerte entrada de una masa de aire caliente desde el Sáhara. El bochorno tomará el relevo al frescor de los alisios y provocará que los termómetros no bajen de los 35 grados hasta final de semana.

Así lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales, donde ha explicado que esta situación se debe a dos circunstancias atmosféricas que se están produciendo al mismo tiempo. Así, mientras el anticiclón de las Azores se debilita por un lado, un centro de bajas presiones ha emergido al sur del Archipiélago. Esta configuración atmosférica crea el escenario ideal para que se produzca un giro de los vientos hacia el este, lo que provocará una entrada de aire sahariano muy caliente acompañado de calima en altura.

Esta entrada de aire caliente en capas altas también desplomará la inversión térmica, que se situará hasta la superficie –muy por debajo de los 500 metros – y cercana a las líneas de costa. Todo ello producirá un aumento de las temperaturas en todo el Archipiélago que podrá llegar a marcar 35 y hasta 37 grados centígrados.

Miércoles de bochorno

Este miércoles será el día más caluroso. La Aemet ha activado tanto avisos naranjas como amarillos por altas temperaturas. En este sentido, el calor será más intenso en la provincia oriental donde se ha activado el aviso naranja porque se espera registrar máximas de 37 grados. El calor afectará principalmente a la cuenca de Tejeda y a las medianías orientadas al sur y el oeste de Gran Canaria y en las zonas de interior de la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura.

En la provincia occidental el aumento de temperaturas será importante pero más suave que en el caso de sus vecinos, por lo que mantiene activado el aviso amarillo. La Aemet espera que se alcancen los 35 grados de máxima en el sur, oeste y en las zonas altas del área metropolitana de Tenerife, así como en las medianías del norte de la isla. En las islas verdes el calor se concentrará en las zonas altas y en medianías orientadas al sur y oeste.

Las temperaturas serán aún altas durante el jueves, aunque la Aemet solo mantiene el aviso naranja por calor en el sur Gran Canaria y amarillo en el resto del Archipiélago.

Ante esta previsión, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a ampliado la alerta por riesgo de incendio forestal a toda la provincia occidental y Gran Canaria, a partir de las 08:00 horas de este miércoles.

Al mismo tiempo, se ha ampliado la alerta por altas temperaturas a todas las islas, desde las 08:00 horas de este miércoles. Tanto los Cabildos insulares como algunos ayuntamientos se han sumado a la alerta activando sus planes de emergencias insulares y municipales.

A la playa en guagua

Ante el aumento de las temperaturas, el Gobierno de Canarias recomienda a la población evitar realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol y caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.

Ante el previsible colapso de las carreteras de acceso a la costa por la afluencia de población a las playas, consistorios como el de Santa Cruz, recomiendan el uso del transporte público para desplazarse a las zonas de costa del municipio. No obstante, a quienes no les quede otro remedio que desplazarse con su vehículo particular a playas de mucha demanda como Las Teresitas, recuerdan que antes de salir de sus domicilios consulten el estado de ocupación de los aparcamientos de esta playa capitalina en el enlace que figura en la web de la corporación municipal.

Prohibidas las chuletadas

En cuanto al riesgo de incendio forestal, recalca la importancia de no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques y es aconsejable tener preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.

Para evitar incendios, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha medidas de grado 1 para la prevención de incendios forestales, de tal forma que se prohíbe hacer fuego en las áreas recreativas y exteriores -ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas-, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Asimismo, está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.