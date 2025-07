Comienza la cuenta atrás para la edición más artística de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan

La cuenta atrás ha comenzado: Audi Golf Night by Mahou & Lopesan celebra este año su 15º aniversario y lo hace por todo lo alto. Este jueves, patrocinadores y colaboradores se han dado cita en Maspalomas Golf para conocer de cerca las principales novedades de la edición 2025 y dar el pistoletazo de salida a una noche que volverá a marcar el verano en Canarias.

Este 25 de julio, Maspalomas Golf se transformará en una auténtica galería al aire libre, en la que cada rincón se convertirá en una experiencia inmersiva. La temática de este año, el arte en todas sus expresiones, marcará el ritmo de la noche con una cuidada puesta en escena y una propuesta musical y gastronómica a la altura de la cita.

Durante el encuentro, María Ley, Gerente de Maspalomas Golf y directora del evento, dio la bienvenida a los presentes, agradeciendo especialmente a todos los patrocinadores y colaboradores el esfuerzo, la ilusión y la confianza que año a año depositan en Audi Golf Night by Mahou & Lopesan.

María Ley, Gerente de Maspalomas Golf y directora del evento, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, agradeciendo sinceramente el respaldo de patrocinadores y colaboradores, cuya implicación y confianza han sido clave para consolidar Audi Golf Night by Mahou & Lopesan a lo largo del tiempo. En esta edición tan especial, Ley celebró que llevan “15 años dejando huella juntos” y destacó cómo el evento se ha convertido en una cita ineludible en Canarias, gracias a una propuesta que fusiona música, arte y gastronomía bajo las estrellas. “Cuidamos cada detalle para ofrecer una experiencia inolvidable”, señaló, al tiempo que reivindicó el papel del evento en la proyección de Gran Canaria y del archipiélago como destino de calidad.

En esta nueva edición, Audi Canarias repite como patrocinador oficial y co-organizador del evento. “Para nosotros, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan es mucho más que un evento: es una oportunidad para reforzar nuestra conexión con un público que valora la excelencia y el diseño. Cada año nos esforzamos por aportar valor, sorprender y acompañar una propuesta a la altura del evento”, aseguró Néstor Rodríguez, Brand Manager de Audi en Canarias.

La firme apuesta de Audi en esta edición quedó patente con la presencia en el encuentro de patrocinadores del imponente Audi RS 6 Avant performance, un modelo de 630 CV que encarna a la perfección la fusión entre potencia, diseño, innovación y carácter. Junto a él, una cuidada selección de modelos Audi estarán presentes en la noche del 25 de julio, aportando al evento ese sello distintivo y premium que define a la marca.

Esta edición rinde homenaje al arte en todas sus expresiones y contará con actuaciones en directo, experiencias inmersivas y una propuesta gastronómica sin precedentes

Mahou San Miguel, por su parte, reafirma su vínculo con el evento a través de una propuesta que conecta directamente con la temática de esta edición. "Para Mahou, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan es una fuente de inspiración. Nos enorgullece formar parte de esta edición tan especial en la que celebramos 15 años de historia compartida", señaló Jorge Marrero, Marketing Manager de la Unidad de Negocio de Canarias de Mahou San Miguel. "Este año, en Mahou San Miguel rendimos homenaje al arte a través de la música y, en particular, del vinilo, que representa esa forma de detenerse, escuchar y disfrutar de verdad", aseguró.

En esta misma línea creativa, Lopesan Hotel Group apostará por un stand de fuerte identidad artística, con una estética inspirada en el Pop Art de Andy Warhol, el arte abstracto de Piet Mondrian y la obra de César Manrique. “Queremos crear un espacio muy visual y moderno que combine la visión creativa internacional con la de uno de nuestros artistas más representativos”, explicó Pablo Lorenzo, director corporativo de Sostenibilidad, Proyectos y Eficiencia Operativa de Lopesan Hotel Group. La propuesta incluirá una experiencia gastronómica con degustación de cocina japonesa maridada con Champagne Moët & Chandon y, como novedad, un exclusivo córner de coctelería de autor, con una selección de bebidas del SURU cocktail bar, del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel. Todo ello contribuirá a hacer de esta edición una noche única, donde arte, sabor y entretenimiento volverán a encontrarse bajo las estrellas.

Y es que esta edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan aspira a ser una de las más completas de su historia. La velada volverá a destacar por su propuesta gastronómica, que este año adquiere un papel protagonista con más de 40 colaboradores del ámbito culinario. Restaurantes, proveedores gastronómicos, reposterías y marcas especializadas se unirán para ofrecer un recorrido de sabores tan diverso como creativo.

Como parte de la propuesta artística, esta edición de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan contará con actuaciones en directo que convertirán el escenario Audi en un auténtico espectáculo de creatividad y ritmo. La noche vibrará con la energía de Los Salvapantallas, que encenderán el ambiente con su carisma sobre el escenario; seguidos del grupo Big Mouthers Covers, que llegan directamente desde Barcelona para emocionar al público con un potente tributo a Bon Jovi; y el espectáculo de percusión en vivo de Drums On Live!.

El arte no solo estará presente en la gastronomía y en el escenario. Desde la entrada, los asistentes se verán envueltos en un universo creativo gracias a la intervención del artista cubano afincado en Gran Canaria, Yoandy Suárez, quien ha pintado a mano toda la entrada del evento y, además, realizará una intervención en directo durante la noche. Su mural exclusivo simboliza la fusión entre el arte clásico y el arte urbano, y actúa como un diálogo visual entre la tradición y la rebeldía. A su propuesta se suma la artista Sarah Jorge, autora de varios cuadros y elementos decorativos de gran formato que sorprenderán por su fuerza visual y carácter envolvente. Todo ello convierte el espacio en una auténtica celebración del arte, desde el primer momento.

Además, como cada año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan refuerza su dimensión solidaria mediante el ya tradicional sorteo benéfico, cuya recaudación se destinará a la Fundación Alejandro Da Silva y a la Fundación AFTEC, reafirmando el compromiso del evento con la sociedad canaria.

Una vez más, el evento cuenta con el apoyo de Audi Canarias, Mahou San Miguel y Lopesan Hotel Group como patrocinadores principales, junto a Audiovisuales Canarias, Gobierno de Canarias, Turismo de Gran Canaria, IQOS, Guess, Fund Grube, Canaragua, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, IKIGAI by Hospitales San Roque, The Mint Company, Corsua, Ahembo, Saphir, Galerías Ricard, Binter, Inmobiliaria La Boutique, Brokermam Seguros, Protelum Consultoría, Rivercan, Riverside, Coca-Cola y Santander Agentes San Agustín. Todos ellos hacen posible que Audi Golf Night by Mahou & Lopesan celebre con éxito sus 15 años, consolidándose como la cita más esperada del calendario social estival en Canarias.

El próximo 25 de julio, Maspalomas Golf se transformará en una gran exposición viva, donde cada rincón será una obra y cada emoción, una pincelada. Una noche para sentir el arte, vivirlo y celebrarlo como nunca. Y, sin duda, una noche que no te puedes perder. ¡Preinscríbete y consigue tu entrada ahora mismo!