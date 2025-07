El SCS deberá pagar 200.000 euros por la muerte de un bebé

El Servicio Canario de la Salud (SCS) deberá pagar 200.000 euros a una mujer por un caso de violencia obstétrica que culminó con la muerte de su bebé. Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que confirma una resolución dictada el 27 de noviembre de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas. El fallo del TSJC, emitido el pasado 12 de junio, desestima el recurso de apelación interpuesto por el organismo sanitario y ratifica su responsabilidad en el caso.

Los hechos se remontan al 14 de marzo de 2020, el día que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus. Esa tarde, una mujer con un embarazo de alto riesgo, por su edad y sus condiciones de salud, se trasladó al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con contracciones para dar a luz a su bebé. La paciente sufría obesidad y diabetes gestacional, y además había tenido complicaciones en embarazos anteriores que dieron lugar a abortos.

Tal y como refleja el documento, que hizo público este viernes el despacho Henríquez y Carnero Abogados, el triaje inicial fue realizado por un matrón residente y, a pesar de su condición de riesgo, la paciente fue derivada a planta sin que los sanitarios llevaran a cabo un registro tocográfico ni una amnioscopia – un procedimiento que permite observar el líquido amniótico-. Allí pasó varias horas sin ningún tipo de vigilancia ni control médico.

Triaje 'insuficiente'

«La atención no fue la adecuada. Debió estar monitorizada y haber sido examinada por un facultativo, e incluso realizar un registro cardiotopográfico, siendo insuficiente el triaje, el control e inadecuada la remisión a planta sin seguimiento por un facultativo. Entiende el juzgador que no era una ‘mujer sana’, ni un embarazo normal», reza el texto.

En el transcurso de ese tiempo, el bebé -un varón- sufrió asfixia sin que se detectara sufrimiento fetal y falleció el 15 de marzo. Una vez confirmado el deceso, «se le impuso» un parto vaginal que se prolongó seis horas, pese haber solicitado una cesárea para la extracción, una opción que no se le ofertó ni de forma verbal ni por escrito.

«La paciente no fue informada adecuadamente ni antes, ni después del fallecimiento del feto, lo que vulneró su derecho a la información y al consentimiento informado. No se le informó de las alternativas al parto natural y no se le ofreció por escrito la alternativa de la cesárea para la extracción del feto ya cadáver. El parto del feto muerto duró seis horas. Existió una doble vulneración del deber de información y libre elección del tratamiento, en una ocasión con el nasciturus vivo, y en otra con el feto muerto», señala la resolución.

Por otro lado, el documento recoge que el embarazo se había prolongado más allá de la semana 40 de forma «injustificada» y que no se le ofreció a la gestante la inducción del parto que recomienda la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en estos casos. De hecho, esta propuesta se pospuso hasta la semana 42.

El magistrado de instancia concluye que «el personal sanitario interviniente está obligado, no solo a la correcta prestación de sus técnicas, también al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, así como al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente».

En cuanto a las pacientes de obstetricia, destaca que, salvo en casos de urgencia vital, «se les debe garantizar la libre elección, entendida como la facultad de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales». Además, añade que «las pacientes tienen derecho a que quede constancia por escrito de todo su proceso».

Sobre el consentimiento informado, afirma que su ausencia «es un incumplimiento de la lex artis, y una manifestación de funcionamiento anormal del servicio público sanitario que puede dar lugar a una indemnización». En estos casos, «la Administración debe demostrar que el paciente ha sido informado de los riesgos reales de la operación y de los resultados lesivos previsibles».

Falta de autonomía

Finalmente, el magistrado recuerda que el derecho internacional identifica como violencia obstétrica «aquella sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud», que se caracteriza por «la falta de autonomía y capacidad de toma de decisiones».

Ahora, el SCS deberá pagar 200.000 euros, más los intereses legales desde la reclamación previa interpuesta el 28 de diciembre de 2020, por los daños morales sufridos por la paciente. A esta cuantía se suman las costas del proceso en primera y en segunda instancia. Frente a esta sentencia, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El letrado Octavio Luis Henríquez Portillo, representante de la víctima, destaca que la paciente fue sometida a un trato «negligente y deshumanizado, privado de información y de alternativas, lo que generó un sufrimiento autónomo e innecesario, agravado por la situación de confinamiento».

Según Henríquez, «no es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte al SCS de que no es tolerable su tesis de que en la sanidad pública las mujeres no pueden elegir cómo dar a luz». En este sentido, el abogado garantiza que su pretensión «es que el SCS cambie de una vez por todas su protocolo de actuación y comience a respetar el derecho de las mujeres a decidir cómo parir».