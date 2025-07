Campamentos de verano por menos de 200 euros al mes: una misión casi imposible

La cara menos amable del verano llega cuando los más pequeños salen de vacaciones. No porque suponga un problema para los padres disfrutar del tiempo con sus hijos, sino porque para más de uno es un dilema conciliar la vida laboral con la familiar en esta época del año. Y es que los campamentos de verano pueden presentarse como una solución, pero localizar uno de estos espacios por menos de 200 euros al mes resulta una misión casi que imposible. Los pocos que hay, en su mayoría públicos, se encuentran con largas listas de espera o saturados.

El presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fitapa), Manuel Delgado, sitúa el precio de esta posible solución a la conciliación familiar y laboral –que aunque siempre es difícil de manejar, en verano aún más–en torno a los 200 euros mensuales. Según la última Encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario promedio en las Islas está en 1.697 euros brutos. Eso quiere decir que, estableciendo como mínima la referencia dada por Delgado –y contando con un solo hijo a cargo–, los campamentos de verano se llevan el 11,7 % de un sueldo de verano. Y más del 20% si la familia tiene dos hijos. Pero estos precios pueden incluso triplicarse en función de los servicios que incluya cada campamento.

En la práctica

Raquel Cruz es madre de dos hijas de 3 y 7 años, y no dispone de ningún apoyo familiar que se pueda ocupar de sus niñas mientras ella y su marido trabajan. Por este motivo, recurre a un campamento de verano para la primera semana de junio y el mes completo de julio. «Nosotros nos gastamos unos 1.200 euros por cinco semanas», aclara. Lo que supone unos 600 euros por cada niña para la mitad del verano. «En agosto y durante la primera semana de septiembre nos organizamos para no tener que pagar más», confiesa. Lo que Cruz paga excede el mínimo de referencia. «Yo necesito que el campamento tenga un horario que se adapte a mi jornada laboral, y los que son más baratos no cumplen con este requisito», señala. Además, le facilita que estén cerca de su trabajo o casa.

Y es que la oferta de campamentos es muy amplia, desde espacios lúdicos focalizados en el deporte hasta otras experiencias inmersivas tematizadas en la naturaleza o robótica, entre otras. También hay espacios que incluyen pensión completa o jornadas de estancia más amplias e, incluso, los hay con pernoctación. Aquellos que resultan más ‘sencillos’ y, por tanto, más baratos, son más complejos de encontrar plazas libres. El presidente de Fitapa explica que los campamentos de verano no son solo lugares en los que mantener a los niños mientras los padres están ocupados, sino que también se presentan como una oportunidad para que los menores se formen. «El verano cambia la forma de pensar de los niños y aprenden mucho a través de actividades entretenidas que, a su vez, son beneficiosas a nivel físico y mental», apunta.

El problema radica en que no todo el mundo puede permitirse un campamento acorde a sus necesidades o incluso en el caso de poder, se convierte en un gasto extra desorbitado. Existe la opción de campamentos públicos, con mensualidades mucho más bajas de las que hay en el mercado. Aunque, según relata Cruz, suelen estar muy demandados.

Consejo Escolar

De hecho, dada la saturación de los servicios públicos y el gasto que supone para las familias lidiar con las vacaciones de sus hijos, el informe del Consejo Escolar de Canarias 2025 recoge la urgencia de implementar políticas públicas y coordinadas –especialmente con aquellos sectores que guardan relación en materia de empleo o bienestar social, entre otras– para mitigar las dificultades que se presentan. El objetivo principal es evitar que las familias asuman gastos adicionales en la conciliación, concretamente durante los meses de junio y septiembre. Además, en el informe se aclara que la conciliación es una responsabilidad compartida por toda la sociedad, y no recae exclusivamente en el sistema educativo. En este sentido, las Administraciones Públicas deben liderar estos servicios para el conjunto del archipiélago, ya sea a través de las instituciones locales o la colaboración entre las consejerías.

Un ejemplo de campamento público que alivia la sensación de saturación de los padres canarios es el Campus Multideporte Inclusivo del Complejo Deportivo de las Torres de Taco. Se trata de un recurso que pone a disposición el Ayuntamiento de La Laguna dentro del programa Deporvida.

Amelia Francis lleva tres años seguidos viniendo a este campamento, junto a su hermana pequeña Aleza. A la mayor le encanta hacer calistenia y está en el espacio más adecuado porque todos los días practica un poco de este deporte. «Me gusta porque estoy aprendiendo deportes nuevos y mejorando los que ya conocía», dice emocionada. Mientras, la más pequeña disfruta mucho de las fiestas temáticas del campus. «Todos los viernes hacemos una fiesta del agua, traemos pistolas y así no pasamos tanto calor. Y agrega que los martes tienen la fiesta de las ruedas –que consiste en llevar algún juguete con esta particularidad–».

Deporte como aprendizaje

La monitora y coordinadora del campamento, Sofía Martín, explica que las actividades deportivas son las grandes protagonistas del espacio, aunque no más que los pequeños. «Adaptamos las actividades a cada grupo de edad, pero solemos jugar al brilé, baloncesto, fútbol o pádel, entre otras muchas cosas», aclara.

A Ian Selín, de 8 años, le encanta el fútbol. «La mayor parte del tiempo prefiero estar con la pelota», cuenta el pequeño. Aunque confiesa que también disfruta mucho a la hora del desayuno. «Cada uno trae lo suyo de casa y comemos todos juntos a la sombrita», relata. Va acompañado de sus amigos que, como no es la primera vez que viene, los conoce de otros años.

La coordinadora cuenta que cuando llega el final del campamento muchos no se quieren ir, e incluso otros acaban llorando. Y agrega que es un gran orgullo para los monitores ver la acogida que recibe el campus y como los niños disfrutan de sus servicios e instalaciones. Aunque el campamento público de Taco no es el único. La ciudad cuenta con tres más, ubicados en Las Mercedes, Punta del Hidalgo y Finca España. Cada uno de ellos dispone de 90 plazas: 20 para los niños y niñas de entre 3 y 5 años, 30 para los que tienen entre 6 y 12, y 10 para menores con discapacidad de entre 6 y 17. En total, el Ayuntamiento oferta 360 plazas.

Menos de 40 euros

Y aquí viene la sorpresa, el precio por el que los padres pueden dejar a sus hijos en este espacio lúdico que garantiza el bienestar físico de los más pequeños es de 36 euros la quincena. Y para quienes tienen niños con discapacidad, gratis. Una diferencia de hasta 160 euros en comparación con un campamento privado de los más baratos. Eso sí, el horario es cerrado, de lunes a viernes y de 8:00 horas a 14:00 horas. Lo que, como para Cruz, es inviable para muchos padres y acaban recurriendo a un campamento privado.

La organización permite reservar hasta dos quincenas seguidas. «A partir de ahí entrarían en lista de espera porque nuestra idea es intentar que todas esas familias que estén interesados en nuestros servicios puedan disfrutarlos, aunque sea por menos tiempo», señala la coordinadora general de los campamentos, Virginia Febles. El acceso al campamento no cuenta con unos requisitos estrictos, más allá de estar empadronado en San Cristóbal de La Laguna y tener entre 3 y 12 años, salvo los menores con discapacidad que deben tener entre 6 y 17. Cada campus cuenta con un coordinador y 6 monitores, es decir, 28 profesionales al mando de este campamento. Y cada espacio posee profesionales especializados en la atención a personas con discapacidad.

De forma paralela, el Ayuntamiento oferta un campamento exclusivo para personas este último grupo de personas, en la zona de Padre Anchieta, de hasta 15 plazas y totalmente gratuito. Lo organiza el Área de Bienestar Social, en colaboración con el Organismo de Deportes.

Iniciativas en otras Islas

Aunque Tenerife no es la única Isla que cuenta con este tipo de iniciativas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza también un campus de verano con precios asequibles –5 euros por quincena y gratis para las familias en riesgo de exclusión social– y dirigido a niños de entre tres y doce años. Una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la creatividad, la imaginación y el desarrollo de competencias del alumnado a través de dinámicas lúdicas, además de facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias.

En esta edición, el campamento acoge a 1.169 menores en 15 centros escolares públicos repartidos por la ciudad. Además, atiende a 25 estudiantes con necesidades educativas especiales y a 33 con necesidades específicas de apoyo educativo.

Sin duda, este tipo de espacios ayudan a que las familias con menos recursos tengan oportunidades de conciliar la vida laboral y familiar, aunque no siempre la oferta termina de igualar a la demanda. Y para quienes no han tenido la suerte de obtener una plaza en uno de estos espacios públicos, o simplemente los horarios que ofrecen no coinciden con sus necesidades, les queda como última instancia recurrir a los campamentos privados. Con costes, en su mayoría, superiores y poco asumibles.