Nayara Ortega, psicóloga: «Es un orgullo que los hijos logren independizarse»

¿Por qué se caracteriza el síndrome del nido vacío?

El síndrome del nido vacío se caracteriza por la aparición de una serie de sentimientos que experimentan los padres y madres cuando sus hijos se independizan y se van de casa. Entre ellos, destacan la tristeza, la soledad, la sensación de pérdida, e incluso, de vacío emocional o existencial.

¿Todas las personas lo experimentan de la misma manera?

No. De hecho, la experiencia del síndrome del nido vacío varía mucho entre unas personas y otras. Algunas lo viven como una pérdida muy significativa y dolorosa, mientras que otras lo asumen como una parte más del transcurso natural de la vida. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todos los padres lo sufren y que también depende mucho del vínculo que tengan con sus hijos.

Más allá del vínculo que tengan los progenitores con sus hijos, ¿existen otros factores que pueden influir en la intensidad con la que se viva?

Sí. Un ejemplo lo pone el grado de identificación con el rol parental. Las personas cuya identidad gire en torno al hecho de ser padres o madres sentirán una pérdida más intensa, lo que aumentará la sintomatología propia del síndrome del nido vacío. Otras circunstancias que interfieren son las características propias de la personalidad y las condiciones previas de la salud mental. Si se trata de alguien que tiene una gran dependencia emocional o que sufre ansiedad o depresión, es más probable que los síntomas se agraven. También influye la situación con la pareja, ya que hay muchas relaciones que se mantienen unidas porque los hijos siguen viviendo en casa. Cuando estos se mudan, el deterioro de la relación se hace mucho más notable, lo que fomenta que se acentúe un poco más la sensación del nido vacío.

Teniendo en cuenta esto, ¿puede ser más acusado en las madres solteras y los padres solteros?

Por supuesto, pero siempre y cuando ese padre o esa madre no tenga otras áreas de apoyo ni de enriquecimiento personal. En estos casos juegan un papel muy importante las aficiones y los círculos de amistades. Por tanto, no es una cuestión que solo dependa del estado civil o de la situación sentimental. Es más, el hecho de tener proyectos personales o profesionales hace que no sea tan notorio.

«Hay padres que se sienten culpables por tener el deseo de que sus hijos se vayan de casa»

¿Es más frecuente que lo sufran las madres que los padres, o no existen diferencias?

En realidad, suele ser más frecuente y más intenso en las madres. ¿Por qué? Básicamente, porque de forma tradicional las madres tienden más a asumir el rol de cuidadoras y tienen un papel más activo en la crianza. Además, suelen ser ellas las que dejan a un lado otras áreas de su vida como el desarrollo profesional y la socialización para dedicarse al cuidado de los hijos. Por otro parte, no hay que olvidar que en muchas ocasiones la expresión emocional de los hombres se ha visto mermada y limitada por la sociedad. De ahí que cuando los hombres sufren el síndrome del nido vacío sea menos visible.

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

El sentimiento de vacío y soledad, la pérdida de identidad en la existencia y las dificultades en la relación de pareja o en las dinámicas familiares. A la lista se agregan la sensación de inutilidad, la pérdida de propósitos, la manifestación de irritabilidad, los cambios de humor y la aparición de tristeza o llanto de forma frecuente.

¿Cuánto tiempo suelen persistir?

Realmente, no existe un tiempo estipulado. Hay personas que pueden sufrir los efectos de este síndrome solo unas pocas semanas y superarlos, pero existen otras a las que les puede costar sobreponerse varios meses. Esto depende mucho de la capacidad de adaptación a los cambios que tenga cada sujeto.

¿Cuándo es aconsejable solicitar ayuda profesional?

Cuando el malestar se prolonga más allá de dos meses, o bien, aunque no haya pasado este tiempo, la sintomatología es muy notoria y se producen cambios en los patrones del sueño o de la alimentación. En estos casos, es recomendable solicitar ayuda psicológica.

¿Qué estrategias recomienda para prepararse para este momento de la vida?

En primer lugar, fomentar la independencia progresiva de los hijos antes de que abandonen el hogar. Es muy importante hacer actividades fuera de casa, pasar más tiempo sin ejercer una supervisión o un control constante sobre ellos, ultimar los intereses personales y tener proyectos propios. De hecho, es aconsejable retomar aquellas áreas que en su momento se dejaron de cultivar por razones asociadas a la maternidad o a la paternidad. También es recomendable fortalecer el vínculo con la pareja, en el caso de que exista, y normalizar el cambio como un proceso más de la vida. Al fin y al cabo, los padres y las madres deberían sentirse orgullosos de que sus hijos consigan independizarse y de que inicien su propio camino. Por otro lado, es necesario redefinir el rol parental, es decir, pasar de ser un cuidador a un apoyo emocional.

¿Es posible volver a pasar por este proceso si existen varios hijos y cada uno se independiza en momentos distintos?

Sí, pero cuando las personas tienen una experiencia previa, suelen ser más resilientes. Es cierto que se puede volver a dar, pero lo normal es que suceda de una forma más atenuada.

Atendiendo a la situación actual de la vivienda y a las dificultades que tienen muchos jóvenes para independizarse, ¿podría darse la situación inversa? Es decir, ¿que los padres sufran ansiedad porque sus hijos no pueden abandonar el hogar?

Curiosamente, esto se conoce como el síndrome del nido lleno y, como su propio nombre indica, es lo opuesto al síndrome del nido vacío. Hoy en día, por razones económicas y laborales, muchos jóvenes no se pueden independizar y hay progenitores que sienten frustración y agotamiento por tener que seguir sosteniendo a sus hijos adultos. También es frecuente que experimenten una preocupación excesiva por su falta de autonomía, lo que a su vez genera ansiedad. Además, pueden manifestar una sensación de estancamiento vital o de pérdida de libertad, ya que esta situación dificulta las posibilidades de disfrutar a solas de la vida en pareja en una nueva etapa. Todo esto puede causar conflictos intergeneracionales, estrés y sentimiento de culpa. De hecho, en mi consulta he atendido a padres que se sienten culpables por tener el deseo de que sus hijos se vayan de casa.

¿Cómo pueden gestionar la frustración los progenitores que sufren el síndrome del nido lleno?

Es fundamental que trabajen su rol de padres para que entiendan que, aunque convivan con sus hijos en la misma casa, pueden delegar en ellos responsabilidades como las tareas domésticas, e incluso, algunos gastos económicos. Es importante que sean conscientes de que sus hijos ya son adultos y no son seres dependientes, por lo que debe haber una relación más igualitaria. Además, es muy positivo que trabajen la aceptación de la frustración y que conozcan la realidad económica a la que se ven obligados a enfrentarse los jóvenes hoy en día.