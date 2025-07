Enfermeros piden más medidas contra las agresiones

Eran alrededor de las 3 de una madrugada del verano pasado en Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria cuando una mujer se abalanzó furiosa sobre un enfermero y le clavólas uñas en su antebrazo. La paciente entró al servicio convulsionando y quería benzodiacepina, una medicación para la ansiedad y el insomino, pero cuando el personal se la denegó al detectar que fingía, se levantó de la camilla con el rostro desquiciado y pagó su ira y su frustración con la persona más cercana. «Te deja mal cuerpo, te quedas bastante nervioso y te deja con el corazón en la boca», recuerda Karlos Pérez. Un año después, aún tiene las marcas del hundimiento de cuatro dedos en su carne.

La paciente fue contenida por compañeros y personal de seguridad. El enfermero, arropado por compañeros y sindicatos, presentó denuncia. «Fue un juicio rápido, le impusieron una multa», agrega. Pero critica que por parte del hospital o de la Consejería de Sanidad, «nada», a pesar de haber remitido un informe sobre lo sucedido y solicitar una reunión para valorar las medidas que se podrían adoptar; «eso quedó ahí, no he tenido más respuesta ni nada al respecto», lamenta Pérez.

El enfermero critica, sobre todo, la ausencia de protocolos de actuación o medidas de prevención. «Por ejemplo, con unos botones de alarma en los servicios para que a los visitantes o al personal de seguridad que tiene el hospital le llegue el aviso y puedan acudir de forma inmediata o habilitando un número de teléfono abreviado. En mi caso, mis compañeros sujetaron a la señora, pero tampoco tenían por qué hacerlo, es decir, no estamos para eso», advierte Pérez.

Según el Sindicato de Enfermería (Satse), las agresiones en Enfermería aumentaron un 23% en 2024, al pasar de las 431 de 2023 (sumando verbales y físicas) a las 544 del año pasado, lo que supone casi dos al día. «Solo las que son notificadas, porque la mayoría de los compañeros y compañeras no las notifican y pocas llegan a Fiscalía, porque sigue siendo un trámite bastante complejo y engorroso», asegura Alejandro Gordillo, portavoz Satse en Canarias.

Por ello, Gordillo resalta que a través de diferentes escritos ha solicitado en reiteradas ocasiones al Servicio Canario de la Salud y a la Consejería de Sanidad que se implementen medidas contra las agresiones a los profesionales sanitarios. «Cada año vemos cómo aumentan de manera exponencial, por lo tanto, creemos que es hora de que se nos proteja. No podemos estar constantemente poniendo la otra mejilla ante las situaciones que se viven en el día a día en los centros sanitarios», exige.

Una de sus principales peticiones es la creación de un observatorio contra las agresiones, donde se registren tanto las causas como los centros o servicios donde se producen de manera más habitual. Y, en función de ese estudio, poder implantar medidas. «Incomprensiblemente seguimos con muchos centros sin personal de seguridad, viendo cómo los usuarios, en la mayoría de los casos, continúan sin respetar a los profesionales sanitarios y valoramos cualquier medida que nos proteja de una manera adecuada», detalla Gordillo.

Como ejemplo similar, el Gobierno de Cataluña prepara un sistema informático común para toda la sanidad catalana que registrará los ataques físicos y verbales del personal y permitirá trazar un mapa de calor para aplicar medidas correctoras. Además, impondrá sanciones económicas por la vía administrativa que, en los casos más graves, alcanzarán los 600.000 euros, sin tener que recurrir necesariamente a la vía penal. También se introducirá la inteligencia artificial (IA) para identificar patrones y anticiparse a la violencia.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias aún no se plantea una medida similar. «Es hora de que el Servicio Canario de la Salud y la Consejería de Sanidad tomen medidas, que no sigamos siendo el pin–pan–pum de los usuarios y se nos respete. Para eso, lo primero que tiene que pasar es que nos respete la administración, que no toma las medidas suficientes para garantizar nuestra seguridad», demanda Gordillo.

Sin embargo, la principal petición del sindicato es la garantía de la protección de los sanitarios a través de una ley estatal, para que sea igualitaria en las comunidades autónomas, con diferentes tipos de sanciones como medidas disuasorias.

«A nadie nos gusta ir a trabajar pensando que en cualquier momento podemos recibir amenazas, insultos y agresiones físicas. No podemos olvidar que los insultos y las amenazas son agresiones, por lo tanto, seguimos solicitando a todos nuestros compañeros que denuncien cualquier tipo de agresión. Ya sea verbal o física y que sigan adelante, aunque sabemos que el trámite sigue siendo bastante engorroso. Así que también pedimos un protocolo eficaz para que una vez que alguien denuncie una agresión, poder llegar a esa denuncia, que sea algo sencillo y no como ahora, que es un trámite bastante complejo», concluye Gordillo. n