Tamara Cabrera: «La pérdida del hogar implica una ruptura con la estabilidad»

¿Cuáles son los principales efectos emocionales que sufren las personas que pierden su hogar?

Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que significa el hogar para las personas y las familias. Tener una casa está asociado a un bien material que genera mucho sentimiento, ya que en ella hay recuerdos, rutinas y vínculos familiares. En realidad, es un refugio y una parte esencial de la identidad. Por tanto, cuando se pierde el hogar, se desestabiliza todo aquello que sirve de soporte y aparece una sensación de falta de seguridad, pérdida de identidad y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Esto produce un impacto emocional muy fuerte, por lo que es habitual sufrir estrés, ansiedad e incertidumbre, y creer que la vida no tiene sentido. Los síntomas son más acusados en las personas que tienen familiares a su cargo, ya que se van a sentir responsables de no haber podido cuidarlos. Esto causa mucha angustia y un sentimiento de fracaso y de vergüenza. Algunas personas llegan a desarrollar, incluso, un trastorno por estrés postraumático.

¿Cómo se manifiesta el duelo y en qué se distingue de los que se viven por otras causas?

Cuando una persona enfrenta un duelo, ya sea por la pérdida de un trabajo o de un ser querido, por ejemplo, suele ser consciente de que estas experiencias forman parte de la vida. Sin embargo, la pérdida del hogar implica una ruptura mucho más profunda, pues conlleva una pérdida total de la estabilidad. A pesar de esto, las fases del duelo se desarrollan de manera similar en todos los casos: negación, ira, tristeza y, finalmente, aceptación. La diferencia radica, sobre todo, en la proyección de esa ira, que suele estar enfocada en lo que ha ocasionado la situación. Además, el proceso de resiliencia, es decir, de recuperación y aceptación, está muy asociado a que la situación se pueda solventar y a los apoyos con los que cuenten las personas afectadas. Cuando nosotros intervenimos en La Palma por el desastre del volcán, nos encontramos con muchas familias que sabían que iban a perder sus casas porque se iban a quedar enterradas en la lava y que jamás las podrían recuperar. En estos casos, todo el proceso de aceptación, reorganización emocional y de reconstrucción del proyecto vital futuro se prolonga mucho más en el tiempo.

¿Existen diferencias cuando la causa es un desahucio o una catástrofe natural?

Lo cierto es que existen síntomas comunes, como dificultades para conciliar el sueño, pensamientos intrusivos y estados de alerta constantes. Las diferencias radican en la capacidad de resiliencia, el proceso de aceptación y la habilidad para reorganizar la vida de cara al futuro.

¿Los síntomas son más graves en las personas mayores?

En cada una de las etapas vitales se manifiestan de forma distinta. ¿Qué ocurre con las personas mayores? Que necesitan tener más estabilidad. Cuando esta estabilidad desaparece de forma repentina, se incrementa la vulnerabilidad emocional y física, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir depresión y trastornos cognitivos asociados al estrés. Las personas más jóvenes, en general, tienen una mayor fortaleza y suelen explorar opciones para superar el problema.

¿Pueden quedar huellas psicológicas permanentes?

Por supuesto. Aquí juega un papel fundamental la intervención psicológica, ya que si no se trabaja ni se comprende la sintomatología es muy probable que el problema desemboque en un síndrome del estrés postraumático. Por ello, es muy importante contar con un apoyo psicológico adecuado antes de que se cronifiquen los síntomas.

¿Qué factores aumentan las probabilidades de recuperación emocional?

Uno de los más importantes es la intervención psicológica temprana para validar y entender el proceso que se desarrolla y que se vive. También es fundamental el apoyo social y familiar. A la lista se suma la tarea de trabajar todas las posibilidades de reconstrucción y reubicación. Todo esto va a favorecer la recuperación emocional sana.

¿Siempre es recomendable acudir a terapia psicológica?

En el primer momento, sí. Sin embargo, el hecho de tener que prolongar la terapia en el tiempo depende de cada persona. Hay casos que solo requieren una intervención psicológica inmediata, pero hay otros que, por sus circunstancias, necesitan aumentar la duración del tratamiento.

¿Qué fue lo que más les impactó de la intervención que realizaron en La Palma?

Lo más impactante fue conocer a muchas personas que habían invertido los ahorros de toda una vida en un hogar y, de repente, lo perdieron todo. Y es que el hogar no solo es un bien material, también está lleno de emociones y sentimientos. En él se guardan desde fotografías hasta las cenizas de un ser querido, elementos que tienen un profundo significado para quienes los poseen, aunque muchas veces pasen desapercibidos para los demás. De hecho, todos sentimos que los afectados vivieron la pérdida de su hogar como la pérdida de una parte de ellos.

¿Qué tipo de abordaje psicológico necesitan estas personas?

En el caso de que se produzca una catástrofe, entra en juego el equipo de Intervención en Crisis y Emergencias, que actúa ante incidentes no rutinarios. Su función principal es aplicar los llamados primeros auxilios psicológicos, que consisten en ayudar a las personas a comprender lo que está ocurriendo, acompañarlas durante la situación que viven y validar sus emociones. Se trata de que entiendan que lo que sienten es completamente normal en esos momentos, y de proporcionarles herramientas básicas para que puedan gestionar la situación. A partir de ahí, se valorará si alguna persona necesita una intervención psicológica terapéutica más profunda. En ese caso, la atención pasaría a otro ámbito, ya sea el clínico o el social. Aquí entra en escena la psicología de la intervención social y comunitaria, que también desempeña un papel muy importante en el acompañamiento a las personas que han sido desahuciadas. Además, es fundamental abordar la reconstrucción de oportunidades para mejorar la capacidad de resiliencia de las personas afectadas.