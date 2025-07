El truco definitivo para el verano: muchas neveras portátiles tienen esto y casi nadie lo usa

Si usas una nevera portátil en verano, ya sea para ir a la playa, al campo o simplemente para mantener bebidas frías en casa, puede que no te hayas fijado en un detalle que tienen muchos modelos. No es nuevo ni secreto, pero mucha gente no sabe bien para qué sirve.

Se trata de una abertura o hueco, normalmente en la tapa o cerca de ella. A simple vista no parece tener una función clara. Muchos piensan que es parte del diseño y nada más. Pero en realidad, está pensado para mejorar la eficiencia del frío.

El funcionamiento es sencillo. Ese espacio está diseñado como un depósito en el que se puede verter agua fría, hielo o algún líquido refrigerante. Lo que hace es crear una masa térmica adicional cerca de la parte superior de la nevera, que es por donde normalmente más se pierde el frío.

Como el aire caliente tiende a subir y el frío a bajar, tener una zona fría en la parte superior ayuda a mantener la temperatura interior más estable, y hace que el frío se reparta de manera más uniforme.

Además, algunos modelos están hechos con doble pared y ese hueco funciona como una cámara que refuerza el aislamiento. No todas las neveras tienen exactamente la misma estructura, pero en muchos casos ese espacio está ahí precisamente para mejorar el rendimiento sin ocupar espacio útil dentro del compartimento principal.

Y lo más curioso es lo que contaron algunas personas en redes sociales: en sus casas, desde hace años, ese hueco lo rellenan con alcohol en lugar de agua, ya que el alcohol no se congela con facilidad, mantiene el frío más tiempo y no se expande como el hielo, lo que evita dañar la tapa. Es una costumbre que tienen desde siempre y que muchos no conocían.

No es un truco moderno ni una solución mágica, pero sí un detalle que puede marcar la diferencia en los días más calurosos. Y si tu nevera tiene ese hueco, probablemente ya tienes lo que necesitas para mejorar su rendimiento. Solo es cuestión de fijarse un poco más.