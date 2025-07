Docentes canarios renuncian a sus plazas al no encontrar vivienda asequible

"Compañeros con destino en municipios como Arona (Tenerife), Haría (Lanzarote) o municipios rurales en El Hierro han renunciado a su plaza por no encontrar alojamiento asequible", asegura Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias, el sindicato con mayor representación entre el profesorado en las Islas, "la vivienda se está convirtiendo en una barrera de acceso a la enseñanza pública".

En ocasiones, para un docente que es llamado para cubrir una baja en otra isla resulta un desafío casi irrealizable por los precios desorbitados de la vivienda, especialmente, si es de corta duración. "No les compensa", añade Crespo, algo que tambien afecta al propio aprendizaje del alumnado, porque en ocasiones tampoco se encuentran sustituciones.

Este fenómeno afecta especialmente al personal en interinidad o a recién gradudados. "Si el destino implica asumir alquileres desorbitados o mudanzas caras sin garantía de continuidad, hay profesionales que optan por declinar las ofertas, lo cual daña la calidad pública educativa", explica el presidente de Anpe. Y se da con mayor énfasis en municipios turísticos, como en el sur de Gran Canaria y Tenerife o gran parte de Lanzarote y Fuerteventura, con precios que pueden superar el 40% del salario de un docente interino. “Esto agrava la precariedad del colectivo", subraya Crespo.

A estos obstáculos se suma la movilidad interinsular, que añade costes y dificulta la estabilidad del profesorado. “Los traslados entre islas implican pérdida de referentes, trámites administrativos y gastos añadidos en transporte y mudanza. Muchos no pueden firmar contratos de larga duración y terminan atrapados en alquileres temporales caros y con continuos cambios de vivienda”, relata Crespo.

Y esto afecta directamente al bienestar del docente y, por ende, mina su energía para desarrollar su labor con garantías, ya que ve limitada su capacidad de poder conciliar vida laboral y personal, convive con la incertidumbre constantemente y tiene la sensación de estar de paso.

Ante ello, Crespo considera "muy insuficiente" que el personal docente tan solo cobre la indemnización por residencia que se paga a los empleados públicos de la Administración General del Estado en Canarias por los costes de la insularidad y de la lejanía. "Son necesarias medidas como el establecimiento de un complemento retributivo específicamente pensado para afrontar la dificultad de encontrar vivienda a un precio razonable, como el que se ha implementado en Baleares", reclama.

Anpe también propone el establecimiento de una bolsa de viviendas públicas para docentes, la regulación del uso del alquiler vacacional para preservar viviendas de larga duración, la implantación de bolsas de vivienda para interinos o el establecimiento de mecanismos para facilitar que los docentes puedan trabajar en sus islas de residencia y lo más cerca posible de sus municipios.

"Desde Anpe tratamos de paliar la situación poniendo en contacto a propietarios con docentes que necesitan vivienda, pero no es suficiente. La Administración debe intervenir", pide Crespo.

Realismo

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, advirtió durante una rueda de prensa el pasado 24 de julio que, al menos por ahora, no es posible asumir la gestión directa de este asunto. “La vivienda es una prioridad para este Gobierno, y es cierto que a los docentes que tienen que trasladarse para ocupar una plaza fuera de su isla también les afecta. Pero como Consejería de Educación no podemos poner las viviendas, primero porque no tenemos, y segundo porque tampoco podríamos asumir esa responsabilidad”, señaló.

El consejero reconoció que el tema está sobre la mesa y que varios sindicatos están reclamando soluciones habitacionales para el personal docente, pero pidió “realismo”. “Yo creo que ahora tenemos que poner los pies en el suelo. No estamos diciendo que no, pero tenemos que ser conscientes de que, en este momento, no podemos asumir algo tan complejo”, afirmó.

Suárez considera que el problema debe ser estudiado en profundidad. “Es importante que se analice y se estudie para ver qué solución podemos dar. No tengo una varita mágica para resolver también la parte de la vivienda para los docentes en Canarias”, concluyó.