Vithas innova en la cirugía cardiaca en Canarias

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas ha implantado con éxito el primer marcapasos sin cable auricular de la sanidad privada canaria. Un procedimiento que evita cualquier tipo de cicatriz o elemento visible en el paciente con el que se reduce prácticamente a cero el riesgo de infecciones y se registra una tasa muy baja de complicaciones.

Una circunstancia de gran relevancia teniendo en cuenta que el progresivo envejecimiento de la población deriva en un aumento de la implantación de marcapasos, que sirven para corregir los problemas del ritmo cardíaco de carácter sintomático estimulando el corazón, tanto en aurícula como ventrículo. En los sistemas con cable pueden darse complicaciones como neumotórax, rotura de electrodos o infecciones del bolsillo, que desaparecen con estos marcapasos, puesto que no existen electrodos, no se pinchan las venas cerca del pulmón y no hay bolsillo subcutáneo para implantar el generador de impulsos (pila). Todo ello se encuentra integrado en un único dispositivo.

“Este marcapasos, a diferencia de los habituales, se implanta por vía femoral y el dispositivo se ancla directamente en la aurícula sin que quede a la vista del paciente ningún tipo de cicatriz ni rastro visible del marcapaso”, explica el doctor Federico Segura, especialista en cardiología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas y responsable asimismo de la implantación del único marcapasos de este tipo realizado previamente, en este caso en la sanidad pública.

Entre las principales ventajas de los dispositivos sin cable, tanto ventriculares como auriculares, se encuentra el bajo riesgo de infecciones. “Los marcapasos sin cable han demostrado varias cosas. Primero, un bajísimo nivel de complicaciones ya que son casi inexistentes las infecciones, y al no existir electrodo ni bolsillo del generador desaparecen las complicaciones a largo plazo asociadas a los mismos (roturas o dislocaciones). También desaparecen los problemas de acceso vascular por no tener que realizar la intervención por las venas de los hombros”, detalla el doctor Segura.

Vithas innova en la cirugía cardiaca en Canarias / La Provincia

El procedimiento suele durar entre 30 y 60 minutos y se realiza con anestesia local y sedación. A través de la punción de la vena femoral derecha se introduce un catéter que lleva anclado el marcapasos, que se fija en la aurícula del corazón con la hélice pequeña que tiene escogiendo el lugar en el que desea situarse.

“El paciente pasa generalmente una noche ingresado. A las 24 horas está ya caminando y a las 48 podría hacer una vida normal No hay posoperatorio ni otros cuidados especiales puesto que no hay sutura, ni puntos o grapas”, asegura el cardiólogo.

Otra ventaja es la durabilidad de su batería, superior a la de los otros dispositivos similares. Su longevidad está en torno a los 10-15 años de duración y además este tipo de sistemas de fijación por hélice permite la extracción del marcapaso en el futuro si fuera necesario o cuando se agote para poder acometer el implante de uno nuevo.

La utilización de este innovador marcapasos está indicada para “aquellos pacientes con bradiarritmias (una arritmia que se caracteriza por provocar un ritmo cardiaco excesivamente bajo) que hayan tenido una infección previa o cuando no sea viable un acceso superior a causa de cirugías anteriores, diálisis u otro tipo de complicaciones que ya no hacen posible el paso de más dispositivos por los accesos habituales. También en caso de que el paciente tenga preferencia este tipo de dispositivos que permiten una mayor calidad de vida, especialmente en personas muy activas ya que permite una actividad física más intensa”, concluye el especialista en cardiología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

