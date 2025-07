‘Phishing’, ‘smishing’ y ‘vishing’: nombres extraños, estafas comunes

"Mantener la calma, no sentirse culpable y buscar ayuda especializada serían mis tres consejos. A todos nos puede pasar", dice el abogado. Si sospechamos que hemos sido estafados y aún no se ha recibido un impacto económico, su primera recomendación es que el afectado hable con su banco y bloquee sus tarjetas o, si la aplicación lo permite, desde la propia banca electrónica. Vieito también recomienda conseguir todas las pruebas posibles de la estafa: pantallazos, anotar la hora a la que nos llegó el mensaje, hacer copias de seguridad de nuestras conversaciones, etc., para lo que en ocasiones pueden ayudar las brigadas especializadas en delitos tecnológicos de la Policía o la Guardia Civil.

"Uno de los medios a tener en cuenta es el Instituto de Ciberseguridad Español (INCIBE), quienes a través del número gratuito 017 nos pueden dar información de confianza y de primera mano, además de orientarnos", comenta el abogado. Lo principal es mantener la calma, ya que existen muchas estafas online que pueden ser revertidas.