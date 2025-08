La IA reduce el margen de error al calcular la edad de los menores migrantes: de dos años a solo seis meses

La inteligencia artificial promete cambiar por completo la forma de dictaminar la edad de los migrantes que llegan al Archipiélago y, por ende, conseguir resultados mucho más satisfactorios y acordes a la realidad. Entre sus ventajas, el uso de esta herramienta conseguiría reducir a escasos 15 segundos el proceso de la determinación de la edad –que a día de hoy conlleva un procedimiento de más de 20 minutos por persona– y disminuir el margen de error en los cálculos de la edad, reduciendo esta ventana de los dos años actuales a menos de seis meses.

Así lo ha demostrado un grupo de investigación del Archipiélago, con cientificos del ámbito sanitario y tecnológico de la Universidad de La Laguna, la Universidad Europea de Canarias y la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos) , tras realizar un análisis de 77 estudios relacionados con el uso de la IA en las radiografías de mano y muñeca publicados entre 2019 y 2024.

Más precisión

Con los datos disponibles, los investigadores concluyen que la inteligencia artificial será capaz de mejorar de forma notable la precisión de esta prueba lo que redundaría en la determinación de la edad de las personas que llegan sin documentos oficiales a las Islas. No en vano, la radiografía de la muñeca y la mano es una de las pruebas más utilizadas para determinar la edad de los migrantes, aunque estas suelen acompañar de escáneres dentales, la evaluación médica o las entrevistas o informes psicosociales.

Este hallazgo, sin embargo, no solo tiene implicaciones en la medicina legal. No en vano, este método diagnóstico es también habitual entre los niños canarios. "Si bien es uno de los utilizados para determinar la edad de los migrantes, también se utiliza a menudo en el ámbito sanitario para diagnosticar retrasos o aceleraciones del crecimiento", explica el investigador principal del estudio, Isidro Martín. Esta prueba sirve para determinar el adelanto de la pubertad en niñas y el retraso de crecimiento en niños. Por tanto, como insisten los investigadores, su mejora también tendría impacto en la salud de los menores isleños.

Un método desfasado y poco inclusivo

Esta mejora vendría a suplantar un método que no solo es poco certero, sino que también está desfasado y es poco inclusivo. "Para discernir la edad de una persona, actualmente se utilizan estándares de poblaciones de los años 70 en Estados Unidos", explica Martín.

Por tanto, las radiografías que se utilizan actualmente para compararlas con la de los menores migrantes, poco o nada tiene que ver con la población del siglo XXI y, menos aún, con la de origen africano. "A los menores migrantes se les aplica una prueba de edad y maduración como si fueran blancos de los 70", advierte Martín, que advierte que: "es un problema de fondo".

Un empeño personal

Esta investigación surge de un empeño personal de los hermanos Martín: Isidro y Sebastián. Ambos dedicados al ámbito sanitario –uno como médico y otro como fisioterapeuta– llevan tiempo intentando mejorar esta técnica y solventar su problema principal: un margen de error que puede llevar a menores a ser considerados como adultos. Su colaboración con Sofía Bourhim, experta en IA, que ya había trabajado en estudios de tumores, fue la guinda para conseguir estos resultados.

El propósito de la investigación era adaptar los estándares de la prueba para que las instituciones canarias pudieran contar con un método más acorde a la población actual que, además, fuera sensible con otras culturas. No en vano, cualquier pequeña variación en los cálculos puede tener un impacto muy elevado en la historia de los niños. "Es injusto que niños de 16 años a los que consideran adultos por error no puedan contar con recursos de protección, ni acceder a la sanidad o la educación; y encima los pueden extraditar", critica el investigador.

Esta experiencia demuestra que la situación de los menores migrantes podría mejorar tan solo aplicando esta herramienta en el día a día de los institutos de medicina legal o los laboratorios de análisis forenteses. "En lugar de utilizar una única imagen de un estadounidense de los 70, la IA permitirá evaluar esa misma prueba comparándolo con un atlas de referencia", recalca Martín. Esta estrategia, basada en el big data y el machine learning es, a ojos de los investigadores, "un enfoque coherente y de futuro".

Desarrollo de la herramienta

Tras corroborar su potencial, los investigadores están ahora diseñando su propio algoritmo para que los hospitales de canarias, los forenses y el Instituto de Medicina Legal puedan aplicarlo cuanto antes. "Cuanto antes se transfiera este conocimiento científico, antes podremos acabar con los sesgos", revela el investigador, que insiste en que "aunque no se podrá reevaluar los que ya han sido registrados", sí se podrá "evitar en próximas evaluaciones".

A día de hoy, los investigadores están diseñando y validando el data set que servirá como base para determinar las edades de esos niños. "Necesitamos que la base de datos sea óptima y acorde a la realidad", sentencia.