La sobreventa de billetes de avión es una práctica habitual que hacen muchas aerolíneas, que aprovechan la alta demanda para maximizar sus ganancias. Esta estrategia se basa en la probabilidad de que algunos pasajeros no se presenten al vuelo, lo que permite vender más pasajes que los asientos disponibles. Si van todos los turistas y hay overbooking, la compañía te tendrá que compensar, como ha explicado BaiJavier.

Ser víctima de overbooking es una situación frustrante, especialmente si no te has ofrecido voluntariamente a ceder tu asiento. A pesar de que te paguen por no poder subirte al avión, esta compensación no es rentable. El pago puede variar según la aerolínea, el destino y la legislación aplicable.

En muchos casos, las compañías ofrecen alternativas como reubicación en otro vuelo, alojamiento si es necesario, comidas y, en ocasiones, una indemnización económica. Es importante que los pasajeros conozcan sus derechos y exijan el cumplimiento de las normativas vigentes.

En este caso, cuando el pasajero fue bajado del avión sin previo aviso, sin haber aceptado voluntariamente esa condición, le deben pagar hasta cuatro veces el precio del billete. Esto se denomina 'denegación de embarque involuntaria' y está regulado por la normativa del Departamento de Transporte (DOT) en Estados Unidos y por el Reglamento (CE) 261/2004 en Europa. En ambos casos, el pasajero tiene derecho a una compensación económica, que varía en función del coste del billete y del retraso provocado.

¿Qué dice la ley?

Según las normas del DOT, si te bajan del avión sin tu consentimiento y el nuevo vuelo te retrasa más de dos horas, tienes derecho a recibir una compensación de hasta cuatro veces el precio del billete, con un límite máximo de 1.550 dólares.

En Europa, la compensación depende del tipo de vuelo y de la distancia, pero puede alcanzar hasta 600 euros, además del reembolso o alternativa de transporte y asistencia durante la espera.

¿Qué debes hacer si te ocurre?

Cuando te ocurre una de estas situaciones, los pasajeros siempre todas las de ganar

No firmes nada sin leerlo: algunas aerolíneas intentan que renuncies a tu derecho a compensación. Solicita una prueba por escrito de la denegación de embarque. Guarda tu tarjeta de embarque y recibos. Reclama a la aerolínea de inmediato. Acude a las autoridades de transporte o plataformas de reclamación si no te responden.

BaiJavier es muy claro en su conclusión: "si te bajas voluntariamente, puedes negociar, pero si te bajan a la fuerza, la ley te protege y compensa".